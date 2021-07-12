أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 12-7-2021

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم 190 سهمًا، وهيمن الصعود على 111، وتراجع 42، ولم يتغير أداء الباقية

تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الإثنين، والموافق 12-7-2021، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار، سواء صعودًا أو هبوطًا، أو بالثبات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 190 سهمًا، وهيمن الصعود على 111، وتراجع 42، ولم يتغير أداء الباقية .

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 12-7-2021.3

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 17.99 9.76 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 8.36 9.71 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 35.85 9.4 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.62 7.69 القاهرة للاسكان والتعمير 32.33 7.09 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 65.49 7.04 الاهلي للتنمية والاستثمار 18.86 6.61 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.273 5.41 العربية لاستصلاح الاراضي 36 5.39 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 57.76 5.27 شركة النصر للأعمال المدنية 41.61 5.02 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.184 4.96 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 4.47 4.93 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.751 4.89 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.31 4.73 دلتا للطباعة والتغليف 26.13 4.52 الاهرام للطباعة و التغليف 10.68 4.5 العبوات الطبية 0.521 4.41 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.511 4.14 المنصورة للدواجن 30.65 3.72 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 30.34 3.58 العامة لصناعة الورق - راكتا 10.45 3.47 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 25.44 3.41 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.35 3.33 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.71 3.08 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.69 3.07 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 51 3.03 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.69 2.79 المصرية للاتصالات 13.46 2.75 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.184 2.69 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 4.26 2.65 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.128 2.36 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.421 2.18 العربية للصناعات الهندسية 2.36 2.16 اوراسكوم المالية القابضة 0.287 2.14 المالية و الصناعية المصرية 13.08 2.11 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 20.38 2.1 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.117 2.1 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.42 2.09 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.692 2.06 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.198 2.06 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.12 1.98 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.2 1.94 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.91 1.93 رواد السياحة - رواد 44.19 1.91 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.94 1.88 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.55 1.79 شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.95 1.75 الشمس للاسكان والتعمير 5.26 1.74 حديد عز 12.28 1.74 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.499 1.63 السويدى اليكتريك 8.15 1.62 المجموعه المصريه العقاريه 5.98 1.53 الدلتا للسكر 8.64 1.53 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.803 1.52 مصر بنى سويف للاسمنت 18.96 1.5 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 8.17 1.49 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.95 1.46 القاهرة للزيوت والصابون 6.3 1.45 جهينة للصناعات الغذائية 5.6 1.45 ريكاب للاستثمارات المالية 5.62 1.44 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.11 1.44 النساجون الشرقيون للسجاد 8.01 1.39 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.16 1.38 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30.45 1.36 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.686 1.33 الكابلات الكهربائية المصرية 0.382 1.33 العربية للمحابس 1.64 1.3 مصر للالومنيوم 16.37 1.24 القناة للتوكيلات الملاحية 13.21 1.23 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.14 1.22 المتحدة للاسكان والتعمير 4.19 1.21 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.503 1.21 جى بى اوتو 3.41 1.19 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.5 1.14 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.072 1.13 ليسيكو مصر 5.45 1.11 التعمير والاستشارات الهندسية 21.2 1.1 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 71.48 1.03 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20.25 0.95 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.3 0.95 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.646 0.94 شركة مستشفي كليوباترا 4.38 0.92 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.4 0.89 العربية لحليج الأقطان 1.728 0.88 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.757 0.8 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.81 0.77 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 17.3 0.76 ايديتا للصناعات الغذائية 8 0.76 اوراسكوم للتنمية مصر 5.34 0.75 الدولية للأسمدة والكيماويات 5.5 0.73 الالومنيوم العربية 28.81 0.66 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.25 0.62 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.08 0.59 دايس للملابس الجاهزة 1.203 0.59 البنك التجاري الدولي (مصر) 54.33 0.57 ابن سينا فارما 3.61 0.56 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.563 0.51 بى انفستمنتس القابضه 12.18 0.5 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.816 0.49 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.12 0.49 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.613 0.49 بلتون المالية القابضة 2.07 0.49 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 