أسعار الأعلاف اليوم الأحد 23-10-2022 في مصر

تباينت أسعار خامات الأعلاف في الأسواق الأحد 23-10-2022 ، وتعد المادة الأولية لاعلاف الدواجن ، وسجل طن الذرة المستوردة الأرجنتيني أو والبرازيلي 10800 جنيها -صب أرضه – في ظل ارتفاع معدلات حصاد الخام المحلي ،واستمرار تأثير التضخم العالمي ، و ارتفاع اسعار بورصات الحبوب .

وأكد التجار أن الذرة الأوكراني أو الروماني ،سجلت -صب أرضه- 10300 جنيها ،والذرة الفشار الأرجنتيني 10500 جنيها ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وألمح التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44 % سجل 21 ألف جنيه ،وبروتين 46 % سجل 21 ألف و500 جنيه .

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيها والجيلوتين المستورد 22300 جنيها والردة المحلية 7000 جنيها .

ونوه التجار إلي أن انخفاض أسعار كسب الصويا بقيمة 500 جنيها في الطن الواحد في غضون ساعات قليلة، نتيجة الافراجات التي دخلت السوق من الموانئ العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

وقال التجار أن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيها بينما سجل طن الردة المحلية 7000 جنيه .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار العلف النهائي للدواجن يتراوح بين 14 ألف جنيها إلي 16 ألف جنيه .

وكشف السيد أنه مع توالي حصاد الذرة المحلية وتتالي الإفراج عن الخامات من الموانئ وهي بقيمة 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار ،ادي لزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار مشير ا إلى أن الانعكاس علي الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف