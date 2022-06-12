أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 12-6-2022

تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 12-6-2022.

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 185 سهما بقيمة تداول حوالي 528.51 مليون جنيه.

وهيمن استقرار الأسعار على أسعار النسبة الأكبر من الأسهم بنحو 74 سهما، وتراجعت أسعار 70 سهما فيما ارتفعت أسعار 41 سهما.

وتصدّر سهم “نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا في البورصة المصرية بنسبة 19% عند 0.38 جنيه، تلاه “اسيك للتعدين ” بنسبة 7.57% عند 6.25 جنيه، ثم “الحديد والصلب والمحاجر ” بنسبة 5.94% عند 1.16 جنيه.

فيما تصدّر سهم “جهينة للصناعات الغذائية ” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 4.98% عند 7.63 جنيه، تلاه سهم “الشرقية – ايسترن كومباني ” بنسبة 4.01% عند 11.01 جنيه، ثم ” الشركة الوطنية للأمن الغذائي ” بنسبة 3.34% عند 0.64 جنيه .

وانهت مؤشرات البورصة تعاملت اليوم على تباين حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 1.2% ليغلق عند مستوى 10112 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI، بنحو 0.18% ، مسجلا 1860 تقطة، وتراجع المؤشر الاوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 0.05% ، عند مستوى 2763 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي للاسهم المقيدة حوالي 5.32 مليار جنيه ، ليسجل 668.53 مليار جنيه ، مقابل 673.85 مليار جنيه مستوى الاغلاق السابق.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم