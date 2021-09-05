أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 5-9-2021

رغم الهبوط الجماعي الذي سجلته مؤشرات البورصة المصرية بنسب تراوحت بين 2 و4% بضغط الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، نجحت مجموعة من الأسهم في تسجيل ارتفاعات ملحوظة، توزعت بين قطاعات الأغذية، والاستثمارات المالية، واستصلاح الأراضي، وفي المقابل سجلت حزمة من الأسهم في قطاعات العقارات، والاستثمارات المالية، هبوطًا قويًا اتسق مع تراجعات المؤشرات.

أسهم البورصة المصرية اليوم

وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة اليوم سهم العربية للمحابس بنسبة 19.7%، مغلقًا عند مستوى 3 جنيهات، تلاه الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 10.19%، بقيمة 11 جنيه، وثالثًا جاء سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 4%، مغلقًا عند مستوى 4 جنيهات.

ورابعًا في الارتفاعات جاء سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي صاعدا 3.88%، مغلقا عند مستويات 79.29 جنيه، ثم سهم المنصورة للدواجن بنسبة 3.60%، إلى مستوى 2.3 جنيه.

وفي المقابل على صعيد الأسهم الهابطة، جاء حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بنسبة 23.24%، مغلقًا عند 0.284 جنيه، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير، متراجعًا 19.33%، مغلقًا عند 65.92 جنيه، ثم سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 13.20%، إلى مستوى 32.62 جنيه.

ورابعا بالتراجعات، جاء سهم سي آي كابيتال بنسبة 12.18% إلى مستوى 4.83 جنيه، ثم سهم المصرية للمنتجعات السياحية هابطًا 11.86%، إلى مستوى 2.23 جنيه.

