أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 5-6-2022

في نهاية جلسة متباينة بالبورصة المصرية اليوم سجلت مجموعة من الأسهم في قطاعات متنوعة شملت الخدمات المالية واللوجيستيات والاستثمارات والصناعة أعلى ارتفاع بنسب تراوحت بين نحو 12% و7%، وفي المقابل تكبدت حزمة أسهم في 5 قطاعات متنوعة هي الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي والاستثمارات المالية واللوجيستيات والمستحضرات الطبية أعلى تراجعات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وبينما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.21%، مغلقا عند مستوى 9986 نقطة، ارتفع مؤشري EGX70 بنسبة 1.02% مغلقا عند 1754 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.79% مغلقا عند 2629 نقطة.

الأسهم الأعلى صعودا اليوم

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة الأسهم الأعلى صعودا بنسبة 11.9% مغلقا عند 1.16 جنيه، تلاه القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 7.08% مغلقا عند مستوى 11.95 جنيه.

وجاء ثالثا سهم روبكس العالمية صاعدا 7.06% مغلقا عند 2.37 جنيه، ثم اودن للاستثمارات المالية بنسبة 6.96% مغلقا عند 1.52 جنيه، وخامسا جاء سهم بس انفستمنتس القابضة بنسبة ارتفاع 6.60% مغلقا عند مستوى 9 جنيهات.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وكان في مقدمة الأسهم الأعلى هبوطا اليوم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري متراجعا 16.73%، مغلقا عند مستوى 1.34 جنيه، ثم سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي منخفضا 6.8%، مغلقا عند مستوى 29.43 جنيه، ثم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.15% مغلقا عند مستوى 8.54 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاء ماكرو جروب للمستحضرات الطبية بنسبة 4.7% مغلقا عند مستوى 3.20 جنيه، وخامسا كان المصرية لخدمات النقل “ايجيترانس” بنسبة 3.50% مغلقا عند 1.82 جنيه.

أسهم سجلت ثباتا

وشهدت بعض الأسهم أداءا محايدا حيث لم تراوح مكانها جاء من بينها ايديتا للصناعات الغذائية مغلقا عند 7.60 جنيه، والتشخيص المتكاملة عند 19.10 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 28.90 جنيه، وتعليم لخدمات الإدارة عند 3.45 جنيه، وعامر جروب بـ 0.90 جنيه.