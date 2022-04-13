تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 13-4-2022.

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الثلاثاء الماضي.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 187 سهمًا بقيمة تداول حوالي 764.58 مليون جنيه.

وسيطر الاستقرار على أسعار النسبة الكبرى من الأسهم بنحو 82 سهمًا، وصعدت أسعار 54 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 51 سهمًا.

وتصدّر سهم “شارك دريمز للاستثمار السياحي” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا في البورصة المصرية بنسبة 12.97% عند 7.23 جنيه،

تلاه “الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية” بنسبة 8.12% عند 9.85 جنيه، ثم “العربية للصناعات الهندسية” بنسبة 6.23% عند 0.86 جنيه.

فيما تصدّر سهم “المصرية لخدمات النقل- إيجيترانس” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 7.68% عند 7.21 جنيه، تلاه سهم “حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية- 2” بنسبة 5.5% عند 3.95 جنيه، ثم “إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” بنسبة 4.4% عند 0.23 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملت اليوم على تباين جماعي، حيث هبط المؤشر الرئيسي “EGX30″، بنحو 0.47% ليغلق عند مستوى 10847 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70 EWI” بنحو 0.25%، مسجلًا 1814 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100 EWI” بنسبة 0.09%، عند مستوى 2767 نقطة.

وفقَد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 1.47 مليار جنيه، ليسجل 702.8 مليار جنيه، مقابل 704.05 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم: