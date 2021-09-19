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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 19-9-2021

تنوعت الأسهم الأعلى صعودا في قطاعات العقارات، والصناعة، والأدوية والبتروكيماويات
منى عبدالباري 6:14 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 6:14 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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بنهاية جلسة اكتست فيها مؤشرات البورصة المصرية جماعيا باللون الأحمر اليوم سجلت مجموعة من الأسهم تنوعت في قطاعات العقارات، والصناعة، والأدوية والبتروكيماويات أعلى نسبة ارتفاعات بالسوق، قابلها تحقيق حزمة أسهم أخرى أعلى نسبة هبوط، بقطاعات الصناعة، واللوجيستيات، والأسمنت.

وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة اليوم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.21%، مغلقا عند 39.5 جنيه، تلاه الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.86%، إلى مستوى 1.60 جنيه، ثم ثالثا جاء سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة ارتفاع 3.98%، إلى مستوى 19.33 جنيه.

ورابعا على صعيد الارتفاعات جاء مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.8%، مغلقا عند مستويات 111 جنيه، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بنسبة 3.54%، مغلقا عند مستوى 88 جنيه.

وفي المقابل على صعيد الأسهم التي سجلت أعلى نسبة هبوط جاء سهم أجواء للصناعات الغذائية بنسبة هبوط 9.48%، إلى مستوى 23.49 جنيه، تلاه حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 9.40% مغلقا عند 0.135 جنيه، وجاء ثالثا في التراجعات العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 8.75% إلى مستوى 5.42 جنيه.

ورابعا جاء سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ خاسرا 8.72%، إلى مستوى 1.15 جنيه، وخامسا جاء سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة تراجع 7.96% إلى مستوى 2 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي شهدت أسعارها ثباتا جاءت أسهم مطاحن شرق الدلتا بقيمة 98 جنيه، وسهم مطاحن مصر العليا بقيمة 102 جنيه، وسهم مطاحن مصر الوسطى بقيمة 31.31 جنيه، والقاهرة للخدمات التعليمية بقيمة 15.5 جنيه، وسهم مصر للأسواق الحرة بقيمة 9.25 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير%
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.7459.96
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3819.8
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات9.188
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.8915.95
العبور للاستثمار العقارى39.555.21
الحديد والصلب المصرية1.5964.86
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.934.27
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.333.98
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية111.243.82
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو88.023.54
الدولية للأسمدة والكيماويات4.153.49
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي72.863.19
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.561.71
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.9331.63
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية12.781.43
سيدى كرير للبتروكيماويات9.81.03
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.50.67
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي85.630.59
العالمية للاستثمار والتنمية38.830.54
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية8.280.24
العربية للاسمنت4.50.22
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك18.780.16
اجواء للصناعات الغذائية - مصر23.49-9.48
حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-10.135-9.4
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة1.545-9.06
العربية للخزف - سيراميكا ريماس5.42-8.75
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.151-8.72
جنوب الوادى للاسمنت2.08-7.96
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.163-7.77
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى3.69-7.52
مصر للاسمنت - قنا17.37-7.36
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية15.31-7.27
الشمس للاسكان والتعمير10.68-7.05
العربية للصناعات الهندسية5.22-6.79
العربية للمحابس2.62-6.76
ليسيكو مصر4.59-6.52
المنصورة للدواجن1.591-6.41
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.92-6.34
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.13-6.17
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.61-6.15
المتحدة للاسكان والتعمير5.09-6.09
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.249-6.04
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.63-5.96
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.6-5.88
الدلتا للسكر16.37-5.87
شارم دريمز للاستثمار السياحى10.22-5.81
المصرية للمنتجعات السياحية2.11-5.8
المجموعه المصريه العقاريه5.95-5.71
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.49-5.42
اسيك للتعدين - اسكوم10.12-5.33
العامة لمنتجات الخزف والصيني5.15-5.33
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.14-5.26
مصر بنى سويف للاسمنت22.64-5.23
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.609-5.14
المالية و الصناعية المصرية12.87-5.09
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.14-5.05
غاز مصر42.5-4.99
الاهلي للتنمية والاستثمار21.71-4.99
أم بي للهندسةM.B1.332-4.99
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.852-4.98
الاهرام للطباعة و التغليف10.13-4.97
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.34-4.92
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.466-4.9
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30.42-4.85
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.54-4.82
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.53-4.66
إعمار مصر للتنمية2.51-4.56
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.53-4.53
شركة النصر للأعمال المدنية37.6-4.52
البويات والصناعات الكيماوية - باكين22.14-4.45
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.22-4.45
الملتقي العربي للاستثمارات3.79-4.29
دايس للملابس الجاهزة1.07-4.29
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية12.47-4.22
ريكاب للاستثمارات المالية5.53-4.16
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)31.66-4.09
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.92-3.98
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما4.15-3.94
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.07-3.91
اميرالد للاستثمار العقاري5.47-3.87
القاهرة للدواجن3.42-3.66
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.81-3.49
العربية لحليج الأقطان1.829-3.48
بالم هيلز للتعمير1.97-3.43
شركة مستشفي كليوباترا4.64-3.33
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر13.93-3.26
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.814-3.21
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.844-3.21
الكابلات الكهربائية المصرية0.394-3.19
التعمير والاستشارات الهندسية37.99-3.06
مصر للالومنيوم26-3.06
بنك البركة مصر13.42-2.89
بلتون المالية القابضة2.03-2.87
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.746-2.86
اوراسكوم المالية القابضة0.273-2.85
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.755-2.83
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.826-2.82
اودن للاستثمارات المالية6.91-2.81
المجموعه الماليه هيرمس القابضه12.43-2.81
اوراسكوم للتنمية مصر4.77-2.65
جهينة للصناعات الغذائية5.53-2.64
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي28.83-2.63
القاهرة للاسكان والتعمير40.61-2.61
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.228-2.56
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.582-2.51
العبوات الطبية0.504-2.51
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)13.66-2.5
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.751-2.47
دلتا للانشاء والتعمير18.98-2.42
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.08-2.41
البنك المصري لتنمية الصادرات10.44-2.34
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.556-2.26
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.304-2.25
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.53-2.22
مصر لصناعة الكيماويات11.46-2.22
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية20.99-2.19
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.227-2.16
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.71-2.14
القابضة المصرية الكويتية بالجنية17.99-2.12
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل31.04-2.11
النعيم القابضة للاستثمارات0.237-2.07
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.85-2.06
مدينة نصر للاسكان والتعمير2.92-2.01
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.89-2
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.493-1.99
بى انفستمنتس القابضه13.34-1.98
الالومنيوم العربية42.36-1.97
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية401.92-1.97
العامة لصناعة الورق - راكتا11.85-1.9
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.34-1.83
حديد عز14.91-1.78
سبيد ميديكال1.94-1.77
القناة للتوكيلات الملاحية18-1.69
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.774-1.55
السويدى اليكتريك8.52-1.5
بنك التعمير والاسكان39.98-1.43
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير43.92-1.37
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة63-1.32
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.157-1.26
بنك كريدي اجريكول مصر27.65-1.25
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.188-1.25
الاسماعيلية مصر للدواجن13.02-1.14
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية60.09-1.09
ابن سينا فارما3.62-1.09
القاهرة للزيوت والصابون7.36-1.08
مستشفى النزهه الدولي9.91-0.9
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.022-0.78
رواد السياحة - رواد53.17-0.78
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.56-0.71
المصرية للاتصالات14.66-0.61
القابضة المصرية الكويتية1.163-0.6
النساجون الشرقيون للسجاد8.99-0.55
جى بى اوتو4.08-0.49
البدر للبلاستيك1.248-0.48
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية30.94-0.45
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.232-0.4
المصرية للدواجن7.21-0.14
بنك قطر الوطني الاهلي16.54
البنك التجاري الدولي (مصر)44.3
بنك الكويت الوطنى - مصر18.01
البنك المصري الخليجي0.429
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير40.43
تنمية للاستثمار العقاري3.7
مصر للفنادق24
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.55
عبر المحيطات للسياحه0.061
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.06
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات1.01
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"17.21
مطاحن شرق الدلتا98.07
مطاحن ومخابز شمال القاهرة27.6
مطاحن مصر الوسطي31.31
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة20.41
مطاحن وسط وغرب الدلتا97.83
مطاحن مصر العليا102.16
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.95
ايديتا للصناعات الغذائية7.5
عبور لاند للصناعات الغذائية5.71
الشرقية - ايسترن كومباني12.45
مصر للزيوت و الصابون27.66
سماد مصر (ايجيفرت)12.72
مصر للاسواق الحرة9.25
فرتيكا للصناعة و التجارة7.23
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.5
القاهرة للخدمات التعليمية15.5
الدلتا للتأمين45.18
المهندس للتأمين13.5
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه8.62
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.63
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.403
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية12.79
راية القابضة للأستثمارات المالية2.42
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.69
كونتكت المالية القابضة4.15
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية31.94
العربية لاستصلاح الاراضي29.06
جولدن تكس للاصواف6.81
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.228
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.112
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك8.72
اسمنت سيناء6.21
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو46.3
اكتوبر فارما110
جلاكسو سميثكلاين30.31
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.15
العربية للادوية والصناعات الكيماوية60.53
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية135.06
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية27.13
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية40
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية54.54
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي18
دلتا للطباعة والتغليف26.27
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف71
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مؤشرات البورصة المصرية اليوم

بنهاية جلسة اليوم تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة 0.97% إلى مستوى 10889 نقطة.

كما هبط مؤشر الأفراد السبعيني EGX70 بنسبة 3.59% إلى مستوى 2763 نقطة، والمؤشر المئوي EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.92% إلى مستوى 3753 نقطة.

البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية مرشحة لحركة عرضية خلال الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد تركيزا من المستثمرين على الأسهم صاحبة فرص الربحية، يعد أبرزها سهم النساجون الشرقيون، وحديد عز، والمجموعة المالية هيرميس، وأموك، وسيدى كرير بقطاع البتروكيماويات.

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وأوضح أن السوق تمر حاليا بمرحلة تجميع مع استمرار مواجهة ضغط الحديث عن ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتطبيق آليات التداول الجديدة، مما يتوقع معه تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10800 و11150 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

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