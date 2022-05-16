أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 16-5-2022

استقرت غالبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022 عند نفس مستويات أسعار أمس الأحد بالتزامن مع تراجع كافة مؤشرات بورصة مصر بسبب اتجاه الأجانب العرب والأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى Egx30 بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10,461.88 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ليسجل 1,821.85 نقطة.

وانخفض أيضًا مؤشر بورصة مصر الأوسع إنتشارًا EGX100 بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 2,758.37نقطة.

وبلغت التعاملات على الأسهم بنهاية تعاملات اليوم مايقرب من 818 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقى 686 مليار جنيه.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 37 أسهم فقط جلسة اليوم، فيما هبط سعر 72 سهمًا.

وأظهر موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 81 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الأحد.

بيانات أسهم البورصة المصرية

تصدر سهم القناة للتوكيلات الملاحية قائمة أسهم البورصة المصرية الأعلى ارتفاعًا، بنسبة 6.3%.

وجاء سهم البنك المصري للصادرات فى مركز الوصيف بعد أن صعد 5.2% بنهاية جلسة اليوم.

الجراف التفاعلي التالي يوضح أكبر 10 أسهم ارتفاعًا فى البورصة بنهاية تعاملات اليوم:

على الجانب الأخر، حصل سهم بنك الشركة المصرفية على لقب اسهم الأكثر تراجعًا في بورصة مصر بنسبة 16.2%.

وحصد سهم أصول للوساطة المالية على المركز الثاني بعد أن هبط بمعدل بلغ 14.5%.

الجراف التفاعلي التالي يوضح أكبر 10 أسهم تراجعًا فى البورصة بنهاية تعاملات اليوم:

الجدول التالى يوضح أسعار أسهم البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 16-5-2022:

خبراء: البورصة مرشحة لحركة عرضية متذبذبة خلال الأسبوع

يتوقع محللون فنيون أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، حركة عرضية بين مستويات الدعم 10750 ومقاومة 11200 نقطة، بضغط استمرار حالة التذبذب فى الأسواق العالمية.

من جانبه، قال حسام عيد مدير الاستثمار فى شركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية» إن «الرئيسى» اختتم تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع متخليًا عن مستوى دعم وهو 10800 نقطة، مغلقا عند 10678.9 نقطة نتيجة استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع بالأسهم القيادية.

وتوقع أن تشهد البورصة خلال الأسبوع الجارى حركة عرضية مائلة للتذبذب، على أن تبدأ فى مستهل تعاملات الأسبوع ارتدادة بالقرب من مستوى الدعم مستهدفة اختبار مستوى المقاومة الرئيسى وهو 10800 نقطة باختراقه والاستقرار أعلا، وقد يستعيد «الرئيسى» مستوى 11000 نقطة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه فى حالة ظهور عمليات جنى أرباح مؤقتة بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة قد يختبر «الرئيسى» ويستقر عند مستوى الدعم 10800 نقطة.

وقال سميرعزمى، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «بلوم لتداول الأوراق المالية” إن مؤشرات البورصة المصرية تسير منذ فترة فى اتجاه عرضى بين مستويات 10750 و11200 نقطة.

وتوقع استمرار تلك الحركة المتذبذبة خلال الأسبوع الجارى، بضغط استمرار التحركات غير المستقرة بالأسواق العالمية أيضًا، موضحًا أن حركة المؤشر ستظل جيدة طالما استمر تحركه أعلى 10350 نقطة.

ونصح متعاملى البورصة المصرية فى الوقت الراهن، بتفعيل مستويات حد إيقاف الخسائر للأسهم والتداول السريع دون الاحتفاظ بالورق المالى فترات طويلة.