تباينت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 16- 7-2023 وتراوح الطن بين 21050 إلى 22070 جنيها لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 14500 جنيه إلى 19200 جنيه وعلف البط 20000 جنيه وأعلاف الأرانب 14500 جنيه وعلف الدواجن إنتاج البيض 18000 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 12700 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية سجل 10600 جنيه للطن والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 28.5 ألف للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 29.5 ألف جنيه للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 19 ألف للمستورد والجلوتوفيد 10750 جنيها والردة 10600 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها للمحلي ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 32000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وكشف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 21000 جنيه و 22000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأفاد السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.