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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-7-2021

السوق أنهت تعاملات اليوم على هبوط جماعي
أسماء السيد 6:08 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 6:08 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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هيمن التراجع على غالبية أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 6-7-2021، نظرًا للضغط البيعي من جانب المستثمرين الأجانب والمصريين. يأتي ذلك في إطار الخدمة الدورية التي تقدمها بوابة “المال الإلكترونية” لأسعار أسهم الشركات المقيدة بـ”السوق الرئيسية” و”سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 194 سهمًا، هيمن الهبوط على أسعار 154 سهمًا، وصعدت أسعار 16 أخرى، وظلت أسعار 24 سهمًا على استقرار سعري دون أية تغيرات.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-7-2021:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
بنك الكويت الوطنى - مصر42.498.92
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي97.818.11
رواد السياحة - رواد36.567.18
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير15.026.07
شارم دريمز للاستثمار السياحى12.095.87
المنصورة للدواجن26.755.07
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى3.824.95
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.7854.81
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.714.8
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية29.993.41
البدر للبلاستيك1.4553.05
الدولية للصناعات الطبية ايكمي3.392.42
العربية للاسمنت5.322.11
العالمية للاستثمار والتنمية38.822.05
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.62.03
الدولية للأسمدة والكيماويات5.581.64
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة44.671.45
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل35.141.15
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7770.52
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.570.35
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.5170.26
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.320.16
القابضة المصرية الكويتية0.9820.1
الملتقي العربي للاستثمارات4.65-9.53
العربية للخزف - سيراميكا ريماس5.65-7.68
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)31.06-7.56
العربية لاستصلاح الاراضي30.39-7.21
العامة لصناعة الورق - راكتا10.22-7.09
الالومنيوم العربية30.23-6.87
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.45-6.83
مطاحن ومخابز شمال القاهرة23.39-6.63
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.11-6.11
جنوب الوادى للاسمنت1.793-6.08
التعمير والاستشارات الهندسية22.07-6.05
بلتون المالية القابضة2.02-6.05
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.277-5.83
سبيد ميديكال2.3-5.74
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.524-5.59
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.813-5.57
ليسيكو مصر5.79-5.55
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.35-5.43
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.68-5.4
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.511-5.37
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.283-5.35
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.437-5.21
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.26-5.04
المصرية للمنتجعات السياحية1.674-4.99
حديد عز12.26-4.96
اسمنت سيناء6.19-4.92
العربية للمحابس1.672-4.84
الشمس للاسكان والتعمير5.12-4.83
راية القابضة للأستثمارات المالية2.76-4.83
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.98-4.81
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات32.23-4.73
بنك البركة مصر12.36-4.7
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.72-4.64
اجواء للصناعات الغذائية - مصر20.81-4.63
العربية لحليج الأقطان1.758-4.61
العبور للاستثمار العقارى41.62-4.59
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.28-4.59
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.15-4.55
سماد مصر (ايجيفرت)12.34-4.49
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.02-4.49
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.26-4.48
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.15-4.46
الحديد والصلب المصرية1.736-4.41
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.244-4.38
اودن للاستثمارات المالية7.2-4.38
دايس للملابس الجاهزة1.237-4.33
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.31-4.32
اميرالد للاستثمار العقاري4.23-4.3
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.869-4.3
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.736-4.29
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"21.07-4.23
النعيم القابضة للاستثمارات0.181-4.23
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.16-4.21
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.844-4.2
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.688-4.18
مصر للالومنيوم16.98-4.18
ريكاب للاستثمارات المالية5.77-4.15
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.658-4.08
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.13-4.05
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.51-4.04
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.16-3.97
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.67-3.95
العربية للصناعات الهندسية2.038-3.91
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.46-3.89
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.066-3.88
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.585-3.88
المالية و الصناعية المصرية13.44-3.86
سيدى كرير للبتروكيماويات11.77-3.84
العبوات الطبية0.506-3.8
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.748-3.69
الدلتا للسكر8.89-3.68
جهينة للصناعات الغذائية5.57-3.63
الكابلات الكهربائية المصرية0.385-3.51
دلتا للانشاء والتعمير19.55-3.5
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.703-3.43
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.053-3.39
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.201-3.37
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.73-3.3
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.01-3.26
الاسماعيلية مصر للدواجن4.82-3.21
السويدى اليكتريك8.14-3.21
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.05-3.17
النساجون الشرقيون للسجاد8.29-3.15
