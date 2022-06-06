أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 6-6-2022

واصلت أسعار الأسهم في البورصة المصرية حركتها المتباينة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين وسط أحجام تداول منخفضة، مقارنة بالجلسات السابقة بقيمة 477 مليون جنيه.

وجرى التداول على حوالي 189 ورقة مالية، وهيمنت الحركة الصاعدة على 63 من بينها، وتراجع أداء 39 أخرى، واستقرت المتبقية دون أية تغيرات.

وسجلت مؤشرات البورصة حالة تباين في الأداء خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين، إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة محدودة بلغت 0.01% ليصل إلى مستوى 9984 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.49% إلى 1762 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4% إلى 2639 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات على الأسهم 478 مليون جنيه، وجرى التعامل على 189 سهمًا، ارتفع منها 63، بينما انخفضت أسعار 39 سهمًا، واستقر 87 سهمًا عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 42.8 و38.7 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضّل الأجانب البيع بصافي قدره 81.5 مليون جنيه.

وسيطر الاتجاه الشرائي على قطاعات السيارات والعقارات والسياحة والطاقة والتجارة، بينما سجلت قطاعات البنوك والصحة والاتصالات والأغذية والنقل والتعليم والمنسوجات اتجاهات بيعية.