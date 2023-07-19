أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 19-7-2023 والصويا تتراجع 500 جنيه في الطن

تباينت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 19- 7-2023 وتراوح الطن من 19700 إلى 20500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 13100 إلى 14700 جنيه وأعلاف البط 16500 جنيه وعلف الأرانب 14000 جنيه وأعلاف الدواجن إنتاج البيض 16500 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وألمح التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12250 جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10500 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 27500 للأنواع المحلية بدلاً من 28000،و بروتين 46 % سجل 28500 جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألف للمستورد والجلوتوفيد 10750 جنيها والردة 10600 جنيه .

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها للمحلي ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 28000 جنيه للطن وقشر الصويا 12500جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وأوضح التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه، أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح من 20300 إلى 20500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .