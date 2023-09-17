أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 17-9-2023 (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، فيما سجلت مجموعة أسهم أعلى ارتفاعات، وأخرى أعلى تراجعات، وظلت ثالثة على ثبات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.66%، مغلقا عند 19668 جنيه، ثم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI متساوي الأوزان بنسبة 0.40%، مغلقا عند 3854 جنيه، ثم مؤشر EGX100 EWI متساوي الأوزان الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%، مغلقا عند 5682 نقطة.

وتصدر المصرية للمنتجعات السياحية صاعدا 11.74%، مغلقا عند 4.760 جنيه، تلاه الصناعات الغذائية العربية- دومتي بنسبة 10.82%، مغلقا عند مستوى 8.910 جنيه، ثم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 7.52%، مغلقا عند مستوى 0.901 جنيه.

ورابعا جاء سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 6.79%، مغلقا عند 28.930 جنيه، ثم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونياك بنسبة 6.71%، مغلقا عند 0.252 جنيه.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأعلى هبوطا كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 6%، مغلقا عند 0.486 جنيه، ثم برايم القابضة للاستثمارات المالية متراجعا 5.43%، مغلقا عند 0.644 جنيه، ثم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 2.75%، مغلقا عند 20.120 جنيه.

ورابعا جاء سهم ممفيس متراجعا 2.75%، مغلقا عند 44.890 جنيه، ثم الإسماعيلية للدواجن بنسبة 2.46%، مغلقا عند 9.520 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء تعليم لخدمات الإدارة عند 3.990 جنيه، ثم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مغلقا عند 60 جنيه، ثم مطاحن شرق الدلتا مغلقا عند 130.780 جنيه، ومطاحن مصر العليا مغلقا عند 132.970 جنيه، مطاحن وسط وغرب الدلتا عند مستوى 163.200 جنيه.