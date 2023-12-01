أسعار الأعلاف الداجنة والحيوانية والخامات اليوم الجمعة 1-12-2023

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 1- 12-2023 حيث استقر سعر الذرة والجلوتوفيد وكسب الصويا ،بينما تذبذبت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية خلال الفترة الماضية وتأرجح الطن بين 22000 جنيه إلي 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

وكشف التجار أن علف الدواجن البياض سجل 17000و21600 جنيه، وعلف الماشية 12000إلي 19600جنيه، وعلف البط 22300جنيه،أعلاف الأرانب والغنم 16000 والحمام والسمان 22500 جنيه،علف الرومي 22500جنيه،والمركزات 31 ألف جنيه طن ووالأسماك 29500جنيه وعلف الابل والخيل 16000جنيه .

أسعار الأعلاف

وقال التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- سجلت 13200جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12200 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14000جنيه، والذرة التركي 12400جنيه .

وألمح التجار إلي إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “ب 32000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% “سجل 33500 جنيه، والمستورد 33500 جنيه و طن كسب العباد19500جنيه والجلوتوفيد12500 جنيه والردة 10000 جنيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% “سجل 43000 جنيه للطن للمحلي،والمستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%” والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه،والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300جنيه.

وقال التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ” المال “إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأكد” السيد” أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

ونوه ” السيد” أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.