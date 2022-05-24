أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-5-2022

هيمن التراجع على غالبية الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 24-5-2022، وسط أحجام تداول محدودة بلغت 608.6 مليون جنيه. يأتي ذلك في إطار الخدمة الدورية التي تقدمها بوابة “المال” لأسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل” في ختام تعاملات كل جلسة تداول، وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية الجلسة التي تسبقها.

وهيمن التراجع على أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم، إذ انخفض أداء المؤشر الرئيسي “EGX30″ بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 10415 نقطة، و”EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.59% إلى 1832 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88% إلى 2750 نقطة.

وجرى التعامل على 189 سهمًا، ارتفع منها 20 فقط، وانخفضت أسعار 92 أخرى، بينما استقرت أسعار 77 سهمًا عند مستويات جلسة أمس الاثنين.

وتُواصل مؤشرات البورصة المصرية حركتها المتذبذبة التي بدأت الأسبوع الحالي، وقال محللون فنيون إن السوق تفتقد لحالة اليقين وسط تحركات الأسواق المالية بالمنطقة والعالم التي تأثرت برفع أسعار الفائدة فى غالبية البنوك المركزية.

وتوقّع المحللون استمرار التحركات العرضية للسوق بين مستويات 10400 و10700 نقطة على الأجل القصير لحين اتضاح الرؤية.

كانت مؤشرات السوق قد شهدت، أمس الاثنين، حالة تذبذب واضحة بين التحركات الصاعدة والهابطة خلال الجلسة انتهت بصعود محدود للمؤشرات، بقيم تعامل بلغت نحو 568 مليون جنيه.