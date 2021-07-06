السوق أنهت تعاملات اليوم على هبوط جماعي

هيمن التراجع على غالبية أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 6-7-2021، نظرًا للضغط البيعي من جانب المستثمرين الأجانب والمصريين. يأتي ذلك في إطار الخدمة الدورية التي تقدمها بوابة “المال الإلكترونية” لأسعار أسهم الشركات المقيدة بـ”السوق الرئيسية” و”سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 194 سهمًا، هيمن الهبوط على أسعار 154 سهمًا، وصعدت أسعار 16 أخرى، وظلت أسعار 24 سهمًا على استقرار سعري دون أية تغيرات.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-7-2021:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير بنك الكويت الوطنى - مصر 42.49 8.92 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 97.81 8.11 رواد السياحة - رواد 36.56 7.18 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 15.02 6.07 شارم دريمز للاستثمار السياحى 12.09 5.87 المنصورة للدواجن 26.75 5.07 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 3.82 4.95 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.785 4.81 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.71 4.8 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 29.99 3.41 البدر للبلاستيك 1.455 3.05 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.39 2.42 العربية للاسمنت 5.32 2.11 العالمية للاستثمار والتنمية 38.82 2.05 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 14.6 2.03 الدولية للأسمدة والكيماويات 5.58 1.64 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 44.67 1.45 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35.14 1.15 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.777 0.52 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.57 0.35 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.517 0.26 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.32 0.16 القابضة المصرية الكويتية 0.982 0.1 الملتقي العربي للاستثمارات 4.65 -9.53 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 5.65 -7.68 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 31.06 -7.56 العربية لاستصلاح الاراضي 30.39 -7.21 العامة لصناعة الورق - راكتا 10.22 -7.09 الالومنيوم العربية 30.23 -6.87 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.45 -6.83 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 23.39 -6.63 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.11 -6.11 جنوب الوادى للاسمنت 1.793 -6.08 التعمير والاستشارات الهندسية 22.07 -6.05 بلتون المالية القابضة 2.02 -6.05 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.277 -5.83 سبيد ميديكال 2.3 -5.74 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.524 -5.59 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.813 -5.57 ليسيكو مصر 5.79 -5.55 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.35 -5.43 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.68 -5.4 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.511 -5.37 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.283 -5.35 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.437 -5.21 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.26 -5.04 المصرية للمنتجعات السياحية 1.674 -4.99 حديد عز 12.26 -4.96 اسمنت سيناء 6.19 -4.92 العربية للمحابس 1.672 -4.84 الشمس للاسكان والتعمير 5.12 -4.83 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.76 -4.83 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.98 -4.81 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 32.23 -4.73 بنك البركة مصر 12.36 -4.7 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.72 -4.64 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 20.81 -4.63 العربية لحليج الأقطان 1.758 -4.61 العبور للاستثمار العقارى 41.62 -4.59 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.28 -4.59 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.15 -4.55 سماد مصر (ايجيفرت) 12.34 -4.49 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.02 -4.49 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.26 -4.48 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.15 -4.46 الحديد والصلب المصرية 1.736 -4.41 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.244 -4.38 اودن للاستثمارات المالية 7.2 -4.38 دايس للملابس الجاهزة 1.237 -4.33 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.31 -4.32 اميرالد للاستثمار العقاري 4.23 -4.3 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.869 -4.3 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.736 -4.29 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 21.07 -4.23 النعيم القابضة للاستثمارات 0.181 -4.23 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.16 -4.21 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.844 -4.2 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.688 -4.18 مصر للالومنيوم 16.98 -4.18 ريكاب للاستثمارات المالية 5.77 -4.15 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.658 -4.08 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.13 -4.05 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.51 -4.04 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.16 -3.97 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.67 -3.95 العربية للصناعات الهندسية 2.038 -3.91 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.46 -3.89 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.066 -3.88 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.585 -3.88 المالية و الصناعية المصرية 13.44 -3.86 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.77 -3.84 العبوات الطبية 0.506 -3.8 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.748 -3.69 الدلتا للسكر 8.89 -3.68 جهينة للصناعات الغذائية 5.57 -3.63 الكابلات الكهربائية المصرية 0.385 -3.51 دلتا للانشاء والتعمير 19.55 -3.5 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.703 -3.43 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.053 -3.39 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.201 -3.37 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.73 -3.3 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.01 -3.26 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.82 -3.21 السويدى اليكتريك 8.14 -3.21 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.05 -3.17 النساجون الشرقيون للسجاد 8.29 -3.15 اسيك للتعدين - اسكوم 7.73 -3.13 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.45 -3.09 مصر للاسمنت - قنا 12.3 -3.07 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.608 -3.03 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.042 -2.98 إعمار مصر للتنمية 2.31 -2.94 بنك كريدي اجريكول مصر 22.98 -2.92 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.271 -2.87 بى انفستمنتس القابضه 12.98 -2.84 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.17 -2.82 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.32 -2.76 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 24.99 -2.76 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 387.22 -2.75 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.18 -2.75 اوراسكوم المالية القابضة 0.287 -2.71 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4 -2.68 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 33.85 -2.67 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.1 -2.67 ابن سينا فارما 3.66 -2.66 مصر لصناعة الكيماويات 11 -2.65 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.2 -2.62 القناة للتوكيلات الملاحية 13.14 -2.59 تنمية للاستثمار العقاري 3.8 -2.56 جى بى اوتو 3.44 -2.55 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 75.77 -2.48 مصر بنى سويف للاسمنت 19.31 -2.43 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.85 -2.43 شركة مستشفي كليوباترا 4.41 -2.43 الاهرام للطباعة و التغليف 10.74 -2.36 المصرية للاتصالات 13.13 -2.31 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 8.22 -2.26 القاهرة للدواجن 3.03 -2.26 بنك التعمير والاسكان 31.36 -2.24 مستشفى النزهه الدولي 10.02 -2.24 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.63 -2.23 القاهرة للزيوت والصابون 6.22 -2.2 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.45 -2.14 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.3 -2.08 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.99 -2.07 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.36 -2 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.74 -1.98 الشرقية - ايسترن كومباني 11.51 -1.96 الاهلي للتنمية والاستثمار 17.03 -1.9 بنك قطر الوطني الاهلي 16.42 -1.85 ايديتا للصناعات الغذائية 8.07 -1.82 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.152 -1.79 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.168 -1.75 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.45 -1.72 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 99.56 -1.71 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.71 -1.66 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.95 -1.63 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 55.92 -1.62 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 73.34 -1.58 اوراسكوم للتنمية مصر 5.34 -1.48 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 3.99 -1.48 القاهرة للاسكان والتعمير 28.51 -1.45 المصرية للدواجن 4.23 -1.4 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 133.14 -1.39 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 53.46 -1.38 جلاكسو سميثكلاين 36.09 -1.31 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.95 -1.15 مطاحن ومخابز الاسكندرية 14.05 -1.06 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.47 -1.04 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.87 -1.02 المتحدة للاسكان والتعمير 4.24 -0.93 بالم هيلز للتعمير 1.824 -0.87 شركة النصر للأعمال المدنية 37.64 -0.87 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 25.12 -0.83 البنك التجاري الدولي (مصر) 52.73 -0.73 المجموعه المصريه العقاريه 5.47 -0.73 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.25 -0.61 البنك المصري الخليجي 0.389 -0.51 غاز مصر 32.86 -0.39 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 69.77 -0.19 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.49 -0.17 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.99 -0.06 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.03 مصر للفنادق 13.99 عبر المحيطات للسياحه 0.062 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95.18 مطاحن مصر العليا 80.6 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.85 مصر للزيوت و الصابون 21.45 مصر للاسواق الحرة 7.15 فرتيكا للصناعة و التجارة 5.21 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.5 المهندس للتأمين 17.1 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 64.47 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.25 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.672 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.16 كونتكت المالية القابضة 4 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.651 جولدن تكس للاصواف 6.42 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.11 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.64 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.68 دلتا للطباعة والتغليف 22.74 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 53.01

فيما بلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.87% عند 10154 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.49% إلى 2292 نقطة.

وتراجع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.52% إلى 3229 نقطة.

أداء البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

كما أنهت جلسة الأحد، على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 896 مليون جنيه على الأسهم.

ويتوقع خبراء تحليل مالى تحركات عرضية ضيقة النطاق فى البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالى، وسط أداء إيجابى انتقائى للقطاعات، وبعض الأسهم القيادية.

ويرى الخبراء ضعفًا واضحًا للسيولة فى السوق، مع تركّزها فى قطاعات معينة، نتيجة تحفظ المستثمرين بسبب الأوضاع المحيطة فى سوق الأسهم.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إن تعاملات الأسبوع الحالى ستشهد ارتفاعًا فى النصف الأول من الأسبوع الحالى، بينما يشهد النصف الثانى من الأسبوع عمليات جنى أرباح، وتراجعات.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى ضيق بين 10080 و 10350 نقطة، خلال الأسبوع الحالى، لافتًا إلى أن استقرار سهم البنك التجارى الدولى أعلى منطقة 52.80 جنيه، سيتجه به نحو 57 جنيهًا.