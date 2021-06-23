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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-6-2021

تربع سهم شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية على المركز الأول فى قائمة أسهم البورصة المصرية الأكثر ارتفاعًا بنهاية جلسة اليوم
المال - خاص 5:46 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 5:46 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

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هبطت أسعار معظم الأسهم بعد أن سيطر التباين على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021 على خلفية سيطرة البيع على اتجاهات الأجانب. وأظهرت البيانات بلوغ قيمة التداولات على الأسهم في بورصة مصر 1.6 مليار جنيه. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى 651.7 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات اليوم ارتفع سعر 82 سهمًا فى بورصة مصر، فيما انخفض سعر 83 أخرى، ولم تتغير أسعار 30 سهمًا عن مستويات أسعار الأمس الثلاثاء.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 23-6-2021:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية22.379.98
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف50.529.73
مطاحن ومخابز شمال القاهرة26.139.38
العربية لاستصلاح الاراضي24.717.67
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي78.356.56
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير42.096.26
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.1785.46
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.235.43
الدولية للأسمدة والكيماويات4.674.94
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.524.88
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.2514.86
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.174.73
القاهرة للزيوت والصابون6.234.71
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.044.66
البدر للبلاستيك1.0374.54
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.9554.37
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.374.33
مصر بنى سويف للاسمنت18.944.24
الدلتا للسكر8.794.15
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)26.893.9
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل66.853.68
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.413.65
الالومنيوم العربية30.723.61
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3033.41
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.753.38
مصر للاسمنت - قنا10.463.36
حديد عز13.913.34
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية419.673.3
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.253
شارم دريمز للاستثمار السياحى11.772.97
اميرالد للاستثمار العقاري4.912.94
سيدى كرير للبتروكيماويات12.392.91
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)17.042.9
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.0882.84
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7372.65
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.942.65
سماد مصر (ايجيفرت)10.522.63
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.992.57
المصرية للدواجن4.072.52
العربية للاسمنت4.882.52
شركة مستشفي كليوباترا4.482.52
العربية للادوية والصناعات الكيماوية64.012.48
القاهرة للاسكان والتعمير25.762.3
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6432.23
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.9542.03
مطاحن مصر العليا81.331.98
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.71.95
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.71.83
دلتا للانشاء والتعمير21.511.8
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1521.77
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.3061.71
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.621.69
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.31.67
البنك المصري لتنمية الصادرات13.761.62
ريكاب للاستثمارات المالية5.21.56
العربية للصناعات الهندسية1.7491.39
جنوب الوادى للاسمنت1.7831.36
إعمار مصر للتنمية2.321.31
المتحدة للاسكان والتعمير4.371.16
النساجون الشرقيون للسجاد7.91.15
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"19.491.14
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4761.06
مصر للالومنيوم17.981.01
العالمية للاستثمار والتنمية44.950.9
القناة للتوكيلات الملاحية13.790.88
العبور للاستثمار العقارى45.370.87
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.040.87
ايديتا للصناعات الغذائية8.180.86
البنك التجاري الدولي (مصر)51.670.8
الحديد والصلب المصرية1.9380.78
الكابلات الكهربائية المصرية0.4120.73
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.790.63
الاهلي للتنمية والاستثمار18.110.61
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل35.340.6
النعيم القابضة للاستثمارات0.1710.59
السويدى اليكتريك8.540.59
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.230.58
ابن سينا فارما3.630.55
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك170.53
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.7230.53
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.370.51
جلاكسو سميثكلاين36.950.43
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7330.41
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.160.36
جهينة للصناعات الغذائية5.790.35
بالم هيلز للتعمير1.8020.33
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.670.29
المجموعه المصريه العقاريه5.760.17
عبور لاند للصناعات الغذائية6.020.17
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.167-9.74
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.776-9.56
اجواء للصناعات الغذائية - مصر27.22-8.84
العربية للخزف - سيراميكا ريماس6.93-7.35
الملتقي العربي للاستثمارات5.91-6.78
تنمية للاستثمار العقاري3.77-5.75
العامة للصوامع والتخزين48.02-5.32
العربية للمحابس1.711-5.26
رواد السياحة - رواد40.15-4.93
بلتون المالية القابضة2.44-4.69
المنصورة للدواجن20.45-4.66
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي65.83-4.65
الاهرام للطباعة و التغليف11.33-4.39
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.289-4.31
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.5-4.21
اكتوبر فارما96.14-3.86
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.604-3.82
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.23-3.36
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.1-3.14
اسمنت سيناء6.74-3.02
العبوات الطبية0.536-2.9
ليسيكو مصر5.28-2.76
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.16-2.7
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.01-2.59
التعمير والاستشارات الهندسية21.9-2.54
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.74-2.49
المصرية للمنتجعات السياحية1.735-2.42
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.09-2.4
العامة لصناعة الورق - راكتا9.3-2.21
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.322-2.13
بنك التعمير والاسكان31.76-1.95
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.01-1.85
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30.19-1.82
البويات والصناعات الكيماوية - باكين21.4-1.79
شركة النصر للأعمال المدنية34.71-1.7
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.591-1.5
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.34-1.48
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي72.4-1.47
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.56-1.45
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.42-1.44
راية القابضة للأستثمارات المالية2.89-1.37
الشمس للاسكان والتعمير5.27-1.31
غاز مصر33.26-1.31
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.25-1.22
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.36-1.13
اودن للاستثمارات المالية7.08-1.12
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.631-1.1
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.63-1.09
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية43.24-1.03
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير15.48-1.02
البنك المصري الخليجي0.393-1.01
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.75-0.96
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية97.5-0.94
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.76-0.91
اوراسكوم للتنمية مصر5.71-0.87
الاسماعيلية مصر للدواجن4.92-0.81
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية25-0.79
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.87-0.77
اسيك للتعدين - اسكوم7.99-0.75
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.09-0.73
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.755-0.66
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.5-0.61
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.162-0.6
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.167-0.6
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة45.77-0.59
القابضة المصرية الكويتية1.013-0.59
جى بى اوتو3.45-0.58
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.78-0.52
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.95-0.47
دايس للملابس الجاهزة1.281-0.47
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.738-0.46
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.898-0.44
العربية لحليج الأقطان1.895-0.42
بى انفستمنتس القابضه13.63-0.37
القاهرة للدواجن3.06-0.33
مستشفى النزهه الدولي9.5-0.31
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.35-0.3
الشرقية - ايسترن كومباني11.97-0.25
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.38-0.21
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو75.55-0.17
المالية و الصناعية المصرية14.17-0.14
بنك كريدي اجريكول مصر22.85-0.13
مصر لصناعة الكيماويات11.17-0.09
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية135-0.07
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43-0.05
بنك قطر الوطني الاهلي16.54
بنك البركة مصر12.97
بنك الكويت الوطنى - مصر37.3
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.3
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.649
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
مصر للفنادق14.8
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا23.1
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.995
عبر المحيطات للسياحه0.062
المصرية للاتصالات13.2
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.716
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية32.05
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن مصر الوسطي29.45
مطاحن وسط وغرب الدلتا95.18
مصر للاسواق الحرة7.15
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.145
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.03
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.5
الدلتا للتأمين31.38
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه6.61
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات10.89
اوراسكوم المالية القابضة0.313
كونتكت المالية القابضة4.21
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.622
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية19.56
جولدن تكس للاصواف6.42
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.29
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.111
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.24
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.53
سبيد ميديكال2.39
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6
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وحصل سهم شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية على المركز الأول بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنهاية جلسة اليوم بنسبة 9.98%.

