أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 3-4-2022

تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 3-4-2022.

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 183 سهما بقيمة تداول حوالي 561.2 مليون جنيه.

واستقرت أسعار النسبة الأكبر من الأسهم دون تغيير بنحو 90 سهما ، وصعدت أسعار 69 سهما فيما تراجعت أسعار 24 أخرى.

وتصدّر سهم “الصناعات الغذائية – دومتي ” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا في البورصة المصرية بنسبة 14.21% عند 4.50 جنيه، تلاه “المجموعة المالية هيرميس ” بنسبة 9.1% عند 19.30 جنيه، ثم “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” بنسبة 8.11‰ عند 108 جنيهات.

فيما تصدّر سهم “الشرقية الوطنية للأمن الغذائي” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 3.18% عند 0.70 جنيه، تلاه سهم “الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف” بنسبة 3.06% عند 0.09 جنيه، ثم ” المجموعة المصرية العقارية ” بنسبة 2.7٪ عند 0.86 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملت اليوم على صعود جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 2.88٪ ليغلق عند مستوى 11562 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI، بنحو 0.82% ، مسجلا 1925 تقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 1.3٪ ، عند مستوى 2931 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 12.7 مليار جنيه ، ليسجل 739.13 مليار جنيه ، مقابل 726.42 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.