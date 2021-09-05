بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 5-9-2021

في ظل جلسة هابطة للمؤشرات نتيجة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية
منى عبدالباري 6:27 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 6:27 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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رغم الهبوط الجماعي الذي سجلته مؤشرات البورصة المصرية بنسب تراوحت بين 2 و4% بضغط الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، نجحت مجموعة من الأسهم في تسجيل ارتفاعات ملحوظة، توزعت بين قطاعات الأغذية، والاستثمارات المالية، واستصلاح الأراضي، وفي المقابل سجلت حزمة من الأسهم في قطاعات العقارات، والاستثمارات المالية، هبوطًا قويًا اتسق مع تراجعات المؤشرات.

أسهم البورصة المصرية اليوم

وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة اليوم سهم العربية للمحابس بنسبة 19.7%، مغلقًا عند مستوى 3 جنيهات، تلاه الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 10.19%، بقيمة 11 جنيه، وثالثًا جاء سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 4%، مغلقًا عند مستوى 4 جنيهات.

ورابعًا في الارتفاعات جاء سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي صاعدا 3.88%، مغلقا عند مستويات 79.29 جنيه، ثم سهم المنصورة للدواجن بنسبة 3.60%، إلى مستوى 2.3 جنيه.

وفي المقابل على صعيد الأسهم الهابطة، جاء حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بنسبة 23.24%، مغلقًا عند 0.284 جنيه، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير، متراجعًا 19.33%، مغلقًا عند 65.92 جنيه، ثم سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 13.20%، إلى مستوى 32.62 جنيه.

ورابعا بالتراجعات، جاء سهم سي آي كابيتال بنسبة 12.18% إلى مستوى 4.83 جنيه، ثم سهم المصرية للمنتجعات السياحية هابطًا 11.86%، إلى مستوى 2.23 جنيه.

وشهدت مجموعة من الأسهم ثباتا أبرزها بنك الكويت الوطني مغلقا عند 18.94 جنيه، وسهم مطاحن مصر العليا بقيمة 102 جنيه، وسهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بقيمة 20.41 جنيه، وسهم مطاحن مصر الوسطى بقيمة 32 جنيه، وسهم أسمنت سيناء بقيمة 6.97 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
العربية للمحابس3.0419.69
الاسماعيلية مصر للدواجن11.0310.19
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.2349.86
الدولية للأسمدة والكيماويات4.588.79
أم بي للهندسةM.B2.197.35
الملتقي العربي للاستثمارات4.094.07
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي79.293.88
المنصورة للدواجن2.33.6
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.452.22
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.372.1
مطاحن ومخابز شمال القاهرة37.161.56
رمكو لانشاء القرى السياحيه4.210.96
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.2830.94
القابضة المصرية الكويتية1.130.89
النعيم القابضة للاستثمارات0.230.44
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية4.920.41
المصرية للدواجن7.750.26
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.520.24
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)38.420.13
اودن للاستثمارات المالية7.460.13
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.4770.07
حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-10.284-23.24
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة65.92-19.33
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية32.62-13.2
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.83-12.18
المصرية للمنتجعات السياحية2.23-11.86
شركة النصر للأعمال المدنية38.32-11.58
الشمس للاسكان والتعمير15.8-11.53
الالومنيوم العربية44.26-11.36
الاهلي للتنمية والاستثمار25.19-10.55
مصر للاسمنت - قنا17.41-10.3
المجموعه المصريه العقاريه6.8-9.81
العبور للاستثمار العقارى36.84-9.62
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي56.17-9.17
العربية للاسمنت4.6-8.73
الدلتا للسكر18-8.54
جنوب الوادى للاسمنت2.26-8.5
العامة للصوامع والتخزين53.13-8.4
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.277-8.28
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية63.11-8.24
مصر للالومنيوم25.8-7.96
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.16-7.76
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.376-7.62
المتحدة للاسكان والتعمير7.31-7.35
سماد مصر (ايجيفرت)13.04-7.19
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير43.11-7.09
اجواء للصناعات الغذائية - مصر27.63-7.06
الكابلات الكهربائية المصرية0.417-6.92
العربية للصناعات الهندسية5.16-6.86
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر15.08-6.34
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.827-6.34
القناة للتوكيلات الملاحية18.42-6.16
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.307-6.04
اسيك للتعدين - اسكوم11.37-6.03
العامة لصناعة الورق - راكتا11.87-5.87
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.916-5.76
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.4-5.74
اوراسكوم للتنمية مصر4.8-5.7
رواد السياحة - رواد54.92-5.52
تنمية للاستثمار العقاري4-5.44
دلتا للانشاء والتعمير19.94-5.41
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما4.65-5.3
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.17-5.24
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.657-4.99
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.62-4.94
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.98-4.81
ليسيكو مصر5.19-4.77
مصر للفنادق28.46-4.75
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.23-4.72
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.438-4.64
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية35.13-4.64
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.462-4.55
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.91-4.52
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.58-4.45
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.24-4.27
مصر بنى سويف للاسمنت22.09-4.25
العامة لمنتجات الخزف والصيني5.87-4.24
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.61-4.16
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.838-4.12
البويات والصناعات الكيماوية - باكين24.68-4.04
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات33.4-4
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.6-4
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.84-3.97
جلاكسو سميثكلاين30.81-3.9
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.83-3.89
مدينة نصر للاسكان والتعمير2.99-3.86
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية150.09-3.81
بى انفستمنتس القابضه13.49-3.78
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.23-3.77
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره12.92-3.73
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل34.34-3.73
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.451-3.72
بنك التعمير والاسكان38.64-3.54
بالم هيلز للتعمير1.96-3.45
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"17.89-3.45
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.541-3.39
المجموعه الماليه هيرمس القابضه12.44-3.34
الحديد والصلب المصرية1.488-3.25
بلتون المالية القابضة2.16-3.14
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.657-3.1
اميرالد للاستثمار العقاري5.64-3.09
ابن سينا فارما4.11-3.07
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.842-3
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع9.16-2.97
راية القابضة للأستثمارات المالية2.66-2.92
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.935-2.91
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.303-2.88
جى بى اوتو4.1-2.84
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية16-2.79
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.336-2.77
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك10.19-2.77
البنك المصري الخليجي0.422-2.76
سيدى كرير للبتروكيماويات10.2-2.76
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية14.51-2.75
المالية و الصناعية المصرية14.14-2.75
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.86-2.72
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.3-2.67
حديد عز14.97-2.6
مستشفى النزهه الدولي10.1-2.6
مطاحن ومخابز الاسكندرية16.31-2.57
العربية لحليج الأقطان1.96-2.49
المصرية للاتصالات14.61-2.47
سبيد ميديكال2-2.44
الاهرام للطباعة و التغليف11.02-2.39
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.621-2.36
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.241-2.36
البنك المصري لتنمية الصادرات11.29-2.34
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.834-2.34
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.634-2.31
دايس للملابس الجاهزة1.23-2.3
القاهرة للزيوت والصابون6.83-2.29
السويدى اليكتريك8.56-2.17
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية33.57-2.13
القاهرة للاسكان والتعمير38.13-2.08
ريكاب للاستثمارات المالية6.16-2.07
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.85-2.03
شركة مستشفي كليوباترا4.57-1.93
مصر لصناعة الكيماويات12.31-1.91
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.68-1.83
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي77.03-1.79
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.011-1.75
اوراسكوم المالية القابضة0.283-1.74
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.82-1.73
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية12.12-1.7
بنك البركة مصر14.03-1.68
غاز مصر49.83-1.68
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.71-1.59
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.93-1.57
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.43-1.53
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية119.9-1.5
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.672-1.47
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية30.07-1.38
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.553-1.33
العالمية للاستثمار والتنمية42.41-1.26
إعمار مصر للتنمية2.49-1.19
البنك التجاري الدولي (مصر)46.92-1.18
العبوات الطبية0.521-1.14
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير48.58-1.12
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو81.19-1.08
شارم دريمز للاستثمار السياحى13.29-0.97
النساجون الشرقيون للسجاد8.49-0.93
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف55.09-0.86
بنك كريدي اجريكول مصر27.84-0.85
التعمير والاستشارات الهندسية41.79-0.83
القاهرة للدواجن3.77-0.79
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.06-0.73
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.906-0.66
جهينة للصناعات الغذائية5.44-0.55
المهندس للتأمين13.5-0.52
الشرقية - ايسترن كومباني11.61-0.51
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.08-0.49
مصر للاسواق الحرة9.13-0.44
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو45.71-0.35
مطاحن وسط وغرب الدلتا98.16-0.26
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.668-0.18
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية400.11-0.17
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية11.98-0.08
العربية للادوية والصناعات الكيماوية64-0.05
بنك قطر الوطني الاهلي16.74
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.4
بنك الكويت الوطنى - مصر18.94
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.592
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى5.39
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات1.01
مطاحن شرق الدلتا98.07
مطاحن مصر الوسطي32.16
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة20.41
مطاحن مصر العليا102.16
ايديتا للصناعات الغذائية7.58
عبور لاند للصناعات الغذائية5.8
مصر للزيوت و الصابون27.66
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
البدر للبلاستيك1.447
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.16
فرتيكا للصناعة و التجارة7.23
القاهرة للخدمات التعليمية15.6
الدلتا للتأمين31.38
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه8.62
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.86
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.403
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية12.79
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات12.02
كونتكت المالية القابضة4.15
العربية لاستصلاح الاراضي30.19
جولدن تكس للاصواف6.81
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.122
اسمنت سيناء6.97
(مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون5.25
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.805
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية39.48
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي18
دلتا للطباعة والتغليف29.24
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البورصة المصرية تهبط بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية

جاءت تحركات هذه الأسهم بنهاية جلسة هابطة اليوم على خلفية عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي يبدأ تطبيقها مطلع 2022، حيث هبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30  بنسبة 1.82%، إلى مستوى 11095 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة EGX70 بنسبة 3.75%، إلى مستوى 2924 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.49%، إلى مستوى 3915 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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