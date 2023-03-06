أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 5-3-2023

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأحد على تباين، وسط تحرك مجموعة من الأسهم لتسجل أعلى ثبات، بينما سجلت أخرى أعلى تراجع، وظلت ثالثة على ثبات.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق EGX30 جزئيا بنسبة 0.11% مغلقا عند 16827 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.01%، بينما صعد تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09% مغلقا عند 3061 نقطة.

وتنوعت القطاعات التي انتمت إليها الأسهم الأعلى ارتفاعا بين العقارات، واللوجيستيات، والأغذية، والاتصالات، وتصدرها زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 10.97% مغلقا عند 6.780 جنيه، تلاه سهم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 10.24% مغلقا عند 24.860 جنيه.

وجاء ثالثا سهم الصناعات الغذائية العربية – دومتي صاعدا 9.38% مغلقا عند 6.300 جنيه، ثم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل صاعدا 9.10% مغلقا عند 66.660 جنيه، ثم المصرية للاتصالات بنسبة 7.71% مغلقا عند 27.800 جنيه.

وفي المقابل توزعت الأسهم الأعلى انخفاضا على قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والاستثمار الزراعي، والإنشاءات، والسياحة، والصناعات الكيماوية.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 9.64% مغلقا عند 8.810 جنيه، ثم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 6.11%، مغلقا عند 0.338 جنيه، ثم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 5.77% مغلقا عند 16.490 جنيه.

وجاء رابعا في التراجعات سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 4.27% مغلقا عند 2.420 جنيه، ثم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.77% مغلقا عند 36.250 جنيه.

وشهدت حزمة أسهم ثباتا، كان من بينها سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية ليغلق سهمها عند 1.001 جنيه، وإيديتا للصناعات الغذائية مغلقا عند 15.990 جنيه، وكونتكت المالية القابضة عند 3.700 جنيه، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال عند 3.200 جنيه، وبنك قناة السويس عند 10.220 جنيه.