أسعار الأعلاف الداجنة والسمكية اليوم الخميس 2-11-2023

واصلت أسعار الأعلاف تذبذبها اليوم الخميس 2-11-2023 ليتراوح الطن بين 20000 و22000 جنيه لعلف تسمين الدواجن لبعض المصانع، وأعلاف البياض 19500 جنيه، وأعلاف الماشية 14500 إلى 18000 جنيه، وأعلاف البط 21000 جنيه، وعلف الأرانب 16000 جنيه، وعلف الرومي 24000 جنيه، والمركزات 31 ألف جنيه للطن، والغنم 16000، والأسماك 29500 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 14700 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13500جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15500 جنيه، والذرة التركي 13600 جنيه.

أسعار الأعلاف

وألمح التجار إلى أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 30000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 32000 جنيه، والمستورد 32000 جنيه،

وسجل طن كسب العباد 20000 جنيه، والجلوتوفيد 12750 جنيهًا، والردة 11100 جنيه، وكسب بذرة القطن 20000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60%” سجل 39000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 26000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300 جنيه.

ونوه التجار بأن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، صعدت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلى 24000 جنيه.

وأوضح السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل الارتفاع، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، بسبب المضاربات وتعطيش السوق.

ونوه بأن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.