وفى المقابل جاء سهم شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية فى صدارة أسهم بورصة مصر الأكثر انخفاضًا بعد تراجعه 9.74%.

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

سيطر التباين على أداء مؤشرات بورصة مصر فى جلسة اليوم الأربعاء المزافق 23-6-2021.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 0.65%، ليقفز إلى 10272 نقطة.

شهدت بورصة مصر تراجع المؤشر السبعينى EGX70 بنسبة 0.56%، ليصل إلى 2347 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقًا EGX100 فهبط بمعدل يصل إلى 0.19%، مسجلًا 3315 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين.

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وبلغت قيم التعاملات على الأسهم فى بورصة مصر أمس الثلاثاء 1.7 مليار جنيه.

وتوقّع خبراء تحليل فنى ارتداد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “EGX30” لأعلى مستوى.

وتنبئوا بأن يستهدف ما بين 10115– 10130 نقطة بالأجل القريب، والذى يُعد اختراقه أول إشارة لعودة التحركات الإيجابية للمؤشر.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن هبوط المؤشر أمس قرب الدعم الفرعى 9800 نقطة قد يؤهله للارتداد التصحيحي، مستهدفًا الصعود لمستوى 10115 نقطة في الجلسات المقبلة.

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ورهن جمال الدين تحول المؤشر للتحركات الإيجابية بتمكنه من اختراق مستوى 10115 نقطة.

من جانبه أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى تباين مؤشرات بورصة مصر خلال تعاملات أمس، حيث فقَد المؤشرالرئيسى نحو 68 نقطة، مستكملًا الهبوط دون مستوى المقاومة الرئيسى 10000 نقطة.

وأوضح نبيل أن هبوط  EGX30 قرب مستوى الدعم 9700– 9800 نقطة، قد يؤهله للارتداد التصحيحى فى اتجاه 10130 نقطة.

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بقلم المال - خاص

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