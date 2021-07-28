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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-7-2021

ارتفعت أسعار 105 أسهم مدرجة فى بورصة مصر بنهاية تعاملات جلسة اليوم
المال - خاص 6:16 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 6:16 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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ارتفعت أسعار غالبية أسعار الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية بالتزامن مع حالة التحركات الإيجابية التى شهدتها مؤشرات بورصة مصر فى ختام اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021 بالتزامن اتجاه العرب والأجانب للشراء، فيما فضل المصريون البيع.

وأغلقت بورصة مصر تداولاتها على قيم بلغت 2.1 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم ارتفع سعر 105 سهمًا، فيما انخفض سعر 64 أخرون.

وأظهر الإحصائيات المنشورة على موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 32 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الثلاثاء.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 28-7-2021:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
مصر للاسمنت - قنا18.899.89
اجواء للصناعات الغذائية - مصر33.619.44
الالومنيوم العربية43.729.14
الدلتا للسكر12.748.06
المصرية للمنتجعات السياحية2.257.66
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.957.38
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره12.86.67
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.946.59
التعمير والاستشارات الهندسية33.116.43
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير29.276.09
مينا للاستثمار السياحي والعقاري2.0595.97
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.315.96
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.4875.84
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.2094.99
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.8624.99
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.614.77
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.2594.74
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة51.854.71
المتحدة للاسكان والتعمير4.644.27
الاسماعيلية مصر للدواجن5.714.2
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.74.17
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية4.84.12
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.283.98
الشمس للاسكان والتعمير6.363.92
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية29.273.72
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.963.66
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4913.59
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.473.58
البدر للبلاستيك1.6853.44
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية9.893.34
رمكو لانشاء القرى السياحيه4.093.28
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.043.25
الاهلي للتنمية والاستثمار21.683.19
اسيك للتعدين - اسكوم10.232.92
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.822.92
ابن سينا فارما3.882.92
الحديد والصلب المصرية1.5912.84
مطاحن شرق الدلتا96.152.82
شركة مستشفي كليوباترا4.782.8
القاهرة للاسكان والتعمير38.862.75
دلتا للطباعة والتغليف38.582.66
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.862.53
المصرية للدواجن4.462.53
رواد السياحة - رواد53.782.5
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس7.132.3
بى انفستمنتس القابضه13.452.13
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.352.11
مصر للالومنيوم21.082.08
البنك المصري الخليجي0.3982.05
دايس للملابس الجاهزة1.3112.02
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.681.96
المنصورة للدواجن42.41.95
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.851.92
العربية لحليج الأقطان1.8611.86
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37.911.8
سبيد ميديكال2.291.78
شركة النصر للأعمال المدنية47.041.75
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2091.46
دلتا للانشاء والتعمير21.11.44
جهينة للصناعات الغذائية5.631.44
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"20.191.41
سماد مصر (ايجيفرت)13.061.4
القاهرة للدواجن3.651.39
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6731.36
المجموعه الماليه هيرمس القابضه11.681.3
بنك البركة مصر13.421.28
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.8691.28
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات32.861.26
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2221.24
الكابلات الكهربائية المصرية0.4161.22
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.781.19
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.131.17
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.2981.17
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.170.99
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.550.95
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.760.93
عبور لاند للصناعات الغذائية5.440.93
اوراسكوم للتنمية مصر5.460.92
مطاحن مصر العليا86.970.92
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية136.190.89
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية19.710.87
إعمار مصر للتنمية2.380.85
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي76.270.82
كونتكت المالية القابضة4.030.75
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6770.74
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.5640.71
البنك المصري لتنمية الصادرات10.260.69
مطاحن ومخابز شمال القاهرة30.060.67
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.270.62
مصر لصناعة الكيماويات12.970.62
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو47.210.62
القاهرة للزيوت والصابون7.080.57
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.360.56
شارم دريمز للاستثمار السياحى13.320.53
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.210.45
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.250.42
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.9170.33
ريكاب للاستثمارات المالية6.090.33
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.2740.31
المجموعه المصريه العقاريه6.580.3
القابضة المصرية الكويتية0.9870.3
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية99.730.3
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.3450.29
اكتوبر فارما95.260.23
السويدى اليكتريك8.880.23
مصر بنى سويف للاسمنت22.610.22
الشرقية - ايسترن كومباني11.910.08
بنك كريدي اجريكول مصر23.880.04
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية44.68-8.98
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.024-8.57
العالمية للاستثمار والتنمية34.38-6.75
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية59.5-5.53
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.28-5.1
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.85-4.88
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.375-4.82
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.14-4.76
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى5.51-4.67
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل37.28-4.19
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)34.47-3.96
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك9.32-3.92
العربية لاستصلاح الاراضي33.55-2.98
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.72-2.96
جولدن تكس للاصواف6.94-2.94
الدولية للصناعات الطبية ايكمي3.31-2.93
القناة للتوكيلات الملاحية18.47-2.84
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.012-2.69
بنك التعمير والاسكان33.6-2.58
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية65.69-2.54
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.51-2.5
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.59-1.95
البويات والصناعات الكيماوية - باكين28.23-1.88
مطاحن مصر الوسطي31.45-1.75
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي96.41-1.7
العربية للصناعات الهندسية3.71-1.59
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.929-1.58
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.945-1.56
اودن للاستثمارات المالية8.29-1.54
الاهرام للطباعة و التغليف11.61-1.53
العربية للاسمنت5.23-1.51
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.03-1.38
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو76.98-1.37
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية32.81-1.35
اميرالد للاستثمار العقاري5.18-1.33
العبوات الطبية0.547-1.26
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية385.92-1.24
المصرية للاتصالات14.01-1.2
سيدى كرير للبتروكيماويات12.55-1.18
تنمية للاستثمار العقاري3.46-1.14
غاز مصر43.15-1.1
مطاحن ومخابز الاسكندرية18.37-1.08
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.385-1.07
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع9.21-1.07
العربية للمحابس2.106-1.03
بلتون المالية القابضة2.16-0.92
العامة لصناعة الورق - راكتا13.01-0.91
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير56.48-0.86
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.64-0.82
ليسيكو مصر5.09-0.78
الدولية للأسمدة والكيماويات5.85-0.68
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.74-0.61
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.165-0.6
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.06-0.59
الملتقي العربي للاستثمارات3.41-0.58
البنك التجاري الدولي (مصر)56.83-0.54
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي75.63-0.53
حديد عز13.52-0.52
جنوب الوادى للاسمنت1.901-0.52
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)3.98-0.5
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.96-0.5
النساجون الشرقيون للسجاد8.31-0.48
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.45-0.35
راية القابضة للأستثمارات المالية2.95-0.34
جلاكسو سميثكلاين37.94-0.34
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.21-0.33
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.29-0.31
بالم هيلز للتعمير1.877-0.27
بنك الكويت الوطنى - مصر12.54-0.24
اسمنت سيناء6.65-0.15
المالية و الصناعية المصرية14.81-0.07
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.741-0.06
بنك قطر الوطني الاهلي16.5
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4
العبور للاستثمار العقارى42.53
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.95
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.706
مصر للفنادق15.29
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا26.96
عبر المحيطات للسياحه0.062
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا96.92
العامة للصوامع والتخزين53.1
ايديتا للصناعات الغذائية7.7
مصر للزيوت و الصابون22.89
مصر للاسواق الحرة7.59
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.159
فرتيكا للصناعة و التجارة5.72
القاهرة للخدمات التعليمية15.07
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا44.41
الدلتا للتأمين31.38
المهندس للتأمين16.5
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.22
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.672
راية القابضة للأستثمارات المالية2.96
النعيم القابضة للاستثمارات0.183
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.48
اوراسكوم المالية القابضة0.296
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.545
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.879
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية21.02
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.19
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.11
العربية للادوية والصناعات الكيماوية64.32
مستشفى النزهه الدولي10.13
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.5
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف51
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات15.31
جى بى اوتو3.87
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وترابع سهم الشمس للاسكان والتعمير على قمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم بنسبة 11.58%، ليغلق عند سعر 6.36 جنيه.

فى المقابل، حصل سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية على لقب اسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة 8.98%، ليهبط إلى 44.68 جنيه للسهم.

بيانات البورصة المصرية اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.06% عند 10769 نقطة.

بينما صعد مؤشر بورصة مصر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.96% إلى 2714 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.54% إلى 3696 نقطة.

خبراء يتوقعون صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع

توقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، حدوث حركة إيجابية للتداولات هذا الأسبوع ليصعد معها المؤشر الثلاثيني لمستويات 10740 نقطة.

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ورجح عبد القادر اتجاه سهم البنك التجاري الدولي نحو 61 جنيها، مقارنة مع 57.4 جنيه، لافتا إلى أن مستوى 61 جنيها، هو مستهدف السهم للربع الثالث بالكامل.

البورصة - المصرية

كما توقع تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

وقدرت مستهدفات أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 3.62 جنيه فى التداولات السابقة، وسيدى كرير للبتروكيماويات بنحو 13.20 جنيه، مقارنة مع 12.45 جنيه التداولات السابقة.

كما رجح صعود إعمار مصر للتنمية إلى 2.56 جنيه، مقابل 2.42 جنيه، فى آخر تعاملات، وأبو قير للأسمدة بنحو 22 جنيها، مقابل 19.73 جنيه فى آخر تعاملات.

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بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

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