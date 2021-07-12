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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 12-7-2021

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم 190 سهمًا، وهيمن الصعود على 111، وتراجع 42، ولم يتغير أداء الباقية
مصطفى طلعت 5:19 م, الأثنين, 12 يوليو 21 5:19 م, الأثنين, 12 يوليو 21

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تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الإثنين، والموافق 12-7-2021، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار، سواء صعودًا أو هبوطًا، أو بالثبات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 190 سهمًا، وهيمن الصعود على 111، وتراجع 42، ولم يتغير أداء الباقية .

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 12-7-2021.3

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير17.999.76
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك8.369.71
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)35.859.4
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.627.69
القاهرة للاسكان والتعمير32.337.09
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير65.497.04
الاهلي للتنمية والاستثمار18.866.61
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.2735.41
العربية لاستصلاح الاراضي365.39
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية57.765.27
شركة النصر للأعمال المدنية41.615.02
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.1844.96
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى4.474.93
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.7514.89
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.314.73
دلتا للطباعة والتغليف26.134.52
الاهرام للطباعة و التغليف10.684.5
العبوات الطبية0.5214.41
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.5114.14
المنصورة للدواجن30.653.72
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية30.343.58
العامة لصناعة الورق - راكتا10.453.47
مطاحن ومخابز شمال القاهرة25.443.41
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.353.33
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.713.08
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.693.07
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف513.03
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.692.79
المصرية للاتصالات13.462.75
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.1842.69
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية4.262.65
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.1282.36
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4212.18
العربية للصناعات الهندسية2.362.16
اوراسكوم المالية القابضة0.2872.14
المالية و الصناعية المصرية13.082.11
اجواء للصناعات الغذائية - مصر20.382.1
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.1172.1
الدولية للصناعات الطبية ايكمي3.422.09
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.6922.06
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.1982.06
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.121.98
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.21.94
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.911.93
رواد السياحة - رواد44.191.91
سيدى كرير للبتروكيماويات11.941.88
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.551.79
شارم دريمز للاستثمار السياحى13.951.75
الشمس للاسكان والتعمير5.261.74
حديد عز12.281.74
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.4991.63
السويدى اليكتريك8.151.62
المجموعه المصريه العقاريه5.981.53
الدلتا للسكر8.641.53
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.8031.52
مصر بنى سويف للاسمنت18.961.5
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية8.171.49
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.951.46
القاهرة للزيوت والصابون6.31.45
جهينة للصناعات الغذائية5.61.45
ريكاب للاستثمارات المالية5.621.44
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.111.44
النساجون الشرقيون للسجاد8.011.39
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.161.38
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30.451.36
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.6861.33
الكابلات الكهربائية المصرية0.3821.33
العربية للمحابس1.641.3
مصر للالومنيوم16.371.24
القناة للتوكيلات الملاحية13.211.23
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.141.22
المتحدة للاسكان والتعمير4.191.21
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.5031.21
جى بى اوتو3.411.19
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.51.14
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.0721.13
ليسيكو مصر5.451.11
التعمير والاستشارات الهندسية21.21.1
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي71.481.03
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"20.250.95
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.30.95
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6460.94
شركة مستشفي كليوباترا4.380.92
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.40.89
العربية لحليج الأقطان1.7280.88
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7570.8
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.810.77
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية17.30.76
ايديتا للصناعات الغذائية80.76
اوراسكوم للتنمية مصر5.340.75
الدولية للأسمدة والكيماويات5.50.73
الالومنيوم العربية28.810.66
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.250.62
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.080.59
دايس للملابس الجاهزة1.2030.59
البنك التجاري الدولي (مصر)54.330.57
ابن سينا فارما3.610.56
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.5630.51
بى انفستمنتس القابضه12.180.5
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8160.49
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.120.49
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6130.49
بلتون المالية القابضة2.070.49
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.530.48