اسيك للتعدين - اسكوم7.73-3.13
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.45-3.09
مصر للاسمنت - قنا12.3-3.07
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.608-3.03
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.042-2.98
إعمار مصر للتنمية2.31-2.94
بنك كريدي اجريكول مصر22.98-2.92
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.271-2.87
بى انفستمنتس القابضه12.98-2.84
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.17-2.82
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.32-2.76
البويات والصناعات الكيماوية - باكين24.99-2.76
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية387.22-2.75
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.18-2.75
اوراسكوم المالية القابضة0.287-2.71
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4-2.68
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية33.85-2.67
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.1-2.67
ابن سينا فارما3.66-2.66
مصر لصناعة الكيماويات11-2.65
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.2-2.62
القناة للتوكيلات الملاحية13.14-2.59
تنمية للاستثمار العقاري3.8-2.56
جى بى اوتو3.44-2.55
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو75.77-2.48
مصر بنى سويف للاسمنت19.31-2.43
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.85-2.43
شركة مستشفي كليوباترا4.41-2.43
الاهرام للطباعة و التغليف10.74-2.36
المصرية للاتصالات13.13-2.31
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية8.22-2.26
القاهرة للدواجن3.03-2.26
بنك التعمير والاسكان31.36-2.24
مستشفى النزهه الدولي10.02-2.24
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.63-2.23
القاهرة للزيوت والصابون6.22-2.2
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.45-2.14
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.3-2.08
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية8.99-2.07
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.36-2
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.74-1.98
الشرقية - ايسترن كومباني11.51-1.96
الاهلي للتنمية والاستثمار17.03-1.9
بنك قطر الوطني الاهلي16.42-1.85
ايديتا للصناعات الغذائية8.07-1.82
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.152-1.79
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.168-1.75
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.45-1.72
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية99.56-1.71
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.71-1.66
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.95-1.63
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير55.92-1.62
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي73.34-1.58
اوراسكوم للتنمية مصر5.34-1.48
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)3.99-1.48
القاهرة للاسكان والتعمير28.51-1.45
المصرية للدواجن4.23-1.4
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية133.14-1.39
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية53.46-1.38
جلاكسو سميثكلاين36.09-1.31
البنك المصري لتنمية الصادرات12.95-1.15
مطاحن ومخابز الاسكندرية14.05-1.06
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.47-1.04
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.87-1.02
المتحدة للاسكان والتعمير4.24-0.93
بالم هيلز للتعمير1.824-0.87
شركة النصر للأعمال المدنية37.64-0.87
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية25.12-0.83
البنك التجاري الدولي (مصر)52.73-0.73
المجموعه المصريه العقاريه5.47-0.73
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.25-0.61
البنك المصري الخليجي0.389-0.51
غاز مصر32.86-0.39
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي69.77-0.19
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.49-0.17
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.99-0.06
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.03
مصر للفنادق13.99
عبر المحيطات للسياحه0.062
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا95.18
مطاحن مصر العليا80.6
عبور لاند للصناعات الغذائية5.85
مصر للزيوت و الصابون21.45
مصر للاسواق الحرة7.15
فرتيكا للصناعة و التجارة5.21
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.5
المهندس للتأمين17.1
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل64.47
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.25
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.672
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.16
كونتكت المالية القابضة4
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.651
جولدن تكس للاصواف6.42
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.11
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.64
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.68
دلتا للطباعة والتغليف22.74
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف53.01
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فيما بلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.87% عند 10154 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.49% إلى 2292 نقطة.

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وتراجع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.52% إلى 3229 نقطة.

أداء البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

كما أنهت جلسة الأحد، على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 896 مليون جنيه على الأسهم.

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ويتوقع خبراء تحليل مالى تحركات عرضية ضيقة النطاق فى البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالى، وسط أداء إيجابى انتقائى للقطاعات، وبعض الأسهم القيادية.

ويرى الخبراء ضعفًا واضحًا للسيولة فى السوق، مع تركّزها فى قطاعات معينة، نتيجة تحفظ المستثمرين بسبب الأوضاع المحيطة فى سوق الأسهم.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إن تعاملات الأسبوع الحالى ستشهد ارتفاعًا فى النصف الأول من الأسبوع الحالى، بينما يشهد النصف الثانى من الأسبوع عمليات جنى أرباح، وتراجعات.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى ضيق بين 10080 و 10350 نقطة، خلال الأسبوع الحالى، لافتًا إلى أن استقرار سهم البنك التجارى الدولى أعلى منطقة 52.80 جنيه، سيتجه به نحو 57 جنيهًا.

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بقلم أسماء السيد

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