تباينت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 9- 7-2023 بنحو 500 جنيه ليتراوح الطن بين 21000 إلى 22300 جنيه لبادي التسمين وأعلاف الماشية 14000 جنيه إلى 19500 جنيه وعلف البط 20000 جنيه وعلف الارانب 14500 جنيه وأعلاف الدواجن البياض 18200 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12800 و13000 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10700 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 30.5 ألف جنيه للأنواع المحلية ، وبروتين 46% سجل 31.5 ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 23 ألف للمحلي والجلوتوفيد 10500 جنيه والردة 10600 جنيه.

أسعار الأعلاف في مصر

ونوه التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه .

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 33000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12900 جنيه والذرة البيضاء المحلية 13000.

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف في الأسواق

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 22000 جنيه و22300 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.