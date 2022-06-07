أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-6-2022

شهدت أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 7-6-2022 حالة من التباين، بين الصعود والهبوط، وسط صعود جماعي لمؤشرات السوق.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعي، إذ ارتفع أداء المؤشر الثلاثيني «EGX30» بنسبة 0.64% ليصل إلى 10048 نقطة.

وارتفع «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.08%، مسجلًا 1781 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04%، ليسجل 2667 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداولات على الأسهم حوالي 511 مليون جنيه، وجرى التعامل على 181 سهمًا، ارتفع منها 89 بينما انخفض 23، وظل 69 عند مستويات جلسة أمس الإثنين .

واختلف المحللون حول حركة المؤشر الرئيسى «EGX30» خلال الفترة المقبلة إذ رجح البعض استكمال التحركات الهابطة بالقرب من منطقة الدعم 9800 نقطة، تمهيدًا للتماسك بالقرب من المقاومة -10100 10400 نقطة، بينما يؤكد البعض الآخر قدرة السوق على التماسك وتخطى المستويات المذكورة على الأجل القصير.

ووقعت منذ قليل البورصة المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر لاستهداف تدريب طلاب الجامعة ونشر الثقافة المالية بينهم.

وقد وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

واتفق الطرفان على التواصل خلال الفترة المقبلة، لتجهيز البرامج التدريبية عقب انتهاء الامتحانات الحالية