تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية، “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 10-4-2022.

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 193 سهما بقيمة تداول حوالي 596.79 مليون جنيه.

وسيطر الهبوط علي أسعار النسبة الأكبر من الأسهم بنحو 103 سهما ، وصعدت أسعار 14 سهما فيما استقرت أسعار 76 أخرى دون تغيير .

وتصدّر سهم “مصر للأسمنت – قنا” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا في البورصة المصرية بنسبة 3.29% عند 13.51 جنيه.

ثم سهم “الصناعات الكيماوية – كيما” بنسبة 2.58% عند 3.98 جنيه، تلاه”الكابلات الكهربائية” بنسبة 1.64٪ عند 0.31 جنيه.

فيما تصدّر سهم “روبيكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 17.74% عند 2.55 جنيه.

وثانيا سهم “جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية ” بنسبة 17.19% عند 8.38 جنيه، ثم ” النصر للأعمال المدنية ” بنسبة 13.92٪ عند 13.42 جنيه .

وانهت مؤشرات البورصة تعاملت اليوم على تراجع جماعي حيث هبط المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 1.84٪ ليغلق عند مستوى 10897 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI، بنحو 2.49% ، مسجلا 1853 تقطة، و المؤشر الاوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 2.27٪ ، عند مستوى 2816 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي للاسهم المقيدة حوالي 9.88 مليار جنيه ، ليسجل 710.94 مليار جنيه ، مقابل 720.82 مليار جنيه مستوى الاغلاق السابق.