هبطت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 5- 7-2023 وتراوح الطن بين 21400 إلى 22500 جنيه لبادي التسمين وعلف الماشية 14500 إلى 18100 جنيه وعلف البط 21500 جنيه وأعلاف الأرانب 15000 جنيه وعلف الدواجن البياض 17800 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13100جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 11100جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 31000 ألف جنيه للأنواع المحلية ،و بروتين 46% سجل 30000 ألف جنيه للمحلي و 30000 في المستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد 10000جنيه والردة 11400 جنيه .

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 46500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن بـ 17 ألف جنيه .

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة المخزنة 34000 جنيه للطن وقشر الصويا 12500جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13000.

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف في الأسواق

من جانبه، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلي أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 21000جنيه و 22 ألف جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأفاد السيد بأن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ، مشيرا إلى أن سعر الطن الخاص في الأصناف يختلف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون.

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .