تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 5-4-2022.

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الاثنين الماضي.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 189 سهمًا، بقيمة تداول حوالي 781.34 مليون جنيه.

واستقرت أسعار النسبة الكبرى من الأسهم دون تغيير بنحو 83 سهمًا، وصعدت أسعار 45 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 61 أخرى.

وتصدّر سهم “مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا في البورصة المصرية بنسبة 7.43% عند 1.92 جنيه، تلاه “الوادي العاصمة للاستثمار والتنمية” بنسبة 4.57% عند 9.59 جنيه، ثم “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” بنسبة 4.41‰ عند 5.44 جنيه.

فيما تصدّر سهم “النعيم القابضة للاستثمارات” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 12.71% عند 0.15 جنيه، تلاه سهم “القابضة لصناعة الورق- راكتا” بنسبة 8.14% عند 6.66 جنيه.

ثم جاء سهم “النصر للأعمال المدنية” بنسبة 6.32% عند 15.13 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 1.29% ليغلق عند مستوى 11380 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنحو 0.1%، مسجلًا 1934 تقطة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بنسبة 0.32%، عند مستوى 2934 نقطة.

وفقَد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 6.32 مليار جنيه، ليسجل 732.95 مليار جنيه، مقابل 739.27 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم: