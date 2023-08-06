أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 6-8-2023

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسارت حزمة أسهم في نفس الاتجاه محققة أعلى صعود، بينما ذهب أخرى في الاتجاه المعاكس لتشهد أعلى انخفاضات بالسوق، وظلت مجموعة ثالثة على الحياد مسجلة ثباتا.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.41%، مغلقا عند 17697 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16%، مغلقا عند 3566 نقطة، ثم سهم EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.49%، مغلقا عند 5274 جنيها.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 12.140% مغلقا عند 11.48 جنيه، تلاه دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 8.02%، مغلقا عند 23.440 جنيه، وثالثا جاء المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 5.06% مغلقا عند 7.480 جنيه.

ورابعا جاء سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.92%، مغلقا عند 6.400 جنيه، وخامسا جاء العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 4.68%، مغلقا عند 12.250 جنيه.

وفي المقابل كان السهم الأعلى هبوطا الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 4.75%، مغلقا عند 1.786 جنيه، تلاه سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية بواقع 4.43%، مغلقا عند 0.872 جنيه.

وثالثا في التراجعات جاء سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 2.46%، مغلقا عند 88.460 جنيه، ثم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 1.77%، مغلقا عند 44.970 جنيه، وخامسا جاء سهم المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" بنسبة 1.56%، مغلقا عند 2.520 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم الثابتة جاء سهم تعليم لخدمات الإدارة مغلقا عند 3.720 جنيه، ومينا فارم للأدوية عند 215.330 جنيه، والنيل للأدوية عند 39.990 جنيه، وومطاحن ومخابز شمال القاهرة عند 34.980 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 163.200 جنيه.