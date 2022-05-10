أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-5-2022

هيمنت الحركة الهابطة بشكل واضح على غالبية أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022.

وجرى التداول على حوالى 190 ورقة مالية، تراجع من بينها أداء 87 واحدة، فيما صعد 24 أخرى، وظلت 79 على استقرار سعري دون أي تغيرات، فيما بلغت التداولات حوالي 636 مليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الثلاثاء على تراجع جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسى Egx30 هبوطًا بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 10811.4 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، ليسجل 1847.2 نقطة، وانخفض أيضًا الأوسع انتشارًا EGX100 بنسبة 0.87%، ليغلق عند 2808.3 نقطة.

وتتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي حركة صاعدة لأعلى باتجاه منطقة 11180 نقطة حال قدرته على التماسك أعلى مستوى الدعم الحالي .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد سجلت تراجعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة أمس الإثنين، إذ هبط «EGX30» الرئيسى بنسبة 1.82% إلى مستوى 10906 نقاط.

كما انخفض مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.05% إلى 1861 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا 1.01 % مسجلا 2832 نقطة.