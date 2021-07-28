أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-7-2021

ارتفعت أسعار غالبية أسعار الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية بالتزامن مع حالة التحركات الإيجابية التى شهدتها مؤشرات بورصة مصر فى ختام اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021 بالتزامن اتجاه العرب والأجانب للشراء، فيما فضل المصريون البيع.

وأغلقت بورصة مصر تداولاتها على قيم بلغت 2.1 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم ارتفع سعر 105 سهمًا، فيما انخفض سعر 64 أخرون.

وأظهر الإحصائيات المنشورة على موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 32 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الثلاثاء.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 28-7-2021:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير مصر للاسمنت - قنا 18.89 9.89 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 33.61 9.44 الالومنيوم العربية 43.72 9.14 الدلتا للسكر 12.74 8.06 المصرية للمنتجعات السياحية 2.25 7.66 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.95 7.38 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 12.8 6.67 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.94 6.59 التعمير والاستشارات الهندسية 33.11 6.43 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 29.27 6.09 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 2.059 5.97 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.31 5.96 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.487 5.84 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.209 4.99 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.862 4.99 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.61 4.77 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.259 4.74 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 51.85 4.71 المتحدة للاسكان والتعمير 4.64 4.27 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.71 4.2 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.7 4.17 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 4.8 4.12 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.28 3.98 الشمس للاسكان والتعمير 6.36 3.92 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 29.27 3.72 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.96 3.66 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.491 3.59 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.47 3.58 البدر للبلاستيك 1.685 3.44 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 9.89 3.34 رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.09 3.28 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.04 3.25 الاهلي للتنمية والاستثمار 21.68 3.19 اسيك للتعدين - اسكوم 10.23 2.92 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.82 2.92 ابن سينا فارما 3.88 2.92 الحديد والصلب المصرية 1.591 2.84 مطاحن شرق الدلتا 96.15 2.82 شركة مستشفي كليوباترا 4.78 2.8 القاهرة للاسكان والتعمير 38.86 2.75 دلتا للطباعة والتغليف 38.58 2.66 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.86 2.53 المصرية للدواجن 4.46 2.53 رواد السياحة - رواد 53.78 2.5 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 7.13 2.3 بى انفستمنتس القابضه 13.45 2.13 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.35 2.11 مصر للالومنيوم 21.08 2.08 البنك المصري الخليجي 0.398 2.05 دايس للملابس الجاهزة 1.311 2.02 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.68 1.96 المنصورة للدواجن 42.4 1.95 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.85 1.92 العربية لحليج الأقطان 1.861 1.86 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.91 1.8 سبيد ميديكال 2.29 1.78 شركة النصر للأعمال المدنية 47.04 1.75 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.209 1.46 دلتا للانشاء والتعمير 21.1 1.44 جهينة للصناعات الغذائية 5.63 1.44 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20.19 1.41 سماد مصر (ايجيفرت) 13.06 1.4 القاهرة للدواجن 3.65 1.39 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.673 1.36 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 11.68 1.3 بنك البركة مصر 13.42 1.28 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.869 1.28 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 32.86 1.26 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.222 1.24 الكابلات الكهربائية المصرية 0.416 1.22 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.78 1.19 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.13 1.17 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.298 1.17 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.17 0.99 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.55 0.95 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.76 0.93 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.44 0.93 اوراسكوم للتنمية مصر 5.46 0.92 مطاحن مصر العليا 86.97 0.92 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 136.19 0.89 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 19.71 0.87 إعمار مصر للتنمية 2.38 0.85 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 76.27 0.82 كونتكت المالية القابضة 4.03 0.75 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.677 0.74 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.564 0.71 البنك المصري لتنمية الصادرات 10.26 0.69 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 30.06 0.67 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.27 0.62 مصر لصناعة الكيماويات 12.97 0.62 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 47.21 0.62 القاهرة للزيوت والصابون 7.08 0.57 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.36 0.56 شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.32 0.53 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.21 0.45 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.25 0.42 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.917 0.33 ريكاب للاستثمارات المالية 6.09 0.33 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.274 0.31 المجموعه المصريه العقاريه 6.58 0.3 القابضة المصرية الكويتية 0.987 0.3 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 99.73 0.3 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.345 0.29 اكتوبر فارما 95.26 0.23 السويدى اليكتريك 8.88 0.23 مصر بنى سويف للاسمنت 22.61 0.22 الشرقية - ايسترن كومباني 11.91 0.08 بنك كريدي اجريكول مصر 23.88 0.04 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 44.68 -8.98 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.024 -8.57 العالمية للاستثمار والتنمية 34.38 -6.75 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 59.5 -5.53 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.28 -5.1 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.85 -4.88 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.375 -4.82 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.14 -4.76 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 5.51 -4.67 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 37.28 -4.19 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 34.47 -3.96 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 9.32 -3.92 العربية لاستصلاح الاراضي 33.55 -2.98 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.72 -2.96 جولدن تكس للاصواف 6.94 -2.94 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.31 -2.93 القناة للتوكيلات الملاحية 18.47 -2.84 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.012 -2.69 بنك التعمير والاسكان 33.6 -2.58 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 65.69 -2.54 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.51 -2.5 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.59 -1.95 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 28.23 -1.88 مطاحن مصر الوسطي 31.45 -1.75 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 96.41 -1.7 العربية للصناعات الهندسية 3.71 -1.59 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.929 -1.58 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.945 -1.56 اودن للاستثمارات المالية 8.29 -1.54 الاهرام للطباعة و التغليف 11.61 -1.53 العربية للاسمنت 5.23 -1.51 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.03 -1.38 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 76.98 -1.37 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 32.81 -1.35 اميرالد للاستثمار العقاري 5.18 -1.33 العبوات الطبية 0.547 -1.26 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 385.92 -1.24 المصرية للاتصالات 14.01 -1.2 سيدى كرير للبتروكيماويات 12.55 -1.18 تنمية للاستثمار العقاري 3.46 -1.14 غاز مصر 43.15 -1.1 مطاحن ومخابز الاسكندرية 18.37 -1.08 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.385 -1.07 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 9.21 -1.07 العربية للمحابس 2.106 -1.03 بلتون المالية القابضة 2.16 -0.92 العامة لصناعة الورق - راكتا 13.01 -0.91 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 56.48 -0.86 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.64 -0.82 ليسيكو مصر 5.09 -0.78 الدولية للأسمدة والكيماويات 5.85 -0.68 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 14.74 -0.61 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.165 -0.6 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.06 -0.59 الملتقي العربي للاستثمارات 3.41 -0.58 البنك التجاري الدولي (مصر) 56.83 -0.54 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 75.63 -0.53 حديد عز 13.52 -0.52 جنوب الوادى للاسمنت 1.901 -0.52 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 3.98 -0.5 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.96 -0.5 النساجون الشرقيون للسجاد 8.31 -0.48 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.45 -0.35 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.95 -0.34 جلاكسو سميثكلاين 37.94 -0.34 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.21 -0.33 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.29 -0.31 بالم هيلز للتعمير 1.877 -0.27 بنك الكويت الوطنى - مصر 12.54 -0.24 اسمنت سيناء 6.65 -0.15 المالية و الصناعية المصرية 14.81 -0.07 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.741 -0.06 بنك قطر الوطني الاهلي 16.5 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4 العبور للاستثمار العقارى 42.53 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.95 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.706 مصر للفنادق 15.29 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 26.96 عبر المحيطات للسياحه 0.062 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 96.92 العامة للصوامع والتخزين 53.1 ايديتا للصناعات الغذائية 7.7 مصر للزيوت و الصابون 22.89 مصر للاسواق الحرة 7.59 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.159 فرتيكا للصناعة و التجارة 5.72 القاهرة للخدمات التعليمية 15.07 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 44.41 الدلتا للتأمين 31.38 المهندس للتأمين 16.5 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.22 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.672 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.96 النعيم القابضة للاستثمارات 0.183 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.48 اوراسكوم المالية القابضة 0.296 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.545 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.879 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 21.02 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.19 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.11 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 64.32 مستشفى النزهه الدولي 10.13 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.5 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 51 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 15.31 جى بى اوتو 3.87

وترابع سهم الشمس للاسكان والتعمير على قمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم بنسبة 11.58%، ليغلق عند سعر 6.36 جنيه.

فى المقابل، حصل سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية على لقب اسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة 8.98%، ليهبط إلى 44.68 جنيه للسهم.

بيانات البورصة المصرية اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.06% عند 10769 نقطة.

بينما صعد مؤشر بورصة مصر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.96% إلى 2714 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.54% إلى 3696 نقطة.

خبراء يتوقعون صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع

توقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، حدوث حركة إيجابية للتداولات هذا الأسبوع ليصعد معها المؤشر الثلاثيني لمستويات 10740 نقطة.

ورجح عبد القادر اتجاه سهم البنك التجاري الدولي نحو 61 جنيها، مقارنة مع 57.4 جنيه، لافتا إلى أن مستوى 61 جنيها، هو مستهدف السهم للربع الثالث بالكامل.

كما توقع تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

وقدرت مستهدفات أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 3.62 جنيه فى التداولات السابقة، وسيدى كرير للبتروكيماويات بنحو 13.20 جنيه، مقارنة مع 12.45 جنيه التداولات السابقة.

كما رجح صعود إعمار مصر للتنمية إلى 2.56 جنيه، مقابل 2.42 جنيه، فى آخر تعاملات، وأبو قير للأسمدة بنحو 22 جنيها، مقابل 19.73 جنيه فى آخر تعاملات.