اميرالد للاستثمار العقاري4.240.47
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي73.440.47
مصر لصناعة الكيماويات10.920.46
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.1290.44
اودن للاستثمارات المالية7.180.42
القابضة المصرية الكويتية0.9750.41
القاهرة للدواجن3.030.33
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.110.32
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.180.32
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.370.31
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو76.950.26
البويات والصناعات الكيماوية - باكين24.910.16
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8450.12
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.150.09
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.630.09
غاز مصر33.170.06
الملتقي العربي للاستثمارات3.16-7.6
جولدن تكس للاصواف5.96-7.17
سماد مصر (ايجيفرت)12.96-4.42
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية31.6-4.39
العالمية للاستثمار والتنمية40.39-4.27
الحديد والصلب المصرية1.508-4.01
بنك الكويت الوطنى - مصر43.59-3.63
راية القابضة للأستثمارات المالية2.69-3.24
بالم هيلز للتعمير1.86-2.67
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي98.24-2.65
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.02-2.42
النعيم القابضة للاستثمارات0.18-2.17
جلاكسو سميثكلاين35.09-2.15
المصرية للمنتجعات السياحية1.639-2.09
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.17-1.81
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.08-1.67
البدر للبلاستيك1.634-1.57
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.233-1.52
تنمية للاستثمار العقاري3.4-1.45
البنك المصري لتنمية الصادرات10.64-1.3
عبور لاند للصناعات الغذائية5.63-1.23
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.2-1.1
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة45.9-0.99
العربية للاسمنت5.02-0.99
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.05-0.97
إعمار مصر للتنمية2.3-0.86
العبور للاستثمار العقارى40.62-0.71
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.633-0.63
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.33-0.61
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون4.9-0.61
جنوب الوادى للاسمنت1.687-0.59
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.43-0.58
اسيك للتعدين - اسكوم7.58-0.52
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.01-0.5
المصرية للدواجن4.12-0.48
مصر للاسمنت - قنا11.44-0.44
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.2-0.31
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.778-0.26
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل33.99-0.23
الاسماعيلية مصر للدواجن4.69-0.21
بنك كريدي اجريكول مصر22.81-0.13
دلتا للانشاء والتعمير18.89-0.11
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية26.27-0.11
بنك البركة مصر12.36
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.3
بنك التعمير والاسكان31.59
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.717
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.95
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.5
مصر للفنادق13.42
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا22.43
عبر المحيطات للسياحه0.062
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)3.99
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.785
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.41
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن مصر الوسطي29.01
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا95
العامة للصوامع والتخزين52.8
مطاحن ومخابز الاسكندرية14.06
الشرقية - ايسترن كومباني11.64
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات6.31
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية379.83
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.166
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.04
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.22
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.143
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
الدلتا للتأمين31.38
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.206
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.75
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات10.83
كونتكت المالية القابضة4
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.74
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.11
اسمنت سيناء6.19
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية98.91
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.11
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية133.14
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.17
مستشفى النزهه الدولي9.82
سبيد ميديكال2.21
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.9
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6
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وسجلت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 10233 نقطة، ومؤشر "egx70ewi" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.09% إلى 2321 نقطة، ومؤشر "egx100ewi" الأوسع نطاقا بنسبة 1% إلى 3257 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، وجرى التعامل على 190 سهمًا ارتفع منها 111، انخفض منها 42، بينما استقرت أسعار 37 عند نفس مستويات جلسة الأحد.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيم تداولات قدرها 23.6 و72 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل العرب الشراء بصافي قدرة 95.6 مليون جنيه.

وارتفعت الأسهم ذات الأوزان النسبية وعلى رأسها البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى، والمجموعة المالية هيرميس، والسويدي إليكتريك والمصرية للاتصالات.

ويرى محللون فنيون أن تحركات السوق اليوم تأكيد لاختراق مستوى الدعم المهم عند 10100 نقطة، ما يمهد لمزيد من الصعود على الأجل القصير.

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وقال المحللون إن السوق لا زالت تمر بحركة عرضية مائلة للصعود الطفيف تستمر حتى نهاية الأسبوع، ما يعطي فرص للمتاجرات السريعة، خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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