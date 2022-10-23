أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 23-10-2022 (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين لمؤشراتها وبالمثل تباينت اتجاهات أسهم الشركات، حيث سجلت مجموعة أعلى ارتفاعات، وأخرى أكبر تراجعات، وثالثة ظلت على ثبات.

مؤشرات البورصة تنهي تعاملاتها على تباين

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 في البورصة بنسبة 0.15% مغلقا عند مستوى 10258 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71% مغلقا عند 2239 نقطة، وصعد أيضا EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% مغلقا عند 3196 نقطة.

الأسهم الأعلى صعودا بجلسة اليوم

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم حق اكتتاب التوفيق للتأجير التمويلي- ايه تي ليس-1 بنسبة 15.21%، مغلقا عند 0.250 جنيه، تلاه رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 13.48% مغلقا عند 2.610 جنيه، وثالثا جاء المنصورة للدواجن بنسبة 10.29% مغلقا عند 1.179 جنيه.

ورابعا جاء سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 9.66% مغلقا عند 11.580 جنيه، ثم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" بنسبة 9.17% مغلقا عند 2.380 جنيه.

الأسهم الأكثر تراجعا

وعلى الجانب الآخر كان السهم الأعلى خسارة اليوم حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بنسبة 44.74% مغلقا عند 0.021 جنيه، ثم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.92% مغلقا عند 7.920 جنيه.

وثالثا جاء سهم أودن للاستثمار والتنمية متراجعا 4.76% مغلقا عند 3.800 جنيه، ثم سماد مصر "إيجيفرت" متراجعا 4.05% مغلقا عند 12.080 جنيه، ثم المالية والصناعية هابطا 3.88% مغلقا عند 31.190 جنيه.

أسهم سجلت ثباتا

ومن الأسهم التي سجلت ثباتا بنهاية تعاملات اليوم الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ليغلق سهمها عند 122 جنيه، وأكتوبر فارما عند 159.95 جنيه، ومستشفى النزهة الدولي عند 5.140 جنيه، ومصر للفنادق عند 25.39 جنيه، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 9.620 جنيه.