14.53 0.48 اميرالد للاستثمار العقاري 4.24 0.47 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 73.44 0.47 مصر لصناعة الكيماويات 10.92 0.46 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.129 0.44 اودن للاستثمارات المالية 7.18 0.42 القابضة المصرية الكويتية 0.975 0.41 القاهرة للدواجن 3.03 0.33 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.11 0.32 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.18 0.32 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.37 0.31 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 76.95 0.26 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 24.91 0.16 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.845 0.12 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.15 0.09 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.63 0.09 غاز مصر 33.17 0.06 الملتقي العربي للاستثمارات 3.16 -7.6 جولدن تكس للاصواف 5.96 -7.17 سماد مصر (ايجيفرت) 12.96 -4.42 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 31.6 -4.39 العالمية للاستثمار والتنمية 40.39 -4.27 الحديد والصلب المصرية 1.508 -4.01 بنك الكويت الوطنى - مصر 43.59 -3.63 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.69 -3.24 بالم هيلز للتعمير 1.86 -2.67 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 98.24 -2.65 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.02 -2.42 النعيم القابضة للاستثمارات 0.18 -2.17 جلاكسو سميثكلاين 35.09 -2.15 المصرية للمنتجعات السياحية 1.639 -2.09 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.17 -1.81 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.08 -1.67 البدر للبلاستيك 1.634 -1.57 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.233 -1.52 تنمية للاستثمار العقاري 3.4 -1.45 البنك المصري لتنمية الصادرات 10.64 -1.3 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.63 -1.23 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.2 -1.1 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 45.9 -0.99 العربية للاسمنت 5.02 -0.99 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.05 -0.97 إعمار مصر للتنمية 2.3 -0.86 العبور للاستثمار العقارى 40.62 -0.71 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.633 -0.63 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.33 -0.61 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 4.9 -0.61 جنوب الوادى للاسمنت 1.687 -0.59 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.43 -0.58 اسيك للتعدين - اسكوم 7.58 -0.52 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.01 -0.5 المصرية للدواجن 4.12 -0.48 مصر للاسمنت - قنا 11.44 -0.44 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.2 -0.31 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.778 -0.26 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 33.99 -0.23 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.69 -0.21 بنك كريدي اجريكول مصر 22.81 -0.13 دلتا للانشاء والتعمير 18.89 -0.11 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 26.27 -0.11 بنك البركة مصر 12.36 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.3 بنك التعمير والاسكان 31.59 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.717 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.95 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.5 مصر للفنادق 13.42 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 22.43 عبر المحيطات للسياحه 0.062 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 3.99 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.785 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.41 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن مصر الوسطي 29.01 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95 العامة للصوامع والتخزين 52.8 مطاحن ومخابز الاسكندرية 14.06 الشرقية - ايسترن كومباني 11.64 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 6.31 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 379.83 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.166 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.04 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.22 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.143 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 الدلتا للتأمين 31.38 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.206 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.75 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 10.83 كونتكت المالية القابضة 4 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.74 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.11 اسمنت سيناء 6.19 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 98.91 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.11 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 133.14 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.17 مستشفى النزهه الدولي 9.82 سبيد ميديكال 2.21 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.9 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6

وسجلت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 10233 نقطة، ومؤشر "egx70ewi" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.09% إلى 2321 نقطة، ومؤشر "egx100ewi" الأوسع نطاقا بنسبة 1% إلى 3257 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، وجرى التعامل على 190 سهمًا ارتفع منها 111، انخفض منها 42، بينما استقرت أسعار 37 عند نفس مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيم تداولات قدرها 23.6 و72 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل العرب الشراء بصافي قدرة 95.6 مليون جنيه.

وارتفعت الأسهم ذات الأوزان النسبية وعلى رأسها البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى، والمجموعة المالية هيرميس، والسويدي إليكتريك والمصرية للاتصالات.

ويرى محللون فنيون أن تحركات السوق اليوم تأكيد لاختراق مستوى الدعم المهم عند 10100 نقطة، ما يمهد لمزيد من الصعود على الأجل القصير.

وقال المحللون إن السوق لا زالت تمر بحركة عرضية مائلة للصعود الطفيف تستمر حتى نهاية الأسبوع، ما يعطي فرص للمتاجرات السريعة، خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.