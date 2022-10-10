أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 10-10-2022

واصلت أسعار الأعلاف الصعود في أسواق اليوم الإثنين 10-10-2022 وسجل سعر طن الأعلاف الداجنة 14600 جنيه والعلف الحيواني 12 ألف جنيه وعلف الخيول 10 آلاف جنيه للطن ، طبقا لعدد من التجار، مشيرين إلى أن الزيادة في الطن تتراوح بين 5و11 ألف جنيه.

وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف تواصل الجنون في مصر، وسجل سعر طن بذور الصويا 19 ألف وكسب الصويا 17 ألف جنيه ، والذرة المستوردة 10200 جنيه مقابل 10700 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

أسعار خامات الأعلاف

وأوضح التجار أن هناك تباينا في أسعار الذرة في مصر بعد بدء الإفراجات من الموانئ بشكل يومي وحل مشكلة توفير السيولة الدولارية لفتح اعتمادات مستندية لإتمام الاستيراد.

كانت عملية استيراد خامات تصنيع الأعلاف مثل الذرة والصويا قد توقفت لمدة شهر كامل على خلفية الإضرابات في سوق الدولار عالميا ومحليا.

وأوضح التجار أن الإفراجات التي تحدث حاليا تتم في الذرة فقط ولا يوجد أية إفراجات لبذور الصويا التي ارتفعت إلي 19 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي بزيادة 11 ألف جنيه في الطن.

وكشف التجار أن هناك عجزا في سوق الصويا بمصر حيث نستورد 90% من الكميات من الكثير من الدول الأوروبية، بينما يتم انتاج 10% فقط في مصر.

أسعار العلف

وأفاد التجار خلال الفترة الحالية يتم استقبال 60% من خامات الأعلاف يوميا من إجمالي 25 ألف طن مقابل 50% فقط خلال الشهور الماضية.

وأشار التجار إلى أن السعر العادل لطبق البيض من المزرعة هو 69 جنيها إلى 70 جنيها، مشيرا إلى أن السعر العادل للمستهلك هو 75 جنيها مقابل أن هناك ارتفاعا في الأسعار المتداولة للمستهلكين ما بين 85 جنيها إلي 90 جنيها .

وشهدت الساعات القليلة الماضية انفراجة جزئية في أزمة تكدس واردات الأعلاف، الضرورية لصناعة الدواجن، عبر بدء توفير تغطية دولارية تسمح بدخولها الأراضي المصرية، بعد انتظارها لمدة شهر في ميناءي دمياط والإسكندرية، والبالغة مليونًا ونصف المليون طن من الذرة، و400 ألف طن من الصويا.

من جانبه أكد ثروت الزيني، عضو اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات سابقة لـ”المال” الثلاثاء الماضي ، أن الموانئ شهدت فى هذا الإفراج عن كميات محدودة من الذرة المستوردة العالقة بكميات تصل إلى 7 آلاف طن، كما لم يتم الإفراج عن أية كميات من الصويا حتى الآن.