أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 11-7-2021

نوعت قائمة الأسهم الأعلى بين قطاعات الطباعة، واستصلاح الأراضي

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، بين قطاعات الطباعة، واستصلاح الأراضي، والصناعة، والأغذية، في مقابل استحواذ قطاعات الاستثمارات المالية غير المصرفية، ومواد التشييد والبناء، والاستثمار العقاري، والأغذية أيضا على قائمة الأسهم الأعلى هبوطا، وذلك بنهاية جلسة اكتست فيها جميع مؤشرات البورصة المصرية باللون الأحمر.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع 107 سهمًا، فيما ارتفع سعر 47 سهمًا، وثبت سعر 36 الباقية.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك، صاعدا نحو 10%، إلى مستوى 7.6 جنيه، وسهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة صعود 9.9% إلى مستوى 25 جنيه، وسهم العربية لاستصلاح الأراضي مرتقعا 9.6% مغلقا عند مستوى 34 جنيها.

ورابعا في الأسهم الأعلى صعودا في البورصة المصرية جاء سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” بنسبة 9%، مغلقا عند 32.8 جنيه، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بـ 7.8%، إلى مستوى 61.18 جنيه.

وفي الأسهم الأعلى هبوطا تصدر القائمة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 8.1%، إلى مستوى 3.42 جنيه، ثم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 7.14%، بقيمة 4.29 جنيه، وسهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 5.74% إلى مستوى 3.5 جنيه.

ورابعا جاء سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 4.4%، إلى مستوى 30 جنيه، ثم أخيرا جاء سهم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري – باندا" خاسرا 4.39%، منهيا التداولات عند 20 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء سهم بنك التعمير والإسكان عند 31.59 جنيه، وسهم مطاحن مصر الوسطى بـ 29 جنيه، وسهم مصر للأسواق الحرة بـ 7 جنيه، وسهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بـ 7.7 جنيه، ومطاحن مخابز جنوب القاهرة والجيزة بـ 17.8 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 7.62 9.96 دلتا للطباعة والتغليف 25 9.94 العربية لاستصلاح الاراضي 34.16 9.63 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 32.77 9.02 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 61.18 7.79 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 24.6 7.66 العربية للصناعات الهندسية 2.31 6.94 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 54.87 5.3 الاهلي للتنمية والاستثمار 17.69 5.11 البدر للبلاستيك 1.66 4.93 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.128 4.93 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.451 4.61 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.716 4.53 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 19.96 4.18 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.637 4.08 سماد مصر (ايجيفرت) 13.56 3.75 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 98.91 3.4 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.04 2.54 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 16.39 2.37 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.094 2.24 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.252 2.04 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.03 2.03 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.1 1.9 مطاحن ومخابز الاسكندرية 14.06 1.81 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 4.15 1.72 النعيم القابضة للاستثمارات 0.184 1.66 شركة النصر للأعمال المدنية 39.62 1.56 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 46.36 1.51 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.85 1.48 اميرالد للاستثمار العقاري 4.22 1.44 جهينة للصناعات الغذائية 5.52 1.28 دلتا للانشاء والتعمير 18.91 1.23 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 4.26 1.19 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.25 1.16 القاهرة للزيوت والصابون 6.21 0.98 الشرقية - ايسترن كومباني 11.64 0.87 مصر للفنادق 13.42 0.75 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.93 0.7 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.75 0.62 العامة لصناعة الورق - راكتا 10.1 0.6 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.98 0.59 بنك كريدي اجريكول مصر 22.84 0.57 اوراسكوم للتنمية مصر 5.3 0.57 غاز مصر 33.15 0.39 جلاكسو سميثكلاين 35.86 0.39 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.45 0.29 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 8.05 0.25 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.844 0.24 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 76.75 0.2 العربية للاسمنت 5.07 0.2 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 29.29 0.17 بالم هيلز للتعمير 1.911 0.16 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.78 0.13 الملتقي العربي للاستثمارات 3.42 -8.06 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.29 -7.14 تنمية للاستثمار العقاري 3.45 -5.74 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.143 -4.67 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30.04 -4.42 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20.06 -4.39 الحديد والصلب المصرية 1.571 -4.38 الدولية للأسمدة والكيماويات 5.46 -4.38 المصرية للمنتجعات السياحية 1.674 -4.34 سبيد ميديكال 2.21 -4.33 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.412 -4.19 المصرية للدواجن 4.14 -4.17 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.259 -4.07 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.497 -4.05 بنك الكويت الوطنى - مصر 45.23 -3.99 مصر للاسمنت - قنا 11.49 -3.93 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 14.46 -3.92 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.102 -3.84 الاهرام للطباعة و التغليف 10.22 -3.68 ليسيكو مصر 5.39 -3.58 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.22 -3.56 التعمير والاستشارات الهندسية 20.97 -3.54 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 4.93 -3.33 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 24.87 -3.12 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.21 -3.07 النساجون الشرقيون للسجاد 7.9 -3.07 القاهرة للدواجن 3.02 -2.89 العبور للاستثمار العقارى 40.91 -2.83 بلتون المالية القابضة 2.06 -2.83 مصر للالومنيوم 16.17 -2.71 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.153 -2.7 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.04 -2.65 دايس للملابس الجاهزة 1.196 -2.61 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.7 -2.49 بى انفستمنتس القابضه 12.12 -2.42 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.812 -2.4 المتحدة للاسكان والتعمير 4.14 -2.36 المنصورة للدواجن 29.55 -2.22 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.72 -2.17 المجموعه المصريه العقاريه 5.89 -2.16 شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.71 -2.14 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.09 -2.12 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 34.07 -2.07 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 100.91 -2.04 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.555 -1.95 المالية و الصناعية المصرية 12.81 -1.91 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.12 -1.9 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.149 -1.88 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.791 -1.86 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 -1.83 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.491 -1.8 جنوب الوادى للاسمنت 1.697 -1.79 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.35 -1.76 الشمس للاسكان والتعمير 5.17 -1.71 ايديتا للصناعات الغذائية 7.94 -1.61 القناة للتوكيلات الملاحية 13.05 -1.58 الكابلات الكهربائية المصرية 0.377 -1.57 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 379.83 -1.55 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.17 -1.55 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.4 -1.55 العالمية للاستثمار والتنمية 42.19 -1.54 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 70.75 -1.53 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.21 -1.53 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.194 -1.52 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.717 -1.44 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.08 -1.42 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 26.3 -1.42 الالومنيوم العربية 28.62 -1.41 اوراسكوم المالية القابضة 0.281 -1.4 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.1 -1.27 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.64 -1.23 العربية للمحابس 1.619 -1.22 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.751 -1.18 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.678 -1.17 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.37 -1.17 اسيك للتعدين - اسكوم 7.62 -1.17 جى بى اوتو 3.37 -1.17 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.47 -1.11 اودن للاستثمارات المالية 7.15 -1.11 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.59 -1.1 العربية لحليج الأقطان 1.713 -1.1 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.35 -1.09 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.78 -1.07 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.37 -1.04 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 12.92 -1 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 49.5 -1 مطاحن مصر العليا 79.81 -0.98 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.72 -0.93 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 73.1 -0.89 ابن سينا فارما 3.59 -0.83 القاهرة للاسكان والتعمير 30.19 -0.82 الدلتا للسكر 8.51 -0.82 حديد عز 12.07 -0.82 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.09 -0.81 العبوات الطبية 0.499 -0.8 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.677 -0.73 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.3 -0.62 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.23 -0.62 السويدى اليكتريك 8.02 -0.62 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.166 -0.6 مصر لصناعة الكيماويات 10.87 -0.55 رواد السياحة - رواد 43.36 -0.53 مصر بنى سويف للاسمنت 18.68 -0.53 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.124 -0.44 القابضة المصرية الكويتية 0.971 -0.41 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.06 -0.38 المصرية للاتصالات 13.1 -0.38 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.61 -0.38 البنك التجاري الدولي (مصر) 54.02 -0.3 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 17.17 -0.29 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.91 -0.16 بنك قطر الوطني الاهلي 16.5 بنك البركة مصر 12.36 البنك المصري الخليجي 0.39 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.36 بنك التعمير والاسكان 31.59 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.95 إعمار مصر للتنمية 2.32 ريكاب للاستثمارات المالية 5.54 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.07 عبر المحيطات للسياحه 0.062 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 3.99 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.785 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.41 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 33.05 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن مصر الوسطي 29.01 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.7 مصر للاسواق الحرة 7.15 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.76 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.5 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.25 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.61 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.672 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.206 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 10.87 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.706 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.74 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.296 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.08 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.11 اسمنت سيناء 6.19 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.59 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.2 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.11 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 133.14 مستشفى النزهه الدولي 9.82 شركة مستشفي كليوباترا 4.34 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.9

بيانات البورصة المصرية اليوم

وشهدت جلسة اليوم تراجعات جماعية للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر الثلاثيني EGX30 بنسبة 0.31%، مغلقا عند 10154 نقطة.

كما هبط ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، مغلقا عند مستوى 2296 نقطة.

كما تراجع مؤشر البورصة المصرية المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.89% إلى مستوى 3224 نقطة.