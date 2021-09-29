بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-9-2021

الحركة الصاعدة هيمنت على أداء 57 سهمًا
أسماء السيد 4:55 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 4:55 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأربعاء على هبوط جماعي، بضغط مبيعات المؤسسات المحلية والأجنبية وسط أداء متباين لكافة أسعار الأسهم المتداولة .

وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملاتهُ اليوم الأربعاء على هبوط بنحو 0.53% عند 10391 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بـ0.35% وسجل 2699.8 نقطة، وهبط الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.24% ووصل 3632 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان “egx50” بـ 0.42% عند 2285 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم 986.4 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الأسهم المقيدة حوالي 191 سهمًا هيمنت الحركة الصاعدة على أسعار 57 من بينها وتراجعت أسعار 74 آخرى ولم يتغير أداء الباقية، فيما سجل رأس المال السوقي نحو 696.376 مليار جنيه .

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-11.302-18.32
حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-10.113-14.39
المنصورة للدواجن1.804-10.83
الدولية للأسمدة والكيماويات3.84-7.25
اراب للتنمية والاستثمار العقاري1.012-6.47
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.9-5
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.28-4.89
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة78.33-4.53
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.215-4.44
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.95-3.94
كونتكت المالية القابضة4-3.61
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر14.85-3.57
القناة للتوكيلات الملاحية18.79-3.44
اميرالد للاستثمار العقاري5.16-3.37
دلتا للانشاء والتعمير18.81-3.29
الشرقية - ايسترن كومباني12.09-3.28
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.097-3.18
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.15-3.12
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.05-2.87
العربية للمحابس2.75-2.83
مصر للفنادق25.1-2.71
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.42-2.69
بنك كريدي اجريكول مصر25.12-2.67
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.415-2.58
تنمية للاستثمار العقاري3.2-2.44
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.771-2.28
العامة لصناعة الورق - راكتا11.63-2.02
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.224-1.75
المصرية للاتصالات14.07-1.68
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.109-1.6
القابضة المصرية الكويتية1.14-1.55
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.653-1.51
الدلتا للسكر15.07-1.5
البنك المصري لتنمية الصادرات9.69-1.42
القاهرة للدواجن3.57-1.38
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي27.21-1.27
البنك التجاري الدولي (مصر)42.24-1.26
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.35-1.18
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير46.72-1.12
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية12.86-1.08
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.83-1.07
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.567-1.05
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.475-1.04
العربية للاسمنت4.1-0.97
بلتون المالية القابضة1.825-0.92
العبوات الطبية0.55-0.9
شركة مستشفي كليوباترا4.46-0.89
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو88.53-0.86
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.25-0.84
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.89-0.81
العربية لحليج الأقطان1.704-0.81
الكابلات الكهربائية المصرية0.367-0.81
مدينة نصر للاسكان والتعمير2.6-0.76
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك8.14-0.73
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.293-0.68
مصر للاسمنت - قنا15.88-0.63
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.28-0.61
مصر بنى سويف للاسمنت23.3-0.6
الاسماعيلية مصر للدواجن11.72-0.59
رواد السياحة - رواد54.31-0.57
بالم هيلز للتعمير1.9-0.52
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.673-0.48
المتحدة للاسكان والتعمير4.83-0.41
إعمار مصر للتنمية2.41-0.41
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.257-0.39
السويدى اليكتريك7.87-0.38
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.683-0.36
ابن سينا فارما3.23-0.31
المصرية للدواجن6.59-0.3
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.384-0.29
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.2-0.29
القاهرة للزيوت والصابون7.45-0.27
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.79-0.26
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.008-0.2
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية9.77-0.2
المجموعه المصريه العقاريه5.99-0.17
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.601-0.17
جنوب الوادى للاسمنت1.811-0.17
اجواء للصناعات الغذائية - مصر24.57-0.16
البويات والصناعات الكيماوية - باكين19.95-0.15
اودن للاستثمارات المالية6.55-0.15
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.98-0.1
إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
سبيد ميديكال1.7550.06
التعمير والاستشارات الهندسية37.920.08
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي71.10.13
دايس للملابس الجاهزة1.0190.2
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.910.2
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.790.21
المصرية للمنتجعات السياحية1.8050.22
الالومنيوم العربية35.920.22
النساجون الشرقيون للسجاد8.590.23
مصر لصناعة الكيماويات11.290.27
الملتقي العربي للاستثمارات3.390.3
المجموعه الماليه هيرمس القابضه120.33
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية19.230.37
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.250.42
جى بى اوتو4.310.47
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.060.5
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف72.50.5
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7260.55
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.330.57
سيدى كرير للبتروكيماويات8.790.57
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.380.6
اوراسكوم للتنمية مصر4.760.63
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.40.68
اسيك للتعدين - اسكوم9.120.77
مصر للالومنيوم24.050.8
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.680.82
القابضة المصرية الكويتية بالجنية18.160.89
غاز مصر47.71.04
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك18.261.05
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.8221.05
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.971.22
مستشفى النزهه الدولي9.991.22
اوراسكوم المالية القابضة0.2451.24
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"17.031.37
المالية و الصناعية المصرية13.111.47
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.061.48
شارم دريمز للاستثمار السياحى11.621.57
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية13.361.83
شركة النصر للأعمال المدنية37.141.92
جهينة للصناعات الغذائية5.572.01
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.952.08
العالمية للاستثمار والتنمية38.692.11
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية6.392.24
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.8052.29
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي82.382.3
ليسيكو مصر4.272.4
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية14.092.47
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.122.81
القاهرة للاسكان والتعمير42.582.85
ريكاب للاستثمارات المالية63.09
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.8543.29
حديد عز12.733.33
أم بي للهندسةM.B1.5773.61
الحديد والصلب المصرية1.6764.95
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي195.26
العربية للصناعات الهندسية6.626.6
الشمس للاسكان والتعمير11.937.09
الاهلي للتنمية والاستثمار21.97.35
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.667.65
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6.579.5
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات3.369.8
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى4.569.88
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات1.589.95
إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك قطر الوطني الاهلي16.52
بنك البركة مصر13.2
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.1
بنك الكويت الوطنى - مصر17
البنك المصري الخليجي0.42
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.03
بنك التعمير والاسكان38.99
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير41.19
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.727
العبور للاستثمار العقارى39.75
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.55
عبر المحيطات للسياحه0.061
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.1
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)29.51
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.41
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية30.86
مطاحن شرق الدلتا98.07
مطاحن ومخابز شمال القاهرة27.6
مطاحن مصر الوسطي31
مطاحن وسط وغرب الدلتا97.17
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.94
ايديتا للصناعات الغذائية7.1
عبور لاند للصناعات الغذائية5.38
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة1.546
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30
البدر للبلاستيك1.332
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية398.44
سماد مصر (ايجيفرت)11.91
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.152
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.766
مصر للاسواق الحرة7.18
فرتيكا للصناعة و التجارة7.78
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)13.12
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12
القاهرة للخدمات التعليمية15.5
المهندس للتأمين13.5
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)38
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.59
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.403
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.877
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية12.79
راية القابضة للأستثمارات المالية2.35
النعيم القابضة للاستثمارات0.237
بى انفستمنتس القابضه12.42
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.122
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.461
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية31.94
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.73
العربية لاستصلاح الاراضي29.06
جولدن تكس للاصواف6.81
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.097
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.112
الاهرام للطباعة و التغليف11.29
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.87
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية106.74
جلاكسو سميثكلاين28.36
العربية للادوية والصناعات الكيماوية57.07
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل31.04
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية133.46
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية26.06
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية40
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية54.54
دلتا للطباعة والتغليف26.66
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات15.31
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واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي مبيعات سجل 35 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون المصريون والعرب للشراء بصافي مشتريات سجل 30 و 5 ملايين جنيه على التوالي، وسجلت المؤسسات المحلية مبيعات بقيمة 45.5 مليون جنيه، والأجنبية مبيعات أيضًا بقيمة 37.3 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات العربية للشراء بصافي 9.3 مليون جنيه.

بيانات أسهم البورصة المصرية

تصدر سهم شركة “الإسكندرية للزيوت المعدنية” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا بنسبة 7.6% وسجل سعر 3.66 جنيه.

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فيما على جانب آخر احتل الاكتتاب بشركة “مينا للاستثمار السياحي والعقاري” الصدارة بقائمة الأسهم الأكثر تراجعًا وسجل هبوطًا بنسبة 14.3% عند 0.113 جنيه .

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بقلم أسماء السيد

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