أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-6-2021

تربع سهم شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية على المركز الأول فى قائمة أسهم البورصة المصرية الأكثر ارتفاعًا بنهاية جلسة اليوم

هبطت أسعار معظم الأسهم بعد أن سيطر التباين على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021 على خلفية سيطرة البيع على اتجاهات الأجانب. وأظهرت البيانات بلوغ قيمة التداولات على الأسهم في بورصة مصر 1.6 مليار جنيه. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى 651.7 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات اليوم ارتفع سعر 82 سهمًا فى بورصة مصر، فيما انخفض سعر 83 أخرى، ولم تتغير أسعار 30 سهمًا عن مستويات أسعار الأمس الثلاثاء.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 23-6-2021:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 22.37 9.98 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 50.52 9.73 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 26.13 9.38 العربية لاستصلاح الاراضي 24.71 7.67 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 78.35 6.56 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 42.09 6.26 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.178 5.46 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.23 5.43 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.67 4.94 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.52 4.88 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.251 4.86 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.17 4.73 القاهرة للزيوت والصابون 6.23 4.71 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.04 4.66 البدر للبلاستيك 1.037 4.54 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.955 4.37 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.37 4.33 مصر بنى سويف للاسمنت 18.94 4.24 الدلتا للسكر 8.79 4.15 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 26.89 3.9 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 66.85 3.68 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.41 3.65 الالومنيوم العربية 30.72 3.61 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.303 3.41 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.75 3.38 مصر للاسمنت - قنا 10.46 3.36 حديد عز 13.91 3.34 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 419.67 3.3 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.25 3 شارم دريمز للاستثمار السياحى 11.77 2.97 اميرالد للاستثمار العقاري 4.91 2.94 سيدى كرير للبتروكيماويات 12.39 2.91 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 17.04 2.9 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.088 2.84 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.737 2.65 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.94 2.65 سماد مصر (ايجيفرت) 10.52 2.63 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.99 2.57 المصرية للدواجن 4.07 2.52 العربية للاسمنت 4.88 2.52 شركة مستشفي كليوباترا 4.48 2.52 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 64.01 2.48 القاهرة للاسكان والتعمير 25.76 2.3 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.643 2.23 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.954 2.03 مطاحن مصر العليا 81.33 1.98 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.7 1.95 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.7 1.83 دلتا للانشاء والتعمير 21.51 1.8 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.152 1.77 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.306 1.71 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.62 1.69 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.3 1.67 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.76 1.62 ريكاب للاستثمارات المالية 5.2 1.56 العربية للصناعات الهندسية 1.749 1.39 جنوب الوادى للاسمنت 1.783 1.36 إعمار مصر للتنمية 2.32 1.31 المتحدة للاسكان والتعمير 4.37 1.16 النساجون الشرقيون للسجاد 7.9 1.15 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 19.49 1.14 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.476 1.06 مصر للالومنيوم 17.98 1.01 العالمية للاستثمار والتنمية 44.95 0.9 القناة للتوكيلات الملاحية 13.79 0.88 العبور للاستثمار العقارى 45.37 0.87 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.04 0.87 ايديتا للصناعات الغذائية 8.18 0.86 البنك التجاري الدولي (مصر) 51.67 0.8 الحديد والصلب المصرية 1.938 0.78 الكابلات الكهربائية المصرية 0.412 0.73 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.79 0.63 الاهلي للتنمية والاستثمار 18.11 0.61 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35.34 0.6 النعيم القابضة للاستثمارات 0.171 0.59 السويدى اليكتريك 8.54 0.59 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.23 0.58 ابن سينا فارما 3.63 0.55 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17 0.53 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.723 0.53 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.37 0.51 جلاكسو سميثكلاين 36.95 0.43 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.733 0.41 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.16 0.36 جهينة للصناعات الغذائية 5.79 0.35 بالم هيلز للتعمير 1.802 0.33 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.67 0.29 المجموعه المصريه العقاريه 5.76 0.17 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.02 0.17 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.167 -9.74 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.776 -9.56 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 27.22 -8.84 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 6.93 -7.35 الملتقي العربي للاستثمارات 5.91 -6.78 تنمية للاستثمار العقاري 3.77 -5.75 العامة للصوامع والتخزين 48.02 -5.32 العربية للمحابس 1.711 -5.26 رواد السياحة - رواد 40.15 -4.93 بلتون المالية القابضة 2.44 -4.69 المنصورة للدواجن 20.45 -4.66 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 65.83 -4.65 الاهرام للطباعة و التغليف 11.33 -4.39 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.289 -4.31 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.5 -4.21 اكتوبر فارما 96.14 -3.86 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.604 -3.82 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.23 -3.36 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.1 -3.14 اسمنت سيناء 6.74 -3.02 العبوات الطبية 0.536 -2.9 ليسيكو مصر 5.28 -2.76 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.16 -2.7 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.01 -2.59 التعمير والاستشارات الهندسية 21.9 -2.54 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.74 -2.49 المصرية للمنتجعات السياحية 1.735 -2.42 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.09 -2.4 العامة لصناعة الورق - راكتا 9.3 -2.21 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.322 -2.13 بنك التعمير والاسكان 31.76 -1.95 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.01 -1.85 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30.19 -1.82 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 21.4 -1.79 شركة النصر للأعمال المدنية 34.71 -1.7 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.591 -1.5 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.34 -1.48 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 72.4 -1.47 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.56 -1.45 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.42 -1.44 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.89 -1.37 الشمس للاسكان والتعمير 5.27 -1.31 غاز مصر 33.26 -1.31 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.25 -1.22 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.36 -1.13 اودن للاستثمارات المالية 7.08 -1.12 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.631 -1.1 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.63 -1.09 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 43.24 -1.03 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 15.48 -1.02 البنك المصري الخليجي 0.393 -1.01 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.75 -0.96 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 97.5 -0.94 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.76 -0.91 اوراسكوم للتنمية مصر 5.71 -0.87 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.92 -0.81 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 25 -0.79 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.87 -0.77 اسيك للتعدين - اسكوم 7.99 -0.75 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.09 -0.73 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.755 -0.66 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.5 -0.61 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.162 -0.6 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.167 -0.6 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 45.77 -0.59 القابضة المصرية الكويتية 1.013 -0.59 جى بى اوتو 3.45 -0.58 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.78 -0.52 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.95 -0.47 دايس للملابس الجاهزة 1.281 -0.47 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.738 -0.46 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.898 -0.44 العربية لحليج الأقطان 1.895 -0.42 بى انفستمنتس القابضه 13.63 -0.37 القاهرة للدواجن 3.06 -0.33 مستشفى النزهه الدولي 9.5 -0.31 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.35 -0.3 الشرقية - ايسترن كومباني 11.97 -0.25 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.38 -0.21 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 75.55 -0.17 المالية و الصناعية المصرية 14.17 -0.14 بنك كريدي اجريكول مصر 22.85 -0.13 مصر لصناعة الكيماويات 11.17 -0.09 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 135 -0.07 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43 -0.05 بنك قطر الوطني الاهلي 16.54 بنك البركة مصر 12.97 بنك الكويت الوطنى - مصر 37.3 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.3 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.649 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 مصر للفنادق 14.8 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 23.1 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.995 عبر المحيطات للسياحه 0.062 المصرية للاتصالات 13.2 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.716 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 32.05 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن مصر الوسطي 29.45 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95.18 مصر للاسواق الحرة 7.15 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.145 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.03 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.5 الدلتا للتأمين 31.38 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 6.61 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 10.89 اوراسكوم المالية القابضة 0.313 كونتكت المالية القابضة 4.21 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.622 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 19.56 جولدن تكس للاصواف 6.42 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.29 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.111 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.24 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.53 سبيد ميديكال 2.39 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6

