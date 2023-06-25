أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 25-6-2023

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط جماعي للمؤشرات، لتسير مجموعة من أسهم السوق في نفس الاتجاه مسجلة أعلى تراجعات، بينما سارت حزمة أسهم أخرى في الاتجاه المعاكس محققة أعلى صعود، واتجهت ثالثة إلى الثبات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته متراجعا 2.40% مغلقا عند مستوى 17287 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، مغلقا عند 3493 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.86% مغلقا عند 5174 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 20%، مغلقا عند 33.480 جنيه، تلاه سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 6.92% مغلقا عند 0.649 جنيه، وثالثا جاء المالية والصناعية المصرية بنسبة 6.01% مغلقا عند 48 جنيه.

ورابعا جاء سهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 5.25% مغلقا عند 1.844 جنيه، ثم أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بنسبة 4.47% مغلقا عند 123.570 جنيه.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأعلى هبوطا حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بنسبة 17.58% مغلقا عند 0.286 جنيه، تلاه حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان- آراب ديري-باندا-3 بنسبة 8.52%، مغلقا عند 0.333 جنيه، ثم حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بنسبة 8.11% مغلقا عند 3.060 جنيه.

ورابعا جاء سهم السويدي إليكتريك بنسبة 5.74% مغلقا عند 19.700 جنيه، وسهم العبوات الطبية بنسبة 5.38% مغلقا عند 0.704 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند مستوى 138.190 جنيه، ثم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية مغلقا عند 5.100 جنيه، ومطاحن مصر العليا عند 123.980 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 145.320 جنيه، وأسمنت سيناء عند 6.020 جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت عند 28 جنيه.