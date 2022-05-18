أسعار الأضاحي 2022 ..ارتفاع بنسبة 15% مقارنة بالموسم الماضي

اشتعلت أسعار الأضاحي 2022 مرتفعة بنحو 15% في القائم البقري مقارنة بالعام الماضي حيث يبلغ متوسط الكيلو 75 جنيها مقارنة ب65 جنيها العام الماضي في ظل ارتفاع تكاليف تربية وتسمين الماشية جراء صعود العلف في السوق .

و أكد عدد من التجار أن أسعار الأضاحي تتباين حسب كون الأضحية صغيرة أو كبيرة وكذلك بين منطقة وأخرى وكذلك حسب المحافظة وهناك بعض الجهات المسوقة مثل وزارة الزراعة التي توفر أضاحي للحجز وكذلك وزارة الأوقاف توفر صك للإضحية .

أسعار الأضاحي في الاسواق

وتسعي بوابة «المال » لتوفير خدمة أسعار الأضاحي للراغبين في إصابة الشعيرة خلال عيد الاضحى المقبل في ظل متابعة ما يهم الزوار والقراء وفيما يلي أسعار الأضاحي الحية طبقا لتداولات السوق والتجار .

أسعار الخراف

أسعار العجول بين 18000 إلى 30000 ألف جنيها

أسعار الخرفان بين 3000 جنيها إلي 6000 جنيها

أسعار الماعز بين 3000 جنيها إلي 5000 جنيها

أسعار اللحم البقري القائم 70 جنيها

أسعار اللحم الجاموسي القائم 60 جنيها

أسعار الضاني قائم 90 جنيها

وأكد التجار أن أسعار الكيلو القائم من الخراف 80 جنيها إلي 90 جنيها ، ليسجل سعر الرأس المتوسط بين 4000 إلى 4500 جنيها والكبيرة حتي 6500 جنيها.

أسعار العجول البقري قائم

وأوضح التجار أن سعر الكيلو من العجول البقري الفاخر تبدأ من 70 جنيها، ليتراوح سعرها فيما بين ال25 ألف وحتي ال32 ألف جنيها للرأس الواحدة حسب جودة اللحم والتغذية التي تختلف في طعم اللحم .

أسعار الأضاحي في وزارة الزراعة

وتترقب الاسواق موعد اعلان وزارة الزراعة عن أسعار الأضاحي 2022، للراغبين في الحجز من داخل مزارع وزراة الزراعة المنتشرة في عدد من المحافظات بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن أسعار السوق الحر .

كانت اسعار الاضاحي في وزارة الزراعة الموسم الماضي كالتالي سجل الكيلو من الضاني 75 جنيها، لتتراوح الرأس الواحدة من 3000 إلى 6000 جنيها.

وأكدت الوزارة أن الكيلو من العجول البقري القائم ب70 جنيها، لتتراوح الرأس بين 20 ألف جنيها وحتي 32 ألف جنيها.

ويحيي المسلمون في جميع أنحاء العالم شعيرة ذبح الأضحية وتؤدي بعد صلاة العيد وتستمر عدة أيام ويحل عيد الأضحى 2022 يوم 10 ذي الحجة المقبل .