أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 29-8-2021

القطاع العقاري يهيمن على قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعًا في البورصة المصرية اليوم

هيمن القطاع العقاري على قائمة الأسهم الأعلى هبوطًا بتعاملات البورصة المصرية اليوم، وفي المقابل جاء قطاع الدواجن والعقارات، والخدمات المالية شركاء في قائمة الأكثر تراجعًا.

وتصدر الأسهم التي أحرزت أعلى ارتفاعات اليوم سهم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة نحو 10%، مغلقًا عند مستوى 40.6 جنيه، تلاه المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 9.9% عند مستوى 0.69 جنيه.

وثالثًا في الارتفاعات جاء الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 6.8% إلى مستوى 18.33 جنيه، ثم راية لخدمات مراكز الاتصال بنسبة 6.15% إلى مستوى 3.9 جنيه، ثم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بنسبة 4.89%، إلى مستوى 17.8 جنيه.

وفي قائمة الأعلى هبوطًا جاء سهم المنصورة للدواجن الأول بنسبة 9.8% إلى مستوى 2.66 جنيه، ثم المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 9.2% إلى مستوى 6.72 جنيه.

وثالثا جاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 7.50% إلى مستوى 3.70 جنيه، ثم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 7%، إلى مستوى 8 جنيهات، وخامسًا جاء سهم الإسماعيلية للدواجن بنسبة 5%، إلى 7.40 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتًا في قيمتها، جاء مطاحن ومخابز شمال القاهرة بقيمة 30.69 جنيه، وسبأ للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 6.5 جنيه، وتعليم لخدمات الإدارة بـ 4.5 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا بـ 98 جنيها، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة بـ 20.4 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار أسهم البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير العربية لحليج الأقطان 1.914 0.05 الشرقية - ايسترن كومباني 11.5 0.09 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.326 0.15 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 63.15 0.17 جهينة للصناعات الغذائية 5.55 0.18 بنك كريدي اجريكول مصر 26.56 0.23 كونتكت المالية القابضة 4.11 0.24 الملتقي العربي للاستثمارات 3.47 0.29 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.35 0.3 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.99 0.38 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 45.9 0.39 المصرية للاتصالات 14.64 0.41 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 25.45 0.43 القابضة المصرية الكويتية 1.142 0.44 مطاحن ومخابز الاسكندرية 16.35 0.49 المالية و الصناعية المصرية 14.47 0.56 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.55 0.58 النساجون الشرقيون للسجاد 8.54 0.59 الدلتا للسكر 16.13 0.69 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.055 0.76 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 47.08 0.81 حديد عز 15.02 0.81 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 34.74 0.84 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.1 0.85 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.1 0.96 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 74.72 0.97 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.77 1.07 المصرية للمنتجعات السياحية 2.61 1.16 بنك البركة مصر 14.09 1.29 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.1 1.31 رواد السياحة - رواد 58.13 1.38 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 15.34 1.46 السويدى اليكتريك 8.75 1.51 اوراسكوم للتنمية مصر 5.13 1.58 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.267 1.69 جلاكسو سميثكلاين 32.33 1.7 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 83.66 1.8 الحديد والصلب المصرية 1.583 1.8 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.163 1.88 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 63.52 2.01 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.344 2.38 القاهرة للاسكان والتعمير 39.46 2.41 النعيم القابضة للاستثمارات 0.202 2.54 بالم هيلز للتعمير 1.916 2.84 ريكاب للاستثمارات المالية 6.34 3.26 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.802 3.35 العبور للاستثمار العقارى 42.9 3.62 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.84 3.63 مصر للفنادق 30.18 3.68 شركة مستشفي كليوباترا 4.44 3.74 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.11 3.77 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 10.88 3.82 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.651 3.84 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 4.8 3.9 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.184 3.95 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.909 4 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.82 4.06 العامة لمنتجات الخزف والصيني 6.14 4.07 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.378 4.08 العالمية للاستثمار والتنمية 38.13 4.21 البدر للبلاستيك 1.537 4.49 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.592 4.74 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.26 4.84 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.58 4.89 أم بي للهندسةM.B 1.698 4.94 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 54.77 5 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 36.77 5.06 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.88 5.24 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.49 5.9 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 146.72 6.17 العربية للصناعات الهندسية 5.2 6.34 مصر للالومنيوم 21.94 6.35 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.98 6.42 الالومنيوم العربية 46.46 6.54 العربية للمحابس 2.23 6.7 بنك الكويت الوطنى - مصر 17.24 7.55 الشمس للاسكان والتعمير 18.53 7.92 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.699 9.91 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 40.64 9.99 المنصورة للدواجن 2.66 -9.83 المتحدة للاسكان والتعمير 6.77 -8.51 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 3.7 -7.5 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 61.3 -6.27 شركة النصر للأعمال المدنية 44.97 -6.04 اسمنت سيناء 7.29 -5.69 المجموعه المصريه العقاريه 8.19 -5.54 سبيد ميديكال 2.25 -5.06 الاسماعيلية مصر للدواجن 7.42 -4.75 الاهلي للتنمية والاستثمار 29.56 -4.31 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 35.76 -4 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 15.12 -3.82 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.63 -3.26 بلتون المالية القابضة 2.21 -3.07 شارم دريمز للاستثمار السياحى 12.74 -2.9 سماد مصر (ايجيفرت) 12.91 -2.86 التعمير والاستشارات الهندسية 44.85 -2.63 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 16.07 -2.61 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.05 -2.51 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 28.82 -2.44 الاهرام للطباعة و التغليف 10.85 -2.25 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 72.35 -2.24 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.63 -2.23 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.88 -2.11 اميرالد للاستثمار العقاري 5.87 -2 جنوب الوادى للاسمنت 2.46 -1.99 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.558 -1.93 جى بى اوتو 4.06 -1.93 مصر لصناعة الكيماويات 12.26 -1.92 الكابلات الكهربائية المصرية 0.47 -1.88 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 15.88 -1.85 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 30.39 -1.84 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 17.56 -1.79 القناة للتوكيلات الملاحية 18.81 -1.72 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.49 -1.61 المصرية للدواجن 7.36 -1.6 بنك التعمير والاسكان 38.28 -1.57 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.329 -1.56 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.81 -1.53 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.5 -1.42 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 107.6 -1.39 بى انفستمنتس القابضه 13.95 -1.34 القاهرة للدواجن 3.76 -1.31 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.681 -1.3 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.92 -1.26 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 33.21 -1.25 اودن للاستثمارات المالية 6.37 -1.24 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.323 -1.22 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.243 -1.22 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.21 -1.17 دلتا للانشاء والتعمير 21.01 -1.13 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.842 -1.06 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.95 -1.04 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.491 -0.93 مصر للاسمنت - قنا 19.32 -0.92 عبور لاند للصناعات الغذائية 6 -0.83 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.97 -0.82 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.98 -0.78 مصر للاسواق الحرة 9.12 -0.76 تنمية للاستثمار العقاري 4.13 -0.72 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 404.75 -0.72 ابن سينا فارما 4.22 -0.71 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.88 -0.69 البنك التجاري الدولي (مصر) 46.86 -0.68 اوراسكوم المالية القابضة 0.292 -0.68 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 12.12 -0.66 مصر بنى سويف للاسمنت 24.1 -0.66 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.927 -0.64 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 72.6 -0.6 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.71 -0.59 غاز مصر 51.23 -0.58 العربية للاسمنت 5.18 -0.58 العبوات الطبية 0.525 -0.57 دايس للملابس الجاهزة 1.253 -0.56 ايديتا للصناعات الغذائية 7.7 -0.52 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.53 -0.48 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.625 -0.48 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.14 -0.47 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.32 -0.46 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.575 -0.44 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.33 -0.43 إعمار مصر للتنمية 2.5 -0.4 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 36.01 -0.36 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 9.16 -0.33 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.37 -0.31 مطاحن وسط وغرب الدلتا 98.5 -0.31 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.47 -0.31 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.681 -0.3 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.09 -0.24 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 4.39 -0.23 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 5.21 -0.19 القاهرة للزيوت والصابون 6.91 -0.14 اسيك للتعدين - اسكوم 12.33 -0.08 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 13.66 -0.07 بنك قطر الوطني الاهلي 17.11 البنك المصري الخليجي 0.414 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 10.81 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 5.39 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 27.06 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.97 عبر المحيطات للسياحه 0.061 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.04 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.01 مطاحن شرق الدلتا 98.07 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 30.69 مطاحن مصر الوسطي 32.06 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.41 العامة للصوامع والتخزين 54 مصر للزيوت و الصابون 27.66 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.66 فرتيكا للصناعة و التجارة 7.23 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.59 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.59 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 8.62 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.641 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.505 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.877 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 12.79 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.6 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.83 العربية لاستصلاح الاراضي 28.64 جولدن تكس للاصواف 6.81 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 10.44 ليسيكو مصر 5.5 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.805 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.51 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 39.48 مستشفى النزهه الدولي 10.14 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 59.5 دلتا للطباعة والتغليف 29.73 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 54.42 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.3

بيانات البورصة المصرية اليوم

وشهدت تعاملات اليوم جلسة متباينة، تراجع فيها مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% إلى مستوى 11114 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.13% إلى مستوى 2956 نقطة.

كما ارتفع مؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% إلى مستوى 3964 نقطة.