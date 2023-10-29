أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 29-10-2023

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين للمؤشرات خيم فيه التراجع على المؤشر الثلاثيني منفردا، وهو ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى تراجعات بالسوق، فيما سارت اخرى في الاتجاه المعاكس لتسجل أعلى ارتفاعات، وظلت مجموعة ثالثة على ثبات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته اليوم متراجعا 0.75%، مغلقا عند مستوى 23086.7 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان EGX70 EWIبنسبة 1.59%، مغلقا عند 4408 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.90%، مغلقا عند 6638 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 19.98%، مغلقا عند 45.100 جنيه، تلاه مباشرة سهم الشمس للإسكان والتعمير صاعدا 16.83%، مغلقا عند مستوى 8.330 جنيه.

وثالثا جاء سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 15.46%، مغلقا عند 3.510 جنيه، ثم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 13.74%، مغلقا عند 3.890 جنيه، ثم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 12.70%، مغلقا عند 14.200 جنيه.

وفي المقابل تصدر السهم الأعلى هبوطا اليوم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 19.99%، مغلقا عند 58.480 جنيه، ثم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 19.99%، مغلقا عند 79.760 جنيه.

وثالثا جاء سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 17.03%، مغلقا عند 33.460 جنيه، ثم النصر للملابس والمنسوجات- كابو بنسبة 6.67%، مغلقا عند 2.240 جنيه، وأخيرا جاء شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 6.53%، مغلقا عند 1.633 جنيه.

ومن بين الأسهم التي شهدت ثباتا اليوم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقا عند 57.980 جنيه، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة عند 39.370 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 130.780 جنيه، ومطاحن مصر العليا عند 130.070 جنيه، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة عند 20.410 جنيه.