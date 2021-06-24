بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية تهبط اليوم الخميس 24-6-2021

بلغت التعاملات على الأسهم بنهاية جلسة ختام الأسبوع 1.3 مليار جنيه
المال - خاص 5:34 م, الخميس, 24 يونيو 21 5:34 م, الخميس, 24 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سيطر الهبوط على غالبية أسعار الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، الموافق 24 يونيو 2021 بسبب الأداء المتباين لمؤشرات بورصة مصر مع اتجاه الأجانب للبيع، فيما فضل كل من العرب والأجانب الشراء، لتختتم الجلسة على قيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة مصر اليوم إلى 651.5 مليار جنيه، مقابل 651.7 مليار جنيه نهاية جلسة أمس الأربعاء.

البورصة-المصرية.jpg

وبنهاية تعاملات اليوم ارتفع سعر 65 سهمًا فيما انخفض سعر 99 أخرى.

وأظهر الإحصائيات المنشورة على موقع البورصة الرسمي ثبات سعر 32 سهمًا عند نفس مستويات أمس الأربعاء.

وفيما يلى جدول يشير إلى أسعار جميع الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 24-6-2021:

إسم الورقة الماليةسعر الإغلاق بالجنيهنسبة التغير%
العربية لاستصلاح الاراضي27.19.67
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف55.359.56
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير46.099.5
النساجون الشرقيون للسجاد8.639.24
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية24.157.96
تنمية للاستثمار العقاري4.047.16
البويات والصناعات الكيماوية - باكين22.97.01
المنصورة للدواجن21.86.6
القاهرة للاسكان والتعمير27.115.24
الدولية للأسمدة والكيماويات4.94.93
البدر للبلاستيك1.0854.63
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.2684.52
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.614.4
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3153.96
مستشفى النزهه الدولي9.853.68
راية القابضة للأستثمارات المالية2.993.46
سبيد ميديكال2.473.35
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.353.08
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات31.13.01
المصرية للمنتجعات السياحية1.7852.88
العربية للمحابس1.7592.81
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية25.622.48
القاهرة للزيوت والصابون6.382.41
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.52.4
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية99.62.15
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.452.06
دلتا للانشاء والتعمير21.942
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"19.882
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.791.99
بى انفستمنتس القابضه13.91.98
ابن سينا فارما3.71.93
جهينة للصناعات الغذائية5.91.9
القاهرة للدواجن3.111.63
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.3911.53
مطاحن ومخابز شمال القاهرة26.511.45
العالمية للاستثمار والتنمية45.571.38
ريكاب للاستثمارات المالية5.271.35
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية19.21.32
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية43.771.23
الاسماعيلية مصر للدواجن4.981.22
القناة للتوكيلات الملاحية13.951.16
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.821.03
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي79.040.88
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.0490.87
جى بى اوتو3.480.87
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.080.78
ليسيكو مصر5.320.76
الكابلات الكهربائية المصرية0.4150.73
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.160.69
التعمير والاستشارات الهندسية22.030.59
شركة النصر للأعمال المدنية34.910.58
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.260.57
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو75.960.54
المصرية للاتصالات13.270.53
المصرية للدواجن4.090.49
إعمار مصر للتنمية2.330.43
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.760.36
البنك التجاري الدولي (مصر)51.810.27
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7390.27
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.10.24
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.370.23
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6320.16
العربية لحليج الأقطان1.8980.16
اودن للاستثمارات المالية7.090.14
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7560.13
العربية للصناعات الهندسية1.7510.11
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.110.09
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.2520.08
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية135.010.01
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.699-9.92
اجواء للصناعات الغذائية - مصر25.09-7.83
الملتقي العربي للاستثمارات5.5-6.94
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)25.29-5.95
مصر بنى سويف للاسمنت17.92-5.39
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي62.5-5.06
شارم دريمز للاستثمار السياحى11.2-4.84
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.61-4.74
العربية للخزف - سيراميكا ريماس6.61-4.62
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)16.26-4.58
الشمس للاسكان والتعمير5.06-3.98
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.84-3.76
الالومنيوم العربية29.66-3.45
مصر للفنادق14.31-3.31
المجموعه المصريه العقاريه5.57-3.3
المالية و الصناعية المصرية13.72-3.18
الاهرام للطباعة و التغليف10.98-3.09
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.251-2.95
مصر للالومنيوم17.46-2.89
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.7-2.86
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.929-2.72
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.62-2.3
جنوب الوادى للاسمنت1.742-2.3
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.225-2.17
العربية للاسمنت4.78-2.05
العامة لصناعة الورق - راكتا9.11-2.04
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.579-2.03
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.703-2.01
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير15.18-1.94
حديد عز13.64-1.94
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.068-1.84
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.8-1.81
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.977-1.81
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة44.96-1.77
الدلتا للسكر9.06-1.74
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.97-1.73
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.51-1.66
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.159-1.61
سيدى كرير للبتروكيماويات12.19-1.61
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.696-1.57
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.317-1.55
سماد مصر (ايجيفرت)10.36-1.52
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.24-1.52
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.19-1.51
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.595-1.49
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.469-1.47
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.749-1.45
اوراسكوم للتنمية مصر5.63-1.4
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.13-1.39
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.48-1.39
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.288-1.38
المتحدة للاسكان والتعمير4.31-1.37
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.941-1.36
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل34.86-1.36
العبوات الطبية0.529-1.31
مصر للاسمنت - قنا10.33-1.24
اسمنت سيناء6.66-1.19
اكتوبر فارما95.04-1.14
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.13-1.09
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.65-1.06
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.72-1.04
مصر لصناعة الكيماويات11.06-0.98
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.726-0.95
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.151-0.95
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية415.77-0.93
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.32-0.9
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.39-0.88
الحديد والصلب المصرية1.921-0.88
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.96-0.83
بلتون المالية القابضة2.42-0.82
السويدى اليكتريك8.47-0.82
رواد السياحة - رواد39.83-0.8
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.644-0.77
الاهلي للتنمية والاستثمار17.97-0.77
اسيك للتعدين - اسكوم7.93-0.75
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.12-0.68
بالم هيلز للتعمير1.79-0.67
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.892-0.67
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.32-0.64
غاز مصر33.05-0.63
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.61-0.55
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.64-0.47
اميرالد للاستثمار العقاري4.44-0.45
ايديتا للصناعات الغذائية8.15-0.37
عبور لاند للصناعات الغذائية6-0.33
الشرقية - ايسترن كومباني11.93-0.33
اوراسكوم المالية القابضة0.312-0.32
دايس للملابس الجاهزة1.277-0.31
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.13-0.27
البنك المصري الخليجي0.392-0.25
بنك كريدي اجريكول مصر22.8-0.22
شركة مستشفي كليوباترا4.47-0.22
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.78-0.21
القابضة المصرية الكويتية1.011-0.2
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.21-0.16
البنك المصري لتنمية الصادرات13.74-0.15
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.49-0.15
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.51-0.13
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.02-0.12
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي72.33-0.1
العبور للاستثمار العقارى45.33-0.09
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.96-0.09
جلاكسو سميثكلاين36.94-0.03
بنك قطر الوطني الاهلي16.54
بنك البركة مصر12.97
بنك الكويت الوطنى - مصر37.3
بنك التعمير والاسكان31.76
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.3
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا23.1
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.05
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.716
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية32.05
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن مصر الوسطي29.45
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن مصر العليا81.33
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.37
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.167
مصر للاسواق الحرة7.15
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.145
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
الدلتا للتأمين31.38
المهندس للتأمين16.47
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل66.85
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه6.61
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.167
النعيم القابضة للاستثمارات0.171
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات10.96
كونتكت المالية القابضة4.21
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية19.56
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.111
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.24
العربية للادوية والصناعات الكيماوية64.01
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية62.98
دلتا للطباعة والتغليف22.74
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.06
اقرأ أيضا  «أمان» تمول 220 الف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3 مليارات جنيه

وفى سياق متصل، جاء سهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي فى المركز الأول بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.7%، ليغلق عند مستوي 27.1 جنيه.

وعلى النقيض حصل سهم شركة ليفت سلاب مصر على لقب أكثر الأسهم انخفاضا بنسبة 9.9%، ليهبط إلى 0.7 جنيهًا للسهم.

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

هيمن التناقض والتباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية فى جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس الموافق 24-6-2021.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على أداء متباين وقيم تداولات 1.7 مليار جنيه

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.06%، ليقفز إلى 10278 نقطة.

وقالت موقع بورصة مصر أن المؤشر السبعينى EGX70 هبط بنسبة 0.79%، ليصل إلى 2328 نقطة.

أما المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 فهبط هو الأخر بنسبة 0.58%، مسجلًا 3296 نقطة.

أداء بورصة مصر خلال أسبوع

سيطر التباين على كافة تعاملات البورصة المصرية على مدار الأسبوع الحالى، باستثناء يوم الإثنين الماضى.

اقرأ أيضا  «بلتون» تحدد 23 جنيها قيمة عادلة لسهم «سوديك» مع توصية بالشراء

وتمكنت البورصة خلال جلسة تعاملات الإثنين من هذا الأسبوع من تحقيق اتجاه صعودى لكافة مؤشرات بورصة مصر.

وبلغت التعاملات على الأسهم المصرية بنهاية جلسة الإثنين الماضى 1.7 مليار جنيه.

أما جلسة الأحد، فهيمن التباين على أداء مؤشرات بورصة مصر بسبب اتجاه الأجانب للبيع، لتصل قيمة التعاملات على الأسم 1.3 مليار جنيه.

جلسة الثلاثاء كانت شهدت هي الأخرى تباين فى أداء مؤشرات سوق المال بسبب مبيعات المصريين، بقيمة تعاملات 1.7 مليار جنيه.

أما جلسة أمس الأربعاء، فكان السبب وراء تباين حركة مؤشرات البورصة المصرية هو اتجاه الأجانب للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بورتو جروب تفصح عن ارتفاع حصة رئيس سبيد ميديكال بقيمة 20 مليون سهم جديد

رجب عزالدين 5:14 م, الخميس, 24 يونيو 21

البورصة المصرية تنهى الأسبوع على أداء متباين وسط اتجاه بيعى للأجانب

رجب عزالدين 4:17 م, الخميس, 24 يونيو 21

الحديد والصلب للمحاجر سجلت مبيعات بقيمة 5.4 مليون جنيه فى مايو الماضى

رجب عزالدين 2:30 م, الخميس, 24 يونيو 21

الإسكندرية للاستثمارات : عرض زيتا الإماراتية مستمر حتى 8 يوليو

رجب عزالدين 12:51 م, الخميس, 24 يونيو 21

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بدعم من البنوك وشركات التجزئة

محمد عبد السند 11:57 ص, الخميس, 24 يونيو 21

البورصة المصرية تفتتح أول ساعة تداول على هبوط ملحوظ لمؤشراتها

رجب عزالدين 11:43 ص, الخميس, 24 يونيو 21