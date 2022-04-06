أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-4-2022

تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، والموافق 6-4-2022، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وتباينت حركة الأسهم بجلسة اليوم، إذ سيطر اللون الأخضر على المعظم، وصعد 31 سهمًا من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 71 سهمًا، وظلت الباقية دون تغيير.

وقد بلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 729 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على هبوط جماعي، وسط تحركات بيعية للمتعاملين الأجانب، وشرائي للعرب والمصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.29% ليصل 11348 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.22% عند 1930 نقطة،

والأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.2% عند2929 نقطة، ونظيرهُ متساوي الأوزان “egx50” بـ0.4% عند 1954 نقطة.

وأغلقت المؤشرات تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعي، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 967 مليون جنيه على الأسهم.

وشهدت البورصة الإعلان عن صفقتي استحواذ، هذا الأسبوع؛ الأولى على أسهم شركة “دومتي” الغذائية، والأخرى على “جيزة سيستمز” التابعة لشركة “بي إنفستمنتس القابضة”.