أسعار الأضاحي 2022.. ارتفاع جديد في اللحم القائم

شهدت الأسواق صعودا في أسعار اللحوم بقيمة 6 جنيهات بسبب دخول موسم عيد الأضحى، وسجل الكيلو القائم العجالي السوبر 80 جنيها بدلا من 74 جنيهًا الأسبوع الماضي، بينما تسجل أسعار الكيلو في اللحم الجاموسي 72 جنيها بدلا من 66 جنيها للأنواع السوبر.

أسعار اللحوم

وأكد محمود حجاج، تاجر ماشية، لـ”المال”، أن أسعار إناث الأبقار لغرض اللحم تتراوح بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو القائم، وإناث الجاموس 65 جنيها.

أسعار الضاني

وأضاف حجاج أن سعر كيلو الأغنام القائم يسجل 90 جنيها للأنواع البلدية و98 جنيها للخرفان البرقي وذكر الماعز 105 جنيهات للكيلو والرأس تتراوح بين 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، والكيلو القائم يتراوح بين 80 جنيهًا إلى 100 جنيه؛ وهي المخصصة للبيع خلال العيد.

أسعار العجول

وأكد حجاج أن سعر العجول التي تسجل 400 كجم تبلغ 32 ألف جنيه بينما يبلغ سعر العجل بوزن 700 كيلو جرام 56 ألف جنيه.

أسعار الأضحية 2022

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن أسعار مواشي التربية والتسمين ترتفع بشكل مطرد في ظل اقتراب عيد الأضحى، كبيرة وصغيرة أو متوسطة، وكذلك بين منطقة وأخرى، وكذلك المحافظة، وهناك بعض الجهات المسوقة مثل وزارة الزراعة التي توفر أضاحي للحجز، وكذلك وزارة الأوقاف توفر صك الأضحية.

وأوضح عبد الرحمن أن أسعار الكيلو القائم من الخراف يتراوح بين 90 جنيها إلى 100 جنيه وسعر الرأس المتوسط بين 4000 إلى 4500 جنيه، والكبيرة حتى 6500 جنيه.

أسعار اللحم القائم

وأضاف نقيب الفلاحين أن سعر الكيلو من العجول البقري الفاخر تبدأ من 80 جنيها ليتراوح سعرها بين الـ25 ألفا وحتى الـ32 ألف جنيه للرأس الواحدة، حسب جودة اللحم والتغذية التي تختلف في طعم اللحم.

ويسجل سعر اللحم البقري القائم 74 جنيها، والجاموسي القائم 72 جنيها، والضاني قائم 89 جنيها.

أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة

وتترقب الأسواق إعلان وزارة الزراعة أسعار الأضاحي لعيد الأضحى لموسم 2022، للراغبين في الحجز من داخل مزارع وزارة الزراعة المنتشرة في عدد من المحافظات بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن أسعار السوق الحرة كما سيتم فتح باب الحجز منتصف الشهر الجاري.

كانت أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة، الموسم الماضي، كالتالي: سجل الكيلو من الضاني 75 جنيها لتتراوح الرأس الواحدة من 3000 إلى 6000 جنيه.

وأكدت الوزارة أن الكيلو من العجول البقري القائم بـ70 جنيها، لتتراوح الرأس بين 20 ألف جنيه وحتى 32 ألف جنيه.

أسباب زيادة سعر الأضاحي 2022

وتراوحت الأسعارفي منافذ وزارة الزراعة الموسم الماضي ما بين 17000 إلى 35000 جنيه، ولكن الأسعار تختلف على حسب عمر العجل ووزنه.

وطبقا لعدد من التجار فأن سعر الماعز القائم فيبدأ في السوق المصري من قيمة 1400 جنيه وحتى 4500 جنيه مصري ، سعر الخروف القائم قيمة تتراوح ما بين 3000 جنيه إلى 5500 جنيه، والأسعار تختلف على حسب وزن الخروف.

وأفاد التجار أن ارتفاع أسعار أسعار الأضاحي يأتي بسبب ارتفاع اسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي كلما اقترب العيد، بجانب تداعيات أزمة كورونا والتي اربكت عمليات الاستيراد ورفعت خامات الأعلاف، وكثرة الحلقات الوسيطة في بيع الأضاحي وزيادة تكلفة النقل.