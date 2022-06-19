أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 19-6-2022

تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 19-6-2022.

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 182 سهما بقيمة تداول حوالي 431.44 مليون جنيه.



وهيمن تراجع الاسعار علي أسعار النسبة الأكبر من الأسهم بنحو 98 سهما ، وارتفعت أسعار 19 سهما فيما استقرت أسعار 65 سهما دون تغيير .

وتصدّر سهم “الخليجية الكندية للاستثمار العقاري ” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا في البورصة المصرية بنسبة 4.97% عند 9.92 جنيه، تلاه “ابلتون المالية القابضة ” بنسبة 3.5% عند 1.39 جنيه، ثم “مصرف أبوظبي الاسلامي – مصر ” بنسبة 3.5% عند 11.13 جنيه.

فيما تصدّر سهم “العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 20% عند 45.84 جنيه، تلاه سهم ” نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية ” بنسبة 15.26% عند 0.27 جنيه، ثم ” احق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة ” بنسبة 13.3% عند 0.03 جنيه .

وانهت مؤشرات البورصة تعاملات الامس على هبوط جماعي إذ تراجع EGX30 الرئيسي ، بنحو 1.4%، ليغلق عند مستوى 9728 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI، بنحو 1.82 % ، مسجلا 1820 نقطة، و المؤشر الاوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 1.63% ، عند مستوى 2693 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي للاسهم المقيدة حوالي 8.1 مليار جنيه ، ليسجل 649.55 مليار جنيه ، مقابل 657.65 مليار جنيه مستوى الاغلاق السابق.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم