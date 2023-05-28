أسعار الأعلاف اليوم الأحد 28-5-2023

تباينت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأحد 28-5 -2023 وتراوح طن الأعلاف الداجنة بين 25000 إلى 26000 جنيه وعلف الماشية 20000 جنيه للطن وأعلاف البط 25300 جنيه وأعلاف دواجن البيض 23000 للطن طبقا لعدد من التجار.

وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 14800 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن بزيادة 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 12500 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 37000 للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 38000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألفا والجلوتوفيد المحلي سجل 12000 جنيه والردة 11300 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49000 جنيه للمحلي والردة المحلية 11300 جنيه علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المستورد 27000 جنيه .

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 11500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14500 جنيه والذرة البيضاء المحلية 14700.

ولفت التجار إلى أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وكشف التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الأقل .

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و 25600 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وألمح السيد أن تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والاغنام وغيرها .