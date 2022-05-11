أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-5-2022

تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 11-5-2022.

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الثلاثاء الماضي.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 184 سهما بقيمة تداول حوالي 854.7 مليون جنيه.

وسيطر الارتفاع على أسعار النسبة الأكبر من الأسهم بنحو 79 سهما ، وتراجعت أسعار 35 سهما، فيما استقرت أسعار 70 سهما عند مستوياتها السابقة دون تغير.

وتصدّر سهم “مطاحن ومخابز شمال القاهرة ” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا في البورصة المصرية بنسبة 10.56% عند 15.50 جنيه، تلاه “الصناعات الكيماوية المصرية- كيما ” بنسبة 9.72% عند 4.29 جنيه، ثم “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ” بنسبة 7.58% عند 9.23 جنيه.

فيما تصدّر سهم “الاسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس ” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 3.33% عند 1.27 جنيه، تلاه سهم “رواد للسياحة -رواد ” بنسبة 3.3 عند 18.84 جنيه، ثم ” يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف – يونيباك ” بنسبة 3.08 عند 0.44 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم على صعود جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 0.41% ليغلق عند مستوى 10855 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI، بنحو 0.87% ، مسجلا 1863 تقطة، والمؤشر الاوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 0.94% ، عند مستوى 2834 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للاسهم المقيدة حوالي 6.11 مليار جنيه ، ليسجل 712.2 مليار جنيه ، مقابل 706.09 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم: