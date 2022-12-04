أسعار الأعلاف اليوم الأحد 4 -12-2022

واصلت أسعار الأعلاف الارتفاع اليوم الأحد 4 -12-2022 ،وارتفع سعر طن كسب الصويا الي 32 ألف جنيه للطن المستورد والمحلي 31 ألف جنيه و500 جنيه ،و بذور الصويا 36 ألف جنيه للطن،وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأوضح التجار أن الجيلوتين المستورد يسجل 38 ألف جنيه لبروتين 60% ،بينما بلغ الجيلوتين المحلي 37ألف و800 جنيه للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن الذرة المستوردة ،التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني / البرازيلي 11800 جنيها مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميا ، والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأشار التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ، سجل 11500 جنيها ،والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني12000 جنيها ،دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 31 ألف و500 جنيه ،وبروتين 46% سجل 32 ألف جنيه ،والجلوتوفيد 8100 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

واستقر سعر طن الردة المحلية ب 7300 جنيه للطن ،وكسب العباد بروتين 36% ،12000 جنيه ،والصويا فول فات 35 ألف جنيه ، وصويا هاي فات 44% سجلت 34 ألف جني.

وأفاد التجار أن سعر طن الجلوكوز سجل 15 ألف و500 جنيه ،ونشا غذائي 16500 جنيها وبذرة صويا محلية 22000 جنيها ودي دي جي امريكي 14500 جنيها وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 7700 جنيها وقشر الصويا 5600 جنيها .

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأعلاف تواصل الارتفاع ،كما تشهد مستويات قياسية مرتفعا بقيمة 200 جنيها ،ليتراوح الطن بين 17 الف جنيه و300 إلى 20ألف جنيه و100 جنيها .

أسعار الأعلاف المتداولة اليوم

وكشف السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 17500 جنيه للطن،وعلف ونامي بروتين 21% سجل 16400،وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16300 جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16200 جنيه وعلف ست البيت 16000 جنيه.

وأفاد السيد أن سعر علف البياض تراوح من 16200جنيه إلى 16500جنيه – أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 15700 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 15400 جنيها.

وأفاد السيد أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية علي الاطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

أسعار العلف

وكشف السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

ولفت السيد إلي أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.