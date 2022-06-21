أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-6-2022

هيمن التباين على أداء الأسهم المتداولة بجلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد 60 سهمًا من إجمالي 184متداولة، بينما هبط 47، وبقي77 دون تغيير. يأتي ذلك في إطار الخدمة الدورية التي تقدمها بوابة “المال الإلكترونية” لأسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات كل جلسة تداول.

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية الجلسة السابقة لها.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 642 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.18% عند 9797 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.4%، ليسجل 1812 نقاط، فى حين صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.26% مسجلًا 2680 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 642 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتوقّع خبراء تحليل فنى هبوط البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالى، فى ظل حالة عدم اليقين بشأن المتغيرات الاقتصادية، وأوصوا المستثمرين بتوخي الحذر وانتقاء الأسهم وفقًا لاشتراطات معينة.