وشهدت مجموعة من الأسهم ثباتا أبرزها بنك الكويت الوطني مغلقا عند 18.94 جنيه، وسهم مطاحن مصر العليا بقيمة 102 جنيه، وسهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بقيمة 20.41 جنيه، وسهم مطاحن مصر الوسطى بقيمة 32 جنيه، وسهم أسمنت سيناء بقيمة 6.97 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير العربية للمحابس 3.04 19.69 الاسماعيلية مصر للدواجن 11.03 10.19 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.234 9.86 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.58 8.79 أم بي للهندسةM.B 2.19 7.35 الملتقي العربي للاستثمارات 4.09 4.07 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 79.29 3.88 المنصورة للدواجن 2.3 3.6 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.45 2.22 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.37 2.1 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 37.16 1.56 رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.21 0.96 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.283 0.94 القابضة المصرية الكويتية 1.13 0.89 النعيم القابضة للاستثمارات 0.23 0.44 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 4.92 0.41 المصرية للدواجن 7.75 0.26 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.52 0.24 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 38.42 0.13 اودن للاستثمارات المالية 7.46 0.13 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.477 0.07 حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 0.284 -23.24 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 65.92 -19.33 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 32.62 -13.2 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.83 -12.18 المصرية للمنتجعات السياحية 2.23 -11.86 شركة النصر للأعمال المدنية 38.32 -11.58 الشمس للاسكان والتعمير 15.8 -11.53 الالومنيوم العربية 44.26 -11.36 الاهلي للتنمية والاستثمار 25.19 -10.55 مصر للاسمنت - قنا 17.41 -10.3 المجموعه المصريه العقاريه 6.8 -9.81 العبور للاستثمار العقارى 36.84 -9.62 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 56.17 -9.17 العربية للاسمنت 4.6 -8.73 الدلتا للسكر 18 -8.54 جنوب الوادى للاسمنت 2.26 -8.5 العامة للصوامع والتخزين 53.13 -8.4 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.277 -8.28 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 63.11 -8.24 مصر للالومنيوم 25.8 -7.96 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.16 -7.76 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.376 -7.62 المتحدة للاسكان والتعمير 7.31 -7.35 سماد مصر (ايجيفرت) 13.04 -7.19 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 43.11 -7.09 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 27.63 -7.06 الكابلات الكهربائية المصرية 0.417 -6.92 العربية للصناعات الهندسية 5.16 -6.86 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 15.08 -6.34 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.827 -6.34 القناة للتوكيلات الملاحية 18.42 -6.16 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.307 -6.04 اسيك للتعدين - اسكوم 11.37 -6.03 العامة لصناعة الورق - راكتا 11.87 -5.87 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.916 -5.76 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.4 -5.74 اوراسكوم للتنمية مصر 4.8 -5.7 رواد السياحة - رواد 54.92 -5.52 تنمية للاستثمار العقاري 4 -5.44 دلتا للانشاء والتعمير 19.94 -5.41 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 4.65 -5.3 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.17 -5.24 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.657 -4.99 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.62 -4.94 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.98 -4.81 ليسيكو مصر 5.19 -4.77 مصر للفنادق 28.46 -4.75 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.23 -4.72 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.438 -4.64 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 35.13 -4.64 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.462 -4.55 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.91 -4.52 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.58 -4.45 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.24 -4.27 مصر بنى سويف للاسمنت 22.09 -4.25 العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.87 -4.24 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.61 -4.16 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.838 -4.12 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 24.68 -4.04 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 33.4 -4 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.6 -4 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.84 -3.97 جلاكسو سميثكلاين 30.81 -3.9 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 14.83 -3.89 مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.99 -3.86 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 150.09 -3.81 بى انفستمنتس القابضه 13.49 -3.78 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.23 -3.77 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 12.92 -3.73 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 34.34 -3.73 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.451 -3.72 بنك التعمير والاسكان 38.64 -3.54 بالم هيلز للتعمير 1.96 -3.45 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 17.89 -3.45 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.541 -3.39 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 12.44 -3.34 الحديد والصلب المصرية 1.488 -3.25 بلتون المالية القابضة 2.16 -3.14 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.657 -3.1 اميرالد للاستثمار العقاري 5.64 -3.09 ابن سينا فارما 4.11 -3.07 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.842 -3 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 9.16 -2.97 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.66 -2.92 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.935 -2.91 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.303 -2.88 جى بى اوتو 4.1 -2.84 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 16 -2.79 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.336 -2.77 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 10.19 -2.77 البنك المصري الخليجي 0.422 -2.76 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.2 -2.76 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 14.51 -2.75 المالية و الصناعية المصرية 14.14 -2.75 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.86 -2.72 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.3 -2.67 حديد عز 14.97 -2.6 مستشفى النزهه الدولي 10.1 -2.6 مطاحن ومخابز الاسكندرية 16.31 -2.57 العربية لحليج الأقطان 1.96 -2.49 المصرية للاتصالات 14.61 -2.47 سبيد ميديكال 2 -2.44 الاهرام للطباعة و التغليف 11.02 -2.39 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.621 -2.36 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.241 -2.36 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.29 -2.34 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.834 -2.34 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.634 -2.31 دايس للملابس الجاهزة 1.23 -2.3 القاهرة للزيوت والصابون 6.83 -2.29 السويدى اليكتريك 8.56 -2.17 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 33.57 -2.13 القاهرة للاسكان والتعمير 38.13 -2.08 ريكاب للاستثمارات المالية 6.16 -2.07 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.85 -2.03 شركة مستشفي كليوباترا 4.57 -1.93 مصر لصناعة الكيماويات 12.31 -1.91 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.68 -1.83 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 77.03 -1.79 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.011 -1.75 اوراسكوم المالية القابضة 0.283 -1.74 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.82 -1.73 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 12.12 -1.7 بنك البركة مصر 14.03 -1.68 غاز مصر 49.83 -1.68 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.71 -1.59 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.93 -1.57 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.43 -1.53 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 119.9 -1.5 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.672 -1.47 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 30.07 -1.38 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.553 -1.33 العالمية للاستثمار والتنمية 42.41 -1.26 إعمار مصر للتنمية 2.49 -1.19 البنك التجاري الدولي (مصر) 46.92 -1.18 العبوات الطبية 0.521 -1.14 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 48.58 -1.12 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 81.19 -1.08 شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.29 -0.97 النساجون الشرقيون للسجاد 8.49 -0.93 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 55.09 -0.86 بنك كريدي اجريكول مصر 27.84 -0.85 التعمير والاستشارات الهندسية 41.79 -0.83 القاهرة للدواجن 3.77 -0.79 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.06 -0.73 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.906 -0.66 جهينة للصناعات الغذائية 5.44 -0.55 المهندس للتأمين 13.5 -0.52 الشرقية - ايسترن كومباني 11.61 -0.51 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.08 -0.49 مصر للاسواق الحرة 9.13 -0.44 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 45.71 -0.35 مطاحن وسط وغرب الدلتا 98.16 -0.26 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.668 -0.18 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 400.11 -0.17 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 11.98 -0.08 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 64 -0.05 بنك قطر الوطني الاهلي 16.74 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.4 بنك الكويت الوطنى - مصر 18.94 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.592 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 5.39 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.01 مطاحن شرق الدلتا 98.07 مطاحن مصر الوسطي 32.16 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.41 مطاحن مصر العليا 102.16 ايديتا للصناعات الغذائية 7.58 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.8 مصر للزيوت و الصابون 27.66 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.961 البدر للبلاستيك 1.447 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.16 فرتيكا للصناعة و التجارة 7.23 القاهرة للخدمات التعليمية 15.6 الدلتا للتأمين 31.38 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 8.62 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.86 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.403 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 12.79 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 12.02 كونتكت المالية القابضة 4.15 العربية لاستصلاح الاراضي 30.19 جولدن تكس للاصواف 6.81 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.122 اسمنت سيناء 6.97 (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون 5.25 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.805 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 39.48 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 18 دلتا للطباعة والتغليف 29.24

البورصة المصرية تهبط بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية

جاءت تحركات هذه الأسهم بنهاية جلسة هابطة اليوم على خلفية عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي يبدأ تطبيقها مطلع 2022، حيث هبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.82%، إلى مستوى 11095 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة EGX70 بنسبة 3.75%، إلى مستوى 2924 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.49%، إلى مستوى 3915 نقطة.