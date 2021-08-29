أسعار الأعلاف اليوم الأحد 29-8-2021 في الأسواق

تباينت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 في سعر التداول بالأسواق لبعض الخامات التي تدخل في صناعة العلف وهي التي تحدد سعر العلف في السوق وانخفض الجليتوفيد المحلي بنحو 100 جنيه ليسجل 4700 جنيه واستقر سعر الذرة المستوردة.

وتستعرض “المال” أسعار خامات الأعلاف في التقرير التالي.

أسعار خامات الأعلاف

أكد عدد من التجار استقرار سعر الطن من الذرة الصفراء حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 5000 جنيه، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4940 جنيها .

وأوضح التجار تسجيل سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي 3500 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14200 جنيه بزيادة 100 جنيه.

وأضافوا أن سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة بروتين 46% إلى 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة – 10300 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي 10100 جنيه.

وأوضحوا أن سعر كسب فول الصويا المحلي 46٪ ارتفع 100 جنيها ليسجل 8050 جنيها وكسب فول صويا 44% بسعر 8400 جنيه وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

سعر الطن من علف بادى 8000 جنيه

سعر الطن من علف نامى 7900 جنيه

سعر الطن من علف ناهى 7850 جنيها

سعر الطن من علف بادي نامى 7550 جنيها

سعر الطن من علف بياض 6500 جنيه