أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-5-2022

هيمن التباين على أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022، بقيم تداول بلغت 613.6 مليون جنيه.

وجرى التداول على حوالي 186 سهمًا، صعد من بينهم أداء 54 وتراجع 48 أخرين، وظل 84 على استقرار سعري دون أي تغيرات، هذا وقد سجل رأس المال السوقي حوالي 689.566 مليار جنيه .

يأتي ذلك في إطار الخدمة الدورية التي تُقدمها بوابة “المال” لأسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات كل جلسة تداول وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات مقارنة بأسعارها بنهاية الجلسة السابقة .

وأنهي مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الرئيسي EGX30، على تراجع بواقع 0.22% ليغلق بمستوى 10439 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنحو 0.48% مسجلا 1830 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% ليستقر على مستوى 2769 نقطة.

وكانت أنهت مؤشرات البورصة تعاملات الإثنين على هبوط جماعى، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30، بواقع %0.69 ليغلق بمستوى 10461 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنحو %0.18، مسجلا 1821 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة %0.3، ليستقر على مستوى 2758 نقطة.

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن مؤشرات البورصة المصرية تحاول حاليًا التماسك أعلى منطقة الدعم 10400 – 10450 نقطة، موضحين أن الاستقرارأعلها سيدفعها نحو مستويات أعلى على المدى القريب .