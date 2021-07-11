بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 11-7-2021

نوعت قائمة الأسهم الأعلى بين قطاعات الطباعة، واستصلاح الأراضي
منى عبدالباري 6:04 م, الأحد, 11 يوليو 21 6:04 م, الأحد, 11 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، بين قطاعات الطباعة، واستصلاح الأراضي، والصناعة، والأغذية، في مقابل استحواذ قطاعات الاستثمارات المالية غير المصرفية، ومواد التشييد والبناء، والاستثمار العقاري، والأغذية أيضا على قائمة الأسهم الأعلى هبوطا، وذلك بنهاية جلسة اكتست فيها جميع مؤشرات البورصة المصرية باللون الأحمر.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع 107 سهمًا، فيما ارتفع سعر 47 سهمًا، وثبت سعر 36 الباقية.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك، صاعدا نحو 10%، إلى مستوى 7.6 جنيه، وسهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة صعود 9.9% إلى مستوى 25 جنيه، وسهم العربية لاستصلاح الأراضي مرتقعا 9.6% مغلقا عند مستوى 34 جنيها.

ورابعا في الأسهم الأعلى صعودا في البورصة المصرية جاء سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” بنسبة 9%، مغلقا عند 32.8 جنيه، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بـ 7.8%، إلى مستوى 61.18 جنيه.

وفي الأسهم الأعلى هبوطا تصدر القائمة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 8.1%، إلى مستوى 3.42 جنيه، ثم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 7.14%، بقيمة 4.29 جنيه، وسهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 5.74% إلى مستوى 3.5 جنيه.

ورابعا جاء سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 4.4%، إلى مستوى 30 جنيه، ثم أخيرا جاء سهم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري – باندا" خاسرا 4.39%، منهيا التداولات عند 20 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء سهم بنك التعمير والإسكان عند 31.59 جنيه، وسهم مطاحن مصر الوسطى بـ 29 جنيه، وسهم مصر للأسواق الحرة بـ 7 جنيه، وسهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بـ 7.7 جنيه، ومطاحن مخابز جنوب القاهرة والجيزة بـ 17.8 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك7.629.96
دلتا للطباعة والتغليف259.94
العربية لاستصلاح الاراضي34.169.63
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)32.779.02
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير61.187.79
مطاحن ومخابز شمال القاهرة24.67.66
العربية للصناعات الهندسية2.316.94
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية54.875.3
الاهلي للتنمية والاستثمار17.695.11
البدر للبلاستيك1.664.93
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.1284.93
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.4514.61
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.7164.53
اجواء للصناعات الغذائية - مصر19.964.18
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.6374.08
سماد مصر (ايجيفرت)13.563.75
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية98.913.4
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.042.54
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير16.392.37
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.0942.24
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.2522.04
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.032.03
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.11.9
مطاحن ومخابز الاسكندرية14.061.81
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية4.151.72
النعيم القابضة للاستثمارات0.1841.66
شركة النصر للأعمال المدنية39.621.56
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة46.361.51
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.851.48
اميرالد للاستثمار العقاري4.221.44
جهينة للصناعات الغذائية5.521.28
دلتا للانشاء والتعمير18.911.23
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى4.261.19
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.251.16
القاهرة للزيوت والصابون6.210.98
الشرقية - ايسترن كومباني11.640.87
مصر للفنادق13.420.75
البنك المصري لتنمية الصادرات12.930.7
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.750.62
العامة لصناعة الورق - راكتا10.10.6
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.980.59
بنك كريدي اجريكول مصر22.840.57
اوراسكوم للتنمية مصر5.30.57
غاز مصر33.150.39
جلاكسو سميثكلاين35.860.39
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.450.29
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية8.050.25
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8440.24
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو76.750.2
العربية للاسمنت5.070.2
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية29.290.17
بالم هيلز للتعمير1.9110.16
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.780.13
الملتقي العربي للاستثمارات3.42-8.06
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.29-7.14
تنمية للاستثمار العقاري3.45-5.74
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.143-4.67
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30.04-4.42
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"20.06-4.39
الحديد والصلب المصرية1.571-4.38
الدولية للأسمدة والكيماويات5.46-4.38
المصرية للمنتجعات السياحية1.674-4.34
سبيد ميديكال2.21-4.33
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.412-4.19
المصرية للدواجن4.14-4.17
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.259-4.07
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.497-4.05
بنك الكويت الوطنى - مصر45.23-3.99
مصر للاسمنت - قنا11.49-3.93
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.46-3.92
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.102-3.84
الاهرام للطباعة و التغليف10.22-3.68
ليسيكو مصر5.39-3.58
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.22-3.56
التعمير والاستشارات الهندسية20.97-3.54
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون4.93-3.33
البويات والصناعات الكيماوية - باكين24.87-3.12
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.21-3.07
النساجون الشرقيون للسجاد7.9-3.07
القاهرة للدواجن3.02-2.89
العبور للاستثمار العقارى40.91-2.83
بلتون المالية القابضة2.06-2.83
مصر للالومنيوم16.17-2.71
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.153-2.7
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.04-2.65
دايس للملابس الجاهزة1.196-2.61
الاسماعيلية مصر للدواجن4.7-2.49
بى انفستمنتس القابضه12.12-2.42
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.812-2.4
المتحدة للاسكان والتعمير4.14-2.36
المنصورة للدواجن29.55-2.22
سيدى كرير للبتروكيماويات11.72-2.17
المجموعه المصريه العقاريه5.89-2.16
شارم دريمز للاستثمار السياحى13.71-2.14
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.09-2.12
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل34.07-2.07
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي100.91-2.04
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.555-1.95
المالية و الصناعية المصرية12.81-1.91
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.12-1.9
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.149-1.88
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.791-1.86
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29-1.83
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.491-1.8
جنوب الوادى للاسمنت1.697-1.79
الدولية للصناعات الطبية ايكمي3.35-1.76
الشمس للاسكان والتعمير5.17-1.71
ايديتا للصناعات الغذائية7.94-1.61
القناة للتوكيلات الملاحية13.05-1.58
الكابلات الكهربائية المصرية0.377-1.57
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية379.83-1.55
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.17-1.55
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.4-1.55
العالمية للاستثمار والتنمية42.19-1.54
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي70.75-1.53
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.21-1.53
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.194-1.52
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.717-1.44
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.08-1.42
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية26.3-1.42
الالومنيوم العربية28.62-1.41
اوراسكوم المالية القابضة0.281-1.4
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.1-1.27
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.64-1.23
العربية للمحابس1.619-1.22
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.751-1.18
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.678-1.17
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.37-1.17
اسيك للتعدين - اسكوم7.62-1.17
جى بى اوتو3.37-1.17
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.47-1.11
اودن للاستثمارات المالية7.15-1.11
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.59-1.1
العربية لحليج الأقطان1.713-1.1
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.35-1.09
راية القابضة للأستثمارات المالية2.78-1.07
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.37-1.04
المجموعه الماليه هيرمس القابضه12.92-1
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف49.5-1
مطاحن مصر العليا79.81-0.98
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.72-0.93
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي73.1-0.89
ابن سينا فارما3.59-0.83
القاهرة للاسكان والتعمير30.19-0.82
الدلتا للسكر8.51-0.82
حديد عز12.07-0.82
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.09-0.81
العبوات الطبية0.499-0.8
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.677-0.73
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.3-0.62
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.23-0.62
السويدى اليكتريك8.02-0.62
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.166-0.6
مصر لصناعة الكيماويات10.87-0.55
رواد السياحة - رواد43.36-0.53
مصر بنى سويف للاسمنت18.68-0.53
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.124-0.44
القابضة المصرية الكويتية0.971-0.41
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.06-0.38
المصرية للاتصالات13.1-0.38
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.61-0.38
البنك التجاري الدولي (مصر)54.02-0.3
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية17.17-0.29
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.91-0.16
بنك قطر الوطني الاهلي16.5
بنك البركة مصر12.36
البنك المصري الخليجي0.39
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.36
بنك التعمير والاسكان31.59
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.95
إعمار مصر للتنمية2.32
ريكاب للاستثمارات المالية5.54
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.07
عبر المحيطات للسياحه0.062
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)3.99
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.785
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.41
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية33.05
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن مصر الوسطي29.01
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا95
عبور لاند للصناعات الغذائية5.7
مصر للاسواق الحرة7.15
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.76
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.5
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.25
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.61
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.672
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.206
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات10.87
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.706
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.74
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.296
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.08
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.11
اسمنت سيناء6.19
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.59
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.2
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.11
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية133.14
مستشفى النزهه الدولي9.82
شركة مستشفي كليوباترا4.34
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.9
اقرأ أيضا  هبوط عنيف لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

بيانات البورصة المصرية اليوم

وشهدت جلسة اليوم تراجعات جماعية للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر الثلاثيني EGX30 بنسبة 0.31%، مغلقا عند 10154 نقطة.

كما هبط ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، مغلقا عند مستوى 2296 نقطة.

كما تراجع مؤشر البورصة المصرية المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.89% إلى مستوى 3224 نقطة.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 8-7-2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

شراكة بين «فاليو» و«لاند مارك» لتسهيل تمويل عمليات البيع بالقسط

مصطفى طلعت 5:52 م, الأحد, 11 يوليو 21

البنك العربي الأفريقي يدرس عودة إقراض شركات السمسرة

منى عبدالباري 3:38 م, الأحد, 11 يوليو 21

مصرف أبو ظبي الإسلامي يوافق على تأسيس شركة صكوك برأسمال 10 ملايين جنيه

رجب عزالدين 3:18 م, الأحد, 11 يوليو 21

«شنايدر اليكتريك»: استثماراتنا الحالية في السوق المصرية 280 مليون يورو

صفية حمدي 2:10 م, الأحد, 11 يوليو 21

راية لخدمات الاتصالات تعتمد القيمة العادلة لشركة بحرينية بقيمة 15.7 مليون دولار

رجب عزالدين 1:50 م, الأحد, 11 يوليو 21

بورتو جروب تفصح عن شراء أسماك الإماراتية حصة جديدة بقيمة 14 مليون جنيه

رجب عزالدين 12:54 م, الأحد, 11 يوليو 21