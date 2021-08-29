بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 29-8-2021

القطاع العقاري يهيمن على قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعًا في البورصة المصرية اليوم
منى عبدالباري 6:12 م, الأحد, 29 أغسطس 21 6:12 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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هيمن القطاع العقاري على قائمة الأسهم الأعلى هبوطًا بتعاملات البورصة المصرية اليوم، وفي المقابل جاء قطاع الدواجن والعقارات، والخدمات المالية شركاء في قائمة الأكثر تراجعًا.

وتصدر الأسهم التي أحرزت أعلى ارتفاعات اليوم سهم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة نحو 10%، مغلقًا عند مستوى 40.6 جنيه، تلاه المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 9.9% عند مستوى 0.69 جنيه.

وثالثًا في الارتفاعات جاء الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 6.8% إلى مستوى 18.33 جنيه، ثم راية لخدمات مراكز الاتصال بنسبة 6.15% إلى مستوى 3.9 جنيه، ثم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بنسبة 4.89%، إلى مستوى 17.8 جنيه.

وفي قائمة الأعلى هبوطًا جاء سهم المنصورة للدواجن الأول بنسبة 9.8% إلى مستوى 2.66 جنيه، ثم المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 9.2% إلى مستوى 6.72 جنيه.

وثالثا جاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 7.50% إلى مستوى 3.70 جنيه، ثم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 7%، إلى مستوى 8 جنيهات، وخامسًا جاء سهم الإسماعيلية للدواجن بنسبة 5%، إلى 7.40 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتًا في قيمتها، جاء مطاحن ومخابز شمال القاهرة بقيمة 30.69 جنيه، وسبأ للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 6.5 جنيه، وتعليم لخدمات الإدارة بـ 4.5 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا بـ 98 جنيها، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة بـ 20.4 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار أسهم البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
العربية لحليج الأقطان1.9140.05
الشرقية - ايسترن كومباني11.50.09
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.3260.15
العربية للادوية والصناعات الكيماوية63.150.17
جهينة للصناعات الغذائية5.550.18
بنك كريدي اجريكول مصر26.560.23
كونتكت المالية القابضة4.110.24
الملتقي العربي للاستثمارات3.470.29
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.350.3
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.990.38
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو45.90.39
المصرية للاتصالات14.640.41
البويات والصناعات الكيماوية - باكين25.450.43
القابضة المصرية الكويتية1.1420.44
مطاحن ومخابز الاسكندرية16.350.49
المالية و الصناعية المصرية14.470.56
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.550.58
النساجون الشرقيون للسجاد8.540.59
الدلتا للسكر16.130.69
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.0550.76
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير47.080.81
حديد عز15.020.81
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية34.740.84
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.10.85
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.10.96
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي74.720.97
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.771.07
المصرية للمنتجعات السياحية2.611.16
بنك البركة مصر14.091.29
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.11.31
رواد السياحة - رواد58.131.38
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية15.341.46
السويدى اليكتريك8.751.51
اوراسكوم للتنمية مصر5.131.58
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2671.69
جلاكسو سميثكلاين32.331.7
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو83.661.8
الحديد والصلب المصرية1.5831.8
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1631.88
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية63.522.01
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3442.38
القاهرة للاسكان والتعمير39.462.41
النعيم القابضة للاستثمارات0.2022.54
بالم هيلز للتعمير1.9162.84
ريكاب للاستثمارات المالية6.343.26
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.8023.35
العبور للاستثمار العقارى42.93.62
سيدى كرير للبتروكيماويات10.843.63
مصر للفنادق30.183.68
شركة مستشفي كليوباترا4.443.74
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.113.77
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية10.883.82
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.6513.84
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما4.83.9
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.1843.95
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.9094
راية القابضة للأستثمارات المالية2.824.06
العامة لمنتجات الخزف والصيني6.144.07
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.3784.08
العالمية للاستثمار والتنمية38.134.21
البدر للبلاستيك1.5374.49
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.5924.74
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.264.84
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.584.89
أم بي للهندسةM.B1.6984.94
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير54.775
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل36.775.06
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.885.24
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.495.9
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية146.726.17
العربية للصناعات الهندسية5.26.34
مصر للالومنيوم21.946.35
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.986.42
الالومنيوم العربية46.466.54
العربية للمحابس2.236.7
بنك الكويت الوطنى - مصر17.247.55
الشمس للاسكان والتعمير18.537.92
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.6999.91
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية40.649.99
المنصورة للدواجن2.66-9.83
المتحدة للاسكان والتعمير6.77-8.51
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية3.7-7.5
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي61.3-6.27
شركة النصر للأعمال المدنية44.97-6.04
اسمنت سيناء7.29-5.69
المجموعه المصريه العقاريه8.19-5.54
سبيد ميديكال2.25-5.06
الاسماعيلية مصر للدواجن7.42-4.75
الاهلي للتنمية والاستثمار29.56-4.31
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية35.76-4
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)15.12-3.82
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.63-3.26
بلتون المالية القابضة2.21-3.07
شارم دريمز للاستثمار السياحى12.74-2.9
سماد مصر (ايجيفرت)12.91-2.86
التعمير والاستشارات الهندسية44.85-2.63
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر16.07-2.61
العامة لصناعة الورق - راكتا12.05-2.51
اجواء للصناعات الغذائية - مصر28.82-2.44
الاهرام للطباعة و التغليف10.85-2.25
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي72.35-2.24
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.63-2.23
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.88-2.11
اميرالد للاستثمار العقاري5.87-2
جنوب الوادى للاسمنت2.46-1.99
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.558-1.93
جى بى اوتو4.06-1.93
مصر لصناعة الكيماويات12.26-1.92
الكابلات الكهربائية المصرية0.47-1.88
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية15.88-1.85
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية30.39-1.84
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"17.56-1.79
القناة للتوكيلات الملاحية18.81-1.72
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.49-1.61
المصرية للدواجن7.36-1.6
بنك التعمير والاسكان38.28-1.57
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.329-1.56
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.81-1.53
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.5-1.42
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية107.6-1.39
بى انفستمنتس القابضه13.95-1.34
القاهرة للدواجن3.76-1.31
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.681-1.3
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.92-1.26
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)33.21-1.25
اودن للاستثمارات المالية6.37-1.24
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.323-1.22
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.243-1.22
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.21-1.17
دلتا للانشاء والتعمير21.01-1.13
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.842-1.06
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.95-1.04
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.491-0.93
مصر للاسمنت - قنا19.32-0.92
عبور لاند للصناعات الغذائية6-0.83
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.97-0.82
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.98-0.78
مصر للاسواق الحرة9.12-0.76
تنمية للاستثمار العقاري4.13-0.72
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية404.75-0.72
ابن سينا فارما4.22-0.71
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.88-0.69
البنك التجاري الدولي (مصر)46.86-0.68
اوراسكوم المالية القابضة0.292-0.68
المجموعه الماليه هيرمس القابضه12.12-0.66
مصر بنى سويف للاسمنت24.1-0.66
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.927-0.64
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة72.6-0.6
البنك المصري لتنمية الصادرات11.71-0.59
غاز مصر51.23-0.58
العربية للاسمنت5.18-0.58
العبوات الطبية0.525-0.57
دايس للملابس الجاهزة1.253-0.56
ايديتا للصناعات الغذائية7.7-0.52
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.53-0.48
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.625-0.48
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.14-0.47
الدولية للأسمدة والكيماويات4.32-0.46
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.575-0.44
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.33-0.43
إعمار مصر للتنمية2.5-0.4
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات36.01-0.36
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع9.16-0.33
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.37-0.31
مطاحن وسط وغرب الدلتا98.5-0.31
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.47-0.31
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.681-0.3
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.09-0.24
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية4.39-0.23
الدوليه للمحاصيل الزراعيه5.21-0.19
القاهرة للزيوت والصابون6.91-0.14
اسيك للتعدين - اسكوم12.33-0.08
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره13.66-0.07
بنك قطر الوطني الاهلي17.11
البنك المصري الخليجي0.414
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى10.81
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى5.39
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا27.06
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.97
عبر المحيطات للسياحه0.061
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.04
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات1.01
مطاحن شرق الدلتا98.07
مطاحن ومخابز شمال القاهرة30.69
مطاحن مصر الوسطي32.06
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة20.41
العامة للصوامع والتخزين54
مصر للزيوت و الصابون27.66
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.66
فرتيكا للصناعة و التجارة7.23
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.59
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.59
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه8.62
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.641
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.505
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.877
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية12.79
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية11.6
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.83
العربية لاستصلاح الاراضي28.64
جولدن تكس للاصواف6.81
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك10.44
ليسيكو مصر5.5
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.805
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.51
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية39.48
مستشفى النزهه الدولي10.14
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية59.5
دلتا للطباعة والتغليف29.73
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف54.42
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.3
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بيانات البورصة المصرية اليوم

وشهدت تعاملات اليوم جلسة متباينة، تراجع فيها مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 11114 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.13% إلى مستوى 2956 نقطة.

كما ارتفع مؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% إلى مستوى 3964 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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