وحصل سهم شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية على المركز الأول بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنهاية جلسة اليوم بنسبة 9.98%.

وفى المقابل جاء سهم شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية فى صدارة أسهم بورصة مصر الأكثر انخفاضًا بعد تراجعه 9.74%.

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

سيطر التباين على أداء مؤشرات بورصة مصر فى جلسة اليوم الأربعاء المزافق 23-6-2021.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.65%، ليقفز إلى 10272 نقطة.

شهدت بورصة مصر تراجع المؤشر السبعينى EGX70 بنسبة 0.56%، ليصل إلى 2347 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقًا EGX100 فهبط بمعدل يصل إلى 0.19%، مسجلًا 3315 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين.

وبلغت قيم التعاملات على الأسهم فى بورصة مصر أمس الثلاثاء 1.7 مليار جنيه.

وتوقّع خبراء تحليل فنى ارتداد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “EGX30” لأعلى مستوى.

وتنبئوا بأن يستهدف ما بين 10115– 10130 نقطة بالأجل القريب، والذى يُعد اختراقه أول إشارة لعودة التحركات الإيجابية للمؤشر.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن هبوط المؤشر أمس قرب الدعم الفرعى 9800 نقطة قد يؤهله للارتداد التصحيحي، مستهدفًا الصعود لمستوى 10115 نقطة في الجلسات المقبلة. البورصة المصرية

ورهن جمال الدين تحول المؤشر للتحركات الإيجابية بتمكنه من اختراق مستوى 10115 نقطة.

من جانبه أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى تباين مؤشرات بورصة مصر خلال تعاملات أمس، حيث فقَد المؤشرالرئيسى نحو 68 نقطة، مستكملًا الهبوط دون مستوى المقاومة الرئيسى 10000 نقطة.

وأوضح نبيل أن هبوط EGX30 قرب مستوى الدعم 9700– 9800 نقطة، قد يؤهله للارتداد التصحيحى فى اتجاه 10130 نقطة.