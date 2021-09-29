أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-9-2021

الحركة الصاعدة هيمنت على أداء 57 سهمًا

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء على هبوط جماعي، بضغط مبيعات المؤسسات المحلية والأجنبية وسط أداء متباين لكافة أسعار الأسهم المتداولة .

وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملاتهُ اليوم الأربعاء على هبوط بنحو 0.53% عند 10391 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بـ0.35% وسجل 2699.8 نقطة، وهبط الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.24% ووصل 3632 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان “egx50” بـ 0.42% عند 2285 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم 986.4 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الأسهم المقيدة حوالي 191 سهمًا هيمنت الحركة الصاعدة على أسعار 57 من بينها وتراجعت أسعار 74 آخرى ولم يتغير أداء الباقية، فيما سجل رأس المال السوقي نحو 696.376 مليار جنيه .

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1 1.302 -18.32 حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 0.113 -14.39 المنصورة للدواجن 1.804 -10.83 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.84 -7.25 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 1.012 -6.47 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.9 -5 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.28 -4.89 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 78.33 -4.53 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.215 -4.44 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.95 -3.94 كونتكت المالية القابضة 4 -3.61 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 14.85 -3.57 القناة للتوكيلات الملاحية 18.79 -3.44 اميرالد للاستثمار العقاري 5.16 -3.37 دلتا للانشاء والتعمير 18.81 -3.29 الشرقية - ايسترن كومباني 12.09 -3.28 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.097 -3.18 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.15 -3.12 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.05 -2.87 العربية للمحابس 2.75 -2.83 مصر للفنادق 25.1 -2.71 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.42 -2.69 بنك كريدي اجريكول مصر 25.12 -2.67 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.415 -2.58 تنمية للاستثمار العقاري 3.2 -2.44 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.771 -2.28 العامة لصناعة الورق - راكتا 11.63 -2.02 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.224 -1.75 المصرية للاتصالات 14.07 -1.68 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.109 -1.6 القابضة المصرية الكويتية 1.14 -1.55 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.653 -1.51 الدلتا للسكر 15.07 -1.5 البنك المصري لتنمية الصادرات 9.69 -1.42 القاهرة للدواجن 3.57 -1.38 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 27.21 -1.27 البنك التجاري الدولي (مصر) 42.24 -1.26 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.35 -1.18 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 46.72 -1.12 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 12.86 -1.08 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.83 -1.07 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.567 -1.05 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.475 -1.04 العربية للاسمنت 4.1 -0.97 بلتون المالية القابضة 1.825 -0.92 العبوات الطبية 0.55 -0.9 شركة مستشفي كليوباترا 4.46 -0.89 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 88.53 -0.86 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.25 -0.84 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.89 -0.81 العربية لحليج الأقطان 1.704 -0.81 الكابلات الكهربائية المصرية 0.367 -0.81 مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.6 -0.76 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 8.14 -0.73 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.293 -0.68 مصر للاسمنت - قنا 15.88 -0.63 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.28 -0.61 مصر بنى سويف للاسمنت 23.3 -0.6 الاسماعيلية مصر للدواجن 11.72 -0.59 رواد السياحة - رواد 54.31 -0.57 بالم هيلز للتعمير 1.9 -0.52 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.673 -0.48 المتحدة للاسكان والتعمير 4.83 -0.41 إعمار مصر للتنمية 2.41 -0.41 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.257 -0.39 السويدى اليكتريك 7.87 -0.38 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.683 -0.36 ابن سينا فارما 3.23 -0.31 المصرية للدواجن 6.59 -0.3 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.384 -0.29 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.2 -0.29 القاهرة للزيوت والصابون 7.45 -0.27 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.79 -0.26 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.008 -0.2 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 9.77 -0.2 المجموعه المصريه العقاريه 5.99 -0.17 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.601 -0.17 جنوب الوادى للاسمنت 1.811 -0.17 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 24.57 -0.16 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 19.95 -0.15 اودن للاستثمارات المالية 6.55 -0.15 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.98 -0.1 إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير سبيد ميديكال 1.755 0.06 التعمير والاستشارات الهندسية 37.92 0.08 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 71.1 0.13 دايس للملابس الجاهزة 1.019 0.2 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.91 0.2 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.79 0.21 المصرية للمنتجعات السياحية 1.805 0.22 الالومنيوم العربية 35.92 0.22 النساجون الشرقيون للسجاد 8.59 0.23 مصر لصناعة الكيماويات 11.29 0.27 الملتقي العربي للاستثمارات 3.39 0.3 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 12 0.33 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 19.23 0.37 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.25 0.42 جى بى اوتو 4.31 0.47 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.06 0.5 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 72.5 0.5 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.726 0.55 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.33 0.57 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.79 0.57 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.38 0.6 اوراسكوم للتنمية مصر 4.76 0.63 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.4 0.68 اسيك للتعدين - اسكوم 9.12 0.77 مصر للالومنيوم 24.05 0.8 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.68 0.82 القابضة المصرية الكويتية بالجنية 18.16 0.89 غاز مصر 47.7 1.04 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 18.26 1.05 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.822 1.05 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.97 1.22 مستشفى النزهه الدولي 9.99 1.22 اوراسكوم المالية القابضة 0.245 1.24 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 17.03 1.37 المالية و الصناعية المصرية 13.11 1.47 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.06 1.48 شارم دريمز للاستثمار السياحى 11.62 1.57 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 13.36 1.83 شركة النصر للأعمال المدنية 37.14 1.92 جهينة للصناعات الغذائية 5.57 2.01 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.95 2.08 العالمية للاستثمار والتنمية 38.69 2.11 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6.39 2.24 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.805 2.29 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 82.38 2.3 ليسيكو مصر 4.27 2.4 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 14.09 2.47 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.12 2.81 القاهرة للاسكان والتعمير 42.58 2.85 ريكاب للاستثمارات المالية 6 3.09 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.854 3.29 حديد عز 12.73 3.33 أم بي للهندسةM.B 1.577 3.61 الحديد والصلب المصرية 1.676 4.95 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 19 5.26 العربية للصناعات الهندسية 6.62 6.6 الشمس للاسكان والتعمير 11.93 7.09 الاهلي للتنمية والاستثمار 21.9 7.35 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.66 7.65 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6.57 9.5 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 3.36 9.8 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 4.56 9.88 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.58 9.95 إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك قطر الوطني الاهلي 16.52 بنك البركة مصر 13.2 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.1 بنك الكويت الوطنى - مصر 17 البنك المصري الخليجي 0.42 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.03 بنك التعمير والاسكان 38.99 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 41.19 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.727 العبور للاستثمار العقارى 39.75 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.55 عبر المحيطات للسياحه 0.061 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.1 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 29.51 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.41 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 30.86 مطاحن شرق الدلتا 98.07 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 27.6 مطاحن مصر الوسطي 31 مطاحن وسط وغرب الدلتا 97.17 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.94 ايديتا للصناعات الغذائية 7.1 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.38 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.546 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30 البدر للبلاستيك 1.332 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 398.44 سماد مصر (ايجيفرت) 11.91 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.152 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.766 مصر للاسواق الحرة 7.18 فرتيكا للصناعة و التجارة 7.78 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 13.12 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12 القاهرة للخدمات التعليمية 15.5 المهندس للتأمين 13.5 الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 38 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.59 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.403 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.877 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 12.79 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.35 النعيم القابضة للاستثمارات 0.237 بى انفستمنتس القابضه 12.42 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.122 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.461 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 31.94 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.73 العربية لاستصلاح الاراضي 29.06 جولدن تكس للاصواف 6.81 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.097 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.112 الاهرام للطباعة و التغليف 11.29 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.87 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 106.74 جلاكسو سميثكلاين 28.36 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 57.07 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 31.04 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 133.46 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 26.06 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 40 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 54.54 دلتا للطباعة والتغليف 26.66 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 15.31

واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي مبيعات سجل 35 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون المصريون والعرب للشراء بصافي مشتريات سجل 30 و 5 ملايين جنيه على التوالي، وسجلت المؤسسات المحلية مبيعات بقيمة 45.5 مليون جنيه، والأجنبية مبيعات أيضًا بقيمة 37.3 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات العربية للشراء بصافي 9.3 مليون جنيه.

بيانات أسهم البورصة المصرية

تصدر سهم شركة “الإسكندرية للزيوت المعدنية” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا بنسبة 7.6% وسجل سعر 3.66 جنيه.

فيما على جانب آخر احتل الاكتتاب بشركة “مينا للاستثمار السياحي والعقاري” الصدارة بقائمة الأسهم الأكثر تراجعًا وسجل هبوطًا بنسبة 14.3% عند 0.113 جنيه .