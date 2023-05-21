أسعار الأعلاف اليوم الأحد 21-5-2023.. الذرة المستوردة تنخفض 500 جنيه

تراجعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأحد 21-5 -2023 وتراجعت أسعار الذرة المستوردة 500 جنيه وتراوح الطن الداجني بين 24500 إلى 26000 جنيه وعلف الماشية 23700 جنيه للطن وأعلاف البط 25500 جنيه وأعلاف دواجن البيض 25000 للطن طبقا لعدد من التجار .

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 14500 ألف بانخفاض 500 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 12000 جنيه بدلا من 12500 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15500 جنيه بدلا من 16000 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

ونوه التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 36500 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 37500 بدلا من 38000 للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 13700 جنيها والردة 11400.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49500 جنيه للمستورد 49200 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11500 جنيه علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 13500جنيه وكسر الصويا 20000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 16700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 16800.

وأفاد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وكشف التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلي أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و 26000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وانخفض سعر طن العلف بواقع 2500 جنيها خلال الأسبوع الماضي .

وأشار السيد إلي تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وألمح إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.