أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 22-5-2022

تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 22-5-2022.

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 182 سهما بقيمة تداول حوالي 363.77 مليون جنيه.

وهيمن الاستقرار دون تغيير علي أسعار النسبة الأكبر من الأسهم بنحو 78 سهما ، وارتفعت أسعار 54 سهما فيما تراجعت أسعار 50 سهما.

وتصدّر سهم “دايس للملابس الجاهزة ” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا في البورصة المصرية بنسبة 7.54% عند 0.59 جنيه، تلاه “مينا للاستثمار السياحي والعقاري” بنسبة 7.3% عند 0.77 جنيه، ثم “النصر للملابس والمنسوجات – كابو” بنسبة 6.53% عند 0.70 جنيه.

فيما تصدّر سهم “العبور للاستثمار العقاري ” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 7.8% عند 8.75 جنيه، تلاه سهم “المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس ” بنسبة 5.66% عند 2 جنيه، ثم ” عبور لاند للصناعات الغذائية ” بنسبة 4.15 عند 5.31 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم:

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملت اليوم على تباين جماعي حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 0.83% ليغلق عند مستوى 10462 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI، بنحو 0.49% ، مسجلا 1841 تقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 0.11% ، عند مستوى 2771 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 3.7 مليار جنيه ، ليسجل 687.52 مليار جنيه ، مقابل 691.24 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.