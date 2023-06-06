تراوحت أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 6-6-2023 ما بين 50 ألفا إلى 81.250 ألف جنيه للوزن الذي يتراوح بين 400 كجم و650 كجم في الأسواق ويسجل الكيلو القائم 125 جنيها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أنه تم استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف والذي أدي الي تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام الحالية بالمقارنة بالسابقة.

وأضافت المصادر أن زيادة وتوفير خامات الأعلاف انعكس إيجابيا على أسعار اللحوم الحية وأدي إلى تراجع أسعار المواشي الحية بنحو 2000 جنيه للرأس الواحدة وانخفضت أسعار اللحم البقري القائم من 145 جنيها إلى 135 جنيها للكيلو وكذلك انخفضت أسعار لحوم الجاموس القائم من 130 إلي 120 جنيها للكيلو.

وذكر التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي ” قباني ” تراوحت بين 125 إلى 130 جنيها والجاموسي 115و 120 جنيها للكيلو مع تراجع سعر العجل ما بين 2000 إلى 5000 جنيه نتيجة تباطؤ معدلات الشراء وتراجع السحب من السوق.

وقال التجار إن سعر الكيلو قائم لـ “الجاموسة اللحم” 175 جنيها للكيلو و ” البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة “صغيرة الجاموس ” 115 جنيها.

ونوه التجار إلي أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها “قائم” للكيلو و الوزن 300 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 150 جنيها.

ذكر التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قائم” لوزن 300 كجم سجل 120 جنيها ووزن 200 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 130 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

وأكد حسين عبد الرحمن أبوصدام لـ” المال ” أن سعر الأضاحي الصغيرة من الخراف يتراوح سعرها بين 13 ألفا و17 ألف جنيه حسب الوزن القائم ويسجل الكيلو ” قباني ” 180 جنيها.

وطالب الراغبون في التضحية أن يتجهوا إلي المجازر الحكومية لأنها أكثر أمانا وللتأكد من سلامة الأضحية وعدم إصابتها بأية أمراض قد لا تظهر للمضحي في المظهر الخارجي، بالإضافة إلي تجنب التلوث البيئى، موضحا أن المجازر الحكومية تفتح أبوابها لاستقبال المضحين أيام العيد دون أي مقابل مادي أيا كان نوع الأضحية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني أنه تمت الموافقة على استيراد 170 ألف رأس أضحية ما بين عجول وخراف.