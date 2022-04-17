تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 17-4-2022، وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 191 سهمًا بقيمة تداول حوالي 645.28 مليون جنيه.

وهيمن الهبوط علي أسعار النسبة الأكبر من الأسهم بنحو 105 أسهم، وصعدت أسعار 17 سهمًا فيما استقرت أسعار 69 عند مستوياتها السابقة دون تغير.

وتصدّر سهم “القابضة المصرية الكويتية ” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا في البورصة المصرية بنسبة 5.21% عند 22.62 جنيه، تلاه “جي بي أتو ” بنسبة 3.7% عند 3.92 جنيه، ثم “النصر للأعمال المدنية ” بنسبة 3.15٪ عند 16.38 جنيه.

فيما تصدّر سهم “تنمية للاستثمار العقاري ” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 19.11% عند 1.45 جنيه، تلاه سهم “اودن للاستثمارات المالية ” بنسبة 16.72% عند 0.73 جنيه، ثم ” ام.ام جروب للصناعات والتجارة العالمية” بنسبة 16.67٪ عند 3.10 جنيه .

وانهت مؤشرات البورصة تعاملت اليوم على تباين حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 0.27٪ ليغلق عند مستوى 10707 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI، بنحو 5.08% ، مسجلا 1685 تقطة، وتراجع المؤشر الاوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 3.7٪ ، عند مستوى 2603 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي للاسهم المقيدة حوالي 6.22 مليار جنيه ، ليسجل 684.28 مليار جنيه ، مقابل 690.48 مليار جنيه مستوى الاغلاق السابق.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم.