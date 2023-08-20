أسعار الأعلاف اليوم الأحد 20-8-2023 والطن ينخفض 500 جنيه

تراجعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأحد 20- 8-2023 وتدرج الطن بين 20400 إلى 22300 جنيه لبادي التسمين للدواجن بإنخفاض 500 جنيه وعلف المواشي 13500 جنيه و 17600 جنيه وعلف البط 18750 جنيها وعلف الأرانب 14500 جنيه وعلف دواجن إنتاج البيض 18250 جنيها وعلف الرومي 24500 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12800 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11500 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13500 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 26000 جنيه للأنواع المحلية ،و بروتين 46% سجل 27000 جنيه وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9500 جنيه والردة 8000 جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وألمح التجار إلى أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأشار السيد إلي أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .