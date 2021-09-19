أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 19-9-2021

تنوعت الأسهم الأعلى صعودا في قطاعات العقارات، والصناعة، والأدوية والبتروكيماويات

بنهاية جلسة اكتست فيها مؤشرات البورصة المصرية جماعيا باللون الأحمر اليوم سجلت مجموعة من الأسهم تنوعت في قطاعات العقارات، والصناعة، والأدوية والبتروكيماويات أعلى نسبة ارتفاعات بالسوق، قابلها تحقيق حزمة أسهم أخرى أعلى نسبة هبوط، بقطاعات الصناعة، واللوجيستيات، والأسمنت.

وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة اليوم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.21%، مغلقا عند 39.5 جنيه، تلاه الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.86%، إلى مستوى 1.60 جنيه، ثم ثالثا جاء سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة ارتفاع 3.98%، إلى مستوى 19.33 جنيه.

ورابعا على صعيد الارتفاعات جاء مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.8%، مغلقا عند مستويات 111 جنيه، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بنسبة 3.54%، مغلقا عند مستوى 88 جنيه.

وفي المقابل على صعيد الأسهم التي سجلت أعلى نسبة هبوط جاء سهم أجواء للصناعات الغذائية بنسبة هبوط 9.48%، إلى مستوى 23.49 جنيه، تلاه حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 9.40% مغلقا عند 0.135 جنيه، وجاء ثالثا في التراجعات العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 8.75% إلى مستوى 5.42 جنيه.

ورابعا جاء سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ خاسرا 8.72%، إلى مستوى 1.15 جنيه، وخامسا جاء سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة تراجع 7.96% إلى مستوى 2 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي شهدت أسعارها ثباتا جاءت أسهم مطاحن شرق الدلتا بقيمة 98 جنيه، وسهم مطاحن مصر العليا بقيمة 102 جنيه، وسهم مطاحن مصر الوسطى بقيمة 31.31 جنيه، والقاهرة للخدمات التعليمية بقيمة 15.5 جنيه، وسهم مصر للأسواق الحرة بقيمة 9.25 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021:

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير% الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.745 9.96 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.381 9.8 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 9.18 8 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.891 5.95 العبور للاستثمار العقارى 39.55 5.21 الحديد والصلب المصرية 1.596 4.86 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.93 4.27 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.33 3.98 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 111.24 3.82 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 88.02 3.54 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.15 3.49 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 72.86 3.19 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.56 1.71 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.933 1.63 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 12.78 1.43 سيدى كرير للبتروكيماويات 9.8 1.03 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.5 0.67 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 85.63 0.59 العالمية للاستثمار والتنمية 38.83 0.54 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 8.28 0.24 العربية للاسمنت 4.5 0.22 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 18.78 0.16 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 23.49 -9.48 حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 0.135 -9.4 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.545 -9.06 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 5.42 -8.75 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.151 -8.72 جنوب الوادى للاسمنت 2.08 -7.96 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.163 -7.77 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 3.69 -7.52 مصر للاسمنت - قنا 17.37 -7.36 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 15.31 -7.27 الشمس للاسكان والتعمير 10.68 -7.05 العربية للصناعات الهندسية 5.22 -6.79 العربية للمحابس 2.62 -6.76 ليسيكو مصر 4.59 -6.52 المنصورة للدواجن 1.591 -6.41 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.92 -6.34 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.13 -6.17 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.61 -6.15 المتحدة للاسكان والتعمير 5.09 -6.09 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.249 -6.04 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.63 -5.96 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.6 -5.88 الدلتا للسكر 16.37 -5.87 شارم دريمز للاستثمار السياحى 10.22 -5.81 المصرية للمنتجعات السياحية 2.11 -5.8 المجموعه المصريه العقاريه 5.95 -5.71 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.49 -5.42 اسيك للتعدين - اسكوم 10.12 -5.33 العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.15 -5.33 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.14 -5.26 مصر بنى سويف للاسمنت 22.64 -5.23 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.609 -5.14 المالية و الصناعية المصرية 12.87 -5.09 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.14 -5.05 غاز مصر 42.5 -4.99 الاهلي للتنمية والاستثمار 21.71 -4.99 أم بي للهندسةM.B 1.332 -4.99 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.852 -4.98 الاهرام للطباعة و التغليف 10.13 -4.97 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.34 -4.92 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.466 -4.9 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30.42 -4.85 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.54 -4.82 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.53 -4.66 إعمار مصر للتنمية 2.51 -4.56 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.53 -4.53 شركة النصر للأعمال المدنية 37.6 -4.52 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 22.14 -4.45 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.22 -4.45 الملتقي العربي للاستثمارات 3.79 -4.29 دايس للملابس الجاهزة 1.07 -4.29 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 12.47 -4.22 ريكاب للاستثمارات المالية 5.53 -4.16 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 31.66 -4.09 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.92 -3.98 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 4.15 -3.94 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.07 -3.91 اميرالد للاستثمار العقاري 5.47 -3.87 القاهرة للدواجن 3.42 -3.66 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.81 -3.49 العربية لحليج الأقطان 1.829 -3.48 بالم هيلز للتعمير 1.97 -3.43 شركة مستشفي كليوباترا 4.64 -3.33 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 13.93 -3.26 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.814 -3.21 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.844 -3.21 الكابلات الكهربائية المصرية 0.394 -3.19 التعمير والاستشارات الهندسية 37.99 -3.06 مصر للالومنيوم 26 -3.06 بنك البركة مصر 13.42 -2.89 بلتون المالية القابضة 2.03 -2.87 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.746 -2.86 اوراسكوم المالية القابضة 0.273 -2.85 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.755 -2.83 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.826 -2.82 اودن للاستثمارات المالية 6.91 -2.81 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 12.43 -2.81 اوراسكوم للتنمية مصر 4.77 -2.65 جهينة للصناعات الغذائية 5.53 -2.64 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 28.83 -2.63 القاهرة للاسكان والتعمير 40.61 -2.61 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.228 -2.56 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.582 -2.51 العبوات الطبية 0.504 -2.51 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 13.66 -2.5 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.751 -2.47 دلتا للانشاء والتعمير 18.98 -2.42 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.08 -2.41 البنك المصري لتنمية الصادرات 10.44 -2.34 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.556 -2.26 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.304 -2.25 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.53 -2.22 مصر لصناعة الكيماويات 11.46 -2.22 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 20.99 -2.19 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.227 -2.16 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.71 -2.14 القابضة المصرية الكويتية بالجنية 17.99 -2.12 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 31.04 -2.11 النعيم القابضة للاستثمارات 0.237 -2.07 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.85 -2.06 مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.92 -2.01 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.89 -2 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.493 -1.99 بى انفستمنتس القابضه 13.34 -1.98 الالومنيوم العربية 42.36 -1.97 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 401.92 -1.97 العامة لصناعة الورق - راكتا 11.85 -1.9 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.34 -1.83 حديد عز 14.91 -1.78 سبيد ميديكال 1.94 -1.77 القناة للتوكيلات الملاحية 18 -1.69 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.774 -1.55 السويدى اليكتريك 8.52 -1.5 بنك التعمير والاسكان 39.98 -1.43 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 43.92 -1.37 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 63 -1.32 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.157 -1.26 بنك كريدي اجريكول مصر 27.65 -1.25 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.188 -1.25 الاسماعيلية مصر للدواجن 13.02 -1.14 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 60.09 -1.09 ابن سينا فارما 3.62 -1.09 القاهرة للزيوت والصابون 7.36 -1.08 مستشفى النزهه الدولي 9.91 -0.9 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.022 -0.78 رواد السياحة - رواد 53.17 -0.78 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.56 -0.71 المصرية للاتصالات 14.66 -0.61 القابضة المصرية الكويتية 1.163 -0.6 النساجون الشرقيون للسجاد 8.99 -0.55 جى بى اوتو 4.08 -0.49 البدر للبلاستيك 1.248 -0.48 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 30.94 -0.45 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.232 -0.4 المصرية للدواجن 7.21 -0.14 بنك قطر الوطني الاهلي 16.54 البنك التجاري الدولي (مصر) 44.3 بنك الكويت الوطنى - مصر 18.01 البنك المصري الخليجي 0.429 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 40.43 تنمية للاستثمار العقاري 3.7 مصر للفنادق 24 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.55 عبر المحيطات للسياحه 0.061 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.06 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.01 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 17.21 مطاحن شرق الدلتا 98.07 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 27.6 مطاحن مصر الوسطي 31.31 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.41 مطاحن وسط وغرب الدلتا 97.83 مطاحن مصر العليا 102.16 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.95 ايديتا للصناعات الغذائية 7.5 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.71 الشرقية - ايسترن كومباني 12.45 مصر للزيوت و الصابون 27.66 سماد مصر (ايجيفرت) 12.72 مصر للاسواق الحرة 9.25 فرتيكا للصناعة و التجارة 7.23 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.5 القاهرة للخدمات التعليمية 15.5 الدلتا للتأمين 45.18 المهندس للتأمين 13.5 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 8.62 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.63 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.403 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 12.79 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.42 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.69 كونتكت المالية القابضة 4.15 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 31.94 العربية لاستصلاح الاراضي 29.06 جولدن تكس للاصواف 6.81 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.228 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.112 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 8.72 اسمنت سيناء 6.21 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 46.3 اكتوبر فارما 110 جلاكسو سميثكلاين 30.31 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.15 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 60.53 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 135.06 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 27.13 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 40 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 54.54 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 18 دلتا للطباعة والتغليف 26.27 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 71

مؤشرات البورصة المصرية اليوم

بنهاية جلسة اليوم تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة 0.97% إلى مستوى 10889 نقطة.

كما هبط مؤشر الأفراد السبعيني EGX70 بنسبة 3.59% إلى مستوى 2763 نقطة، والمؤشر المئوي EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.92% إلى مستوى 3753 نقطة. مؤشرات البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية مرشحة لحركة عرضية خلال الأسبوع

البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد تركيزا من المستثمرين على الأسهم صاحبة فرص الربحية، يعد أبرزها سهم النساجون الشرقيون، وحديد عز، والمجموعة المالية هيرميس، وأموك، وسيدى كرير بقطاع البتروكيماويات.

وأوضح أن السوق تمر حاليا بمرحلة تجميع مع استمرار مواجهة ضغط الحديث عن ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتطبيق آليات التداول الجديدة، مما يتوقع معه تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10800 و11150 نقطة.