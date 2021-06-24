أسعار الأسهم في البورصة المصرية تهبط اليوم الخميس 24-6-2021

سيطر الهبوط على غالبية أسعار الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، الموافق 24 يونيو 2021 بسبب الأداء المتباين لمؤشرات بورصة مصر مع اتجاه الأجانب للبيع، فيما فضل كل من العرب والأجانب الشراء، لتختتم الجلسة على قيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة مصر اليوم إلى 651.5 مليار جنيه، مقابل 651.7 مليار جنيه نهاية جلسة أمس الأربعاء.

وبنهاية تعاملات اليوم ارتفع سعر 65 سهمًا فيما انخفض سعر 99 أخرى.

وأظهر الإحصائيات المنشورة على موقع البورصة الرسمي ثبات سعر 32 سهمًا عند نفس مستويات أمس الأربعاء.

وفيما يلى جدول يشير إلى أسعار جميع الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 24-6-2021:

إسم الورقة المالية سعر الإغلاق بالجنيه نسبة التغير% العربية لاستصلاح الاراضي 27.1 9.67 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 55.35 9.56 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 46.09 9.5 النساجون الشرقيون للسجاد 8.63 9.24 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 24.15 7.96 تنمية للاستثمار العقاري 4.04 7.16 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 22.9 7.01 المنصورة للدواجن 21.8 6.6 القاهرة للاسكان والتعمير 27.11 5.24 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.9 4.93 البدر للبلاستيك 1.085 4.63 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.268 4.52 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.61 4.4 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.315 3.96 مستشفى النزهه الدولي 9.85 3.68 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.99 3.46 سبيد ميديكال 2.47 3.35 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.35 3.08 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 31.1 3.01 المصرية للمنتجعات السياحية 1.785 2.88 العربية للمحابس 1.759 2.81 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 25.62 2.48 القاهرة للزيوت والصابون 6.38 2.41 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.5 2.4 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 99.6 2.15 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.45 2.06 دلتا للانشاء والتعمير 21.94 2 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 19.88 2 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.79 1.99 بى انفستمنتس القابضه 13.9 1.98 ابن سينا فارما 3.7 1.93 جهينة للصناعات الغذائية 5.9 1.9 القاهرة للدواجن 3.11 1.63 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.391 1.53 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 26.51 1.45 العالمية للاستثمار والتنمية 45.57 1.38 ريكاب للاستثمارات المالية 5.27 1.35 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 19.2 1.32 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 43.77 1.23 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.98 1.22 القناة للتوكيلات الملاحية 13.95 1.16 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.82 1.03 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 79.04 0.88 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.049 0.87 جى بى اوتو 3.48 0.87 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.08 0.78 ليسيكو مصر 5.32 0.76 الكابلات الكهربائية المصرية 0.415 0.73 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.16 0.69 التعمير والاستشارات الهندسية 22.03 0.59 شركة النصر للأعمال المدنية 34.91 0.58 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.26 0.57 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 75.96 0.54 المصرية للاتصالات 13.27 0.53 المصرية للدواجن 4.09 0.49 إعمار مصر للتنمية 2.33 0.43 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.76 0.36 البنك التجاري الدولي (مصر) 51.81 0.27 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.739 0.27 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.1 0.24 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.37 0.23 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.632 0.16 العربية لحليج الأقطان 1.898 0.16 اودن للاستثمارات المالية 7.09 0.14 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.756 0.13 العربية للصناعات الهندسية 1.751 0.11 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.11 0.09 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.252 0.08 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 135.01 0.01 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.699 -9.92 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 25.09 -7.83 الملتقي العربي للاستثمارات 5.5 -6.94 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 25.29 -5.95 مصر بنى سويف للاسمنت 17.92 -5.39 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 62.5 -5.06 شارم دريمز للاستثمار السياحى 11.2 -4.84 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.61 -4.74 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 6.61 -4.62 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 16.26 -4.58 الشمس للاسكان والتعمير 5.06 -3.98 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.84 -3.76 الالومنيوم العربية 29.66 -3.45 مصر للفنادق 14.31 -3.31 المجموعه المصريه العقاريه 5.57 -3.3 المالية و الصناعية المصرية 13.72 -3.18 الاهرام للطباعة و التغليف 10.98 -3.09 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.251 -2.95 مصر للالومنيوم 17.46 -2.89 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.7 -2.86 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.929 -2.72 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.62 -2.3 جنوب الوادى للاسمنت 1.742 -2.3 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.225 -2.17 العربية للاسمنت 4.78 -2.05 العامة لصناعة الورق - راكتا 9.11 -2.04 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.579 -2.03 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.703 -2.01 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 15.18 -1.94 حديد عز 13.64 -1.94 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.068 -1.84 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.8 -1.81 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.977 -1.81 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 44.96 -1.77 الدلتا للسكر 9.06 -1.74 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.97 -1.73 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.51 -1.66 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.159 -1.61 سيدى كرير للبتروكيماويات 12.19 -1.61 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.696 -1.57 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.317 -1.55 سماد مصر (ايجيفرت) 10.36 -1.52 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.24 -1.52 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.19 -1.51 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.595 -1.49 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.469 -1.47 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.749 -1.45 اوراسكوم للتنمية مصر 5.63 -1.4 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.13 -1.39 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.48 -1.39 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.288 -1.38 المتحدة للاسكان والتعمير 4.31 -1.37 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.941 -1.36 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 34.86 -1.36 العبوات الطبية 0.529 -1.31 مصر للاسمنت - قنا 10.33 -1.24 اسمنت سيناء 6.66 -1.19 اكتوبر فارما 95.04 -1.14 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.13 -1.09 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.65 -1.06 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.72 -1.04 مصر لصناعة الكيماويات 11.06 -0.98 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.726 -0.95 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.151 -0.95 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 415.77 -0.93 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.32 -0.9 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.39 -0.88 الحديد والصلب المصرية 1.921 -0.88 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.96 -0.83 بلتون المالية القابضة 2.42 -0.82 السويدى اليكتريك 8.47 -0.82 رواد السياحة - رواد 39.83 -0.8 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.644 -0.77 الاهلي للتنمية والاستثمار 17.97 -0.77 اسيك للتعدين - اسكوم 7.93 -0.75 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.12 -0.68 بالم هيلز للتعمير 1.79 -0.67 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.892 -0.67 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.32 -0.64 غاز مصر 33.05 -0.63 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.61 -0.55 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.64 -0.47 اميرالد للاستثمار العقاري 4.44 -0.45 ايديتا للصناعات الغذائية 8.15 -0.37 عبور لاند للصناعات الغذائية 6 -0.33 الشرقية - ايسترن كومباني 11.93 -0.33 اوراسكوم المالية القابضة 0.312 -0.32 دايس للملابس الجاهزة 1.277 -0.31 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.13 -0.27 البنك المصري الخليجي 0.392 -0.25 بنك كريدي اجريكول مصر 22.8 -0.22 شركة مستشفي كليوباترا 4.47 -0.22 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.78 -0.21 القابضة المصرية الكويتية 1.011 -0.2 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.21 -0.16 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.74 -0.15 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.49 -0.15 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.51 -0.13 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.02 -0.12 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 72.33 -0.1 العبور للاستثمار العقارى 45.33 -0.09 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.96 -0.09 جلاكسو سميثكلاين 36.94 -0.03 بنك قطر الوطني الاهلي 16.54 بنك البركة مصر 12.97 بنك الكويت الوطنى - مصر 37.3 بنك التعمير والاسكان 31.76 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.3 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 23.1 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.05 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.716 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 32.05 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن مصر الوسطي 29.45 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن مصر العليا 81.33 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.961 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.37 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.167 مصر للاسواق الحرة 7.15 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.145 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 الدلتا للتأمين 31.38 المهندس للتأمين 16.47 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 66.85 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 6.61 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.167 النعيم القابضة للاستثمارات 0.171 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 10.96 كونتكت المالية القابضة 4.21 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 19.56 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.111 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.24 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 64.01 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 62.98 دلتا للطباعة والتغليف 22.74 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 16.06

وفى سياق متصل، جاء سهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي فى المركز الأول بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.7%، ليغلق عند مستوي 27.1 جنيه.

وعلى النقيض حصل سهم شركة ليفت سلاب مصر على لقب أكثر الأسهم انخفاضا بنسبة 9.9%، ليهبط إلى 0.7 جنيهًا للسهم.

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

هيمن التناقض والتباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية فى جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس الموافق 24-6-2021.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.06%، ليقفز إلى 10278 نقطة.

وقالت موقع بورصة مصر أن المؤشر السبعينى EGX70 هبط بنسبة 0.79%، ليصل إلى 2328 نقطة.

أما المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 فهبط هو الأخر بنسبة 0.58%، مسجلًا 3296 نقطة.

أداء بورصة مصر خلال أسبوع

سيطر التباين على كافة تعاملات البورصة المصرية على مدار الأسبوع الحالى، باستثناء يوم الإثنين الماضى.

وتمكنت البورصة خلال جلسة تعاملات الإثنين من هذا الأسبوع من تحقيق اتجاه صعودى لكافة مؤشرات بورصة مصر.

وبلغت التعاملات على الأسهم المصرية بنهاية جلسة الإثنين الماضى 1.7 مليار جنيه.

أما جلسة الأحد، فهيمن التباين على أداء مؤشرات بورصة مصر بسبب اتجاه الأجانب للبيع، لتصل قيمة التعاملات على الأسم 1.3 مليار جنيه.

جلسة الثلاثاء كانت شهدت هي الأخرى تباين فى أداء مؤشرات سوق المال بسبب مبيعات المصريين، بقيمة تعاملات 1.7 مليار جنيه.

أما جلسة أمس الأربعاء، فكان السبب وراء تباين حركة مؤشرات البورصة المصرية هو اتجاه الأجانب